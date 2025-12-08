Tổng tài phim giờ vàng được Bộ Quốc Phòng khen thưởng: Hot boy bán nước mía đổi đời nhờ thi Siêu mẫu, visual không điểm chê

Giữa một loạt tác phẩm phim Việt giờ vàng đang lên sóng, Cách Em 1 Millimet đang nhận được tình cảm lớn từ phía khán giả đại chúng. Lấy bối cảnh thời hiện đại của nhóm “siêu quậy” của đại bản doanh làng Mây, Cách Em 1 Millimet mở ra góc nhìn về cuộc sống biến thiên vạn hóa, thay đổi đù đủ đường của nhóm bạn khí đối mặt với ngưỡng trưởng thành. Cảm động, hài hước và nhân văn, bộ phim là món quà tinh thần được nhiều gia đình lựa chọn vào buổi tối.

Bên cạnh “mớ bòng bong” giữa cặp đôi sắp cưới Bách - Duyên và Tú, mối quan hệ giữa Viễn và Ngân cũng cũng được dân tình đẩy thuyền kịch liệt. Hà Việt Dũng trong vai Viễn toát lên sự điềm tĩnh, phong thái nghiêm chỉnh nhưng vẫn ấm áp. Luôn xuất hiện trong bộ vest lịch sự hay những trang phục gọn gàng và tối giản, Hà Việt Dũng chính là hình mẫu tổng tài “ngoài ấm trong nhiều tiền” mà hội chị em mê mệt.

Ở ngoài đời, anh cũng không khác gì mấy so với phong cách trong Cách Em 1 Millimet. Với lợi thế hình thể 1m84 cùng khuôn mặt điển trai và nam tính,Hà Việt Dũng là một trong những gương mặt được yêu thích trong làng phim giờ vàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết quá khứ khó khăn, trưởng thành từ cơ cực của Hà Việt Dũng.

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, là người dân tộc Mường quê ở Tân Lạc, Hòa Bình. Tuổi thơ anh gắn liền với những ngày nghèo khó, có khi mẹ phải vay 70.000 đồng để lo Tết, gạo cũng phải đong từng bữa. Sau khi học xong cấp 3, anh lên đường nhập ngũ hai năm. Rời quân ngũ, không có vốn liếng và kinh nghiệm, Hà Việt Dũng quyết định Nam tiến để tự lập.

Anh từng làm nhiều công việc mưu sinh khác nhau: từ đánh giấy giáp ở Đồng Tháp, bán nước mía, phục vụ bàn với mức lương chỉ hơn một triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống bấp bênh nhưng anh chưa từng bỏ cuộc.

Cơ duyên đến khi anh tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2011 và đoạt giải đồng, mở ra con đường mới trong nghệ thuật. Từ người mẫu, anh bén duyên với điện ảnh, gặt hái thành công qua nhiều vai diễn đa dạng. Được biến đến ban đầu với hình tượng “trai hư”, phản diện đến hình tượng “tổng tài” trên màn ảnh giờ vàng, Hà Việt Dũng giờ đã là gương mặt quen thuộc, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ bởi hành trình nỗ lực vươn lên từ gian khó.

Anh được biết đến là diễn viên đa dạng, nổi bật với các vai gai góc trong dòng phim hình sự và chính luận như Bão Ngầm, Độc Đạo, Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, Anh Có Phải Đàn Ông Không, Hành Trình Công Lý, Lằn Ranh… Đặc biệt, sau khi hoàn thành xong vai trùm buôn ma túy trong Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, nam diễn viên và ekip đã được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Cuộc Chiến Không Giới Tuyến thể hiện hình tượng Bộ đội Biên phòng và Hải quân từng dẫn đầu tỷ suất người xem khoảng cuối năm 2023 Bộ phim thực hiện chủ yếu ở vùng núi, các bản làng gần biên giới phía Bắc, xoay quanh nhiệm vụ truy vết và lần ra đường dây tội phạm buôn ma túy ở Mường Luông. Nhiều mối quan hệ bí ẩn, những bí mật bất ngờ, những âm mưu và hành trình đầy nguy hiểm, gian khổ của Trung tá Trần Đình Trung (Việt Anh), Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Luông cùng các đồng đội đã được ê kíp sản xuất xây dựng hết sức hấp dẫn, lôi cuốn.