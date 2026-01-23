Ảnh hot: Phương Nhi và Minh Hoàng khoá môi cực ngọt trên xe mui trần

Đám cưới của Minh Hoàng và Phương Nhi diễn ra trong không khí riêng tư, với hình ảnh bên trong hôn lễ được công bố khá hiếm hoi. Chính vì vậy, mỗi khoảnh khắc hiếm hoi được chia sẻ đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây, hình ảnh đôi tân lang tân nương khoá môi tình tứ trên chiếc xe mui trần trong ngày cưới được công bố, trở thành điểm nhấn khiến nhiều người thích thú.

Xuất hiện trên chiếc xe mui trần trong đoàn rước dâu, Minh Hoàng và Phương Nhi gây ấn tượng bởi khoảnh khắc cực ngọt ngào. Khi chiếc xe chậm rãi lăn bánh, giữa sự chúc phúc và theo dõi của mọi người xung quanh, chú rể bất ngờ nghiêng người trao cho cô dâu một nụ hôn tình tứ. Phương Nhi đáp lại bằng cử chỉ thân mật.

Giữa không gian rộn ràng của ngày trọng đại, hành động tự nhiên nhưng đầy tình cảm này khiến nhiều người chú ý, bởi sự thoải mái và gắn kết mà cả hai dành cho nhau.

Phương Nhi và Minh Hoàng khoá môi tình tứ

Sau 1 năm diễn ra lễ ăn hỏi tại quê nhà Thanh Hóa, Phương Nhi và Minh Hoàng đã tổ chức lễ cưới tại resort. Trong ngày 22/1, cặp đôi thực hiện lễ thuận hằng vào buổi sáng, sau đó tối cùng ngày là tiệc cưới với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết nhất.

Trong lễ hằng thuận, Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng mạnh với visual dịu dàng, nền nã. Người đẹp lựa chọn áo dài màu vàng, chất liệu mềm mại, phom dáng truyền thống nhưng được xử lý tinh tế ở phần tà và họa tiết thêu nổi bật. Sánh bước bên cô dâu, Minh Hoàng ghi điểm với áo dài vàng đồng ton-sur-ton, họa tiết thêu mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, trưởng thành.

Chú rể Minh Hoàng đón cô dâu Phương Nhi tới lễ hằng thuận trên chiếc xe mui trần

Lễ hằng thuận của cặp đôi có sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình 2 bên

Đến tối 22/1 diễn ra tiệc cưới của cặp đôi và dàn khách mời góp mặt trong hôn lễ này là Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương, SOOBIN, Touliver...

Phương Nhi và Minh Hoàng xuất hiện trên lễ đường với hình ảnh cực xứng đôi. Nàng hậu quê Thanh Hóa chọn váy cưới trắng tinh khôi, phần thân trên xử lý ren và đính kết tinh tế, tạo cảm giác thanh thoát không quá cầu kỳ. Mái tóc được búi gọn, phủ khăn voan mỏng, giúp tổng thể của cô dâu giữ được nét nhẹ nhàng, nền nã. Minh Hoàng diện tuxedo đen cổ điển, cài áo đơn giản mang đến phong thái chững chạc khi sánh bước bên cô dâu.

Trên lễ đường lấy màu hồng làm chủ đạo, Minh Hoàng đeo nhẫn cho Phương Nhi cùng với đó là lời thề nguyện bên nhau trọn đời. Sau đó, cả hai thực hiện nghi thức rót rượu giao duyên và trong từng khoảnh khắc, cặp đôi không giấu được sự hạnh phúc của mình.

Phương Nhi và Minh Hoàng rót rượu gieo duyên, thề nguyện bên nhau trọn đời