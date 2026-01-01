Nghe tin cặp đôi này yêu nhau mà mừng phát khóc: Nhà trai là tài phiệt siêu giàu, nhà gái đẹp nhất Hàn Quốc

Mới đây, Netflix đã tung ra những hình ảnh đầu tiên và teaser clip cho bộ phim Take Charge Of My Heart, hé lộ một vài chi tiết quan trọng. Vẫn đi theo mô-típ rom-com quen thuộc, bộ phim còn lồng ghép với yếu tố kỳ ảo - giả tưởng để tạo nên những lớp diễn biến hấp dẫn và mới lạ hơn. Tuy chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể, hội mọt phim đã có dịp bàn tán xôn xao, chờ đợi từng ngày để được thưởng thức.

Teaser clip hé lộ những tình tiết đầu tiên của bộ phim

Take Charge Of My Heart kể về Baek Ho Rang (Kim Young Kwang), tài phiệt đời thứ ba của một tập đoàn lớn, hiện điều hành chuỗi resort hàng đầu Hàn Quốc. Đúng mô-típ “tổng tài trong mơ”: giàu có, quyền lực, đầu óc kinh doanh sắc bén và là ứng viên sáng giá cho vị trí người kế nhiệm. Nhưng điểm khiến nhân vật này không bị nhàm chính là bí mật trái tim nhân tạo. Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo là một cơ thể luôn đối mặt với nguy cơ cạn pin, vừa mang tính ẩn dụ cho áp lực tài phiệt, vừa mở đường cho câu chuyện tình yêu khác thường phía sau. Và cũng từ đây, Baek Ho Rang gặp được “định mệnh” của đời mình.

Na Bo Bae (Chae Soo Bi), một biên kịch mang năng lực đặc biệt: cơ thể có dòng điện chạy qua do từng bị sét đánh từ nhỏ. Vì thế, cô không thể chạm vào người mình thích mà không khiến đối phương bị điện giật. Trớ trêu thay, Baek Ho Rang lại là người duy nhất miễn nhiễm với nguồn điện ấy.

Kim Young Kwang xuất thân là người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và dần xây dựng chỗ đứng vững chắc trên màn ảnh Hàn. Anh được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Pinocchio, Sweet Stranger And Me, Hello, Me!, cùng các dự án gần đây gồm Evilive, The Haunted Palace, Gangcheori và Walking On Thin Ice.

Đóng cặp cùng Kim Young Kwang là Chae Soo Bin, nữ diễn viên hiếm hoi được khán giả Hàn 3 năm liên tiếp gọi tên trong các bảng bình chọn “mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc”. Không phải kiểu đẹp sắc sảo gây choáng, Chae Soo Bin ghi điểm bằng nhan sắc trong trẻo, thanh thuần và đáng yêu. Cô nàng đã quen mặt với khán giả qua một số tác phẩm như I’m Not a Robot, Where Stars Land, A Piece of Your Mind, Rookie Cops và When The Phone Rings. Dù diễn xuất còn chút hạn chế, Chae Soo Bin lại tạo được chemistry ổn áp với bạn diễn nam.

Điều khiến Take Charge Of My Heart nhận được sự kỳ vọng lớn không chỉ nằm ở mô-típ tổng tài - nữ chính yêu kiều mà còn ở cảm giác hai diễn viên như sinh ra để đứng cạnh nhau. Kim Young Kwang mang dáng vẻ chín chắn, nam tính, trong khi Chae Soo Bin lại mềm mại, tinh tế - tạo nên một tổ hợp visual vừa cân xứng vừa dễ rung động.