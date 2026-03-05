Ăn uống không áp lực để con khỏe mạnh, mẹ nhàn tênh: Chăm con theo tháp dinh dưỡng - cách của hotmom 4 con Helen Nguyễn

Dù rất bận rộn, Helen Nguyễn vẫn tự tay chăm lo bữa ăn, giấc ngủ và nếp sinh hoạt cho các con, đặc biệt chú trọng xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ nhỏ. Cô cho rằng nuôi con không chỉ là cho ăn no mà là rèn nếp sống, kỷ luật và ý thức tự lập, bắt đầu từ chính cha mẹ.

Về vấn đề biếng ăn, Helen phân tích trẻ thường biếng ăn do sinh lý, bệnh lý hoặc tâm lý, trong đó biếng ăn tâm lý chủ yếu xuất phát từ việc cha mẹ ép con ăn. Cô nhấn mạnh: không nên ép trẻ, cần thiết lập giờ sinh hoạt khoa học, quy tắc bàn ăn rõ ràng và tôn trọng cảm giác đói – no của con.

Helen Nguyễn khẳng định trẻ không cần ăn càng nhiều càng tốt, mà cần ăn đúng và đủ theo từng độ tuổi. Cô áp dụng tháp dinh dưỡng, kết hợp vận động thể chất, đồng thời dạy con hiểu vai trò của từng nhóm chất để hình thành tư duy ăn uống lành mạnh từ sớm.

Nhờ cách nuôi dạy dựa trên kiến thức, sự bình tĩnh và đồng hành, các con của Helen đều phát triển tốt về thể chất và thói quen sinh hoạt. Thông điệp xuyên suốt bài viết là: khi cha mẹ hiểu đúng và nuôi con bằng tri thức thay vì lo lắng, hành trình làm cha mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.





Hiểu đúng về tầng thứ 3 trong tháp dinh dưỡng và vai trò của sữa đối với trẻ

Trong tháp dinh dưỡng, tầng thứ 3 gồm sữa, sữa chua, phô mai, bơ sữa và các chế phẩm từ sữa khác. Đây là nhóm thực phẩm thiết yếu nhưng không phải nhóm cơ bản nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của cơ thể, đặc biệt là trẻ em.

Vai trò chính của sữa

Cung cấp canxi và vitamin D: Giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ phát triển chiều cao.

Đạm chất lượng cao : Hỗ trợ xây dựng cơ bắp, mô và phát triển thể trạng.

Năng lượng chuẩn, chất béo dễ hấp thu MCT giúp tăng cân đều đặn, khỏe mạnh

Các vitamin và khoáng chất khác: Như kẽm, vitamin B2, B12, giúp tăng cường sức đề kháng, chuyển hóa năng lượng và phát triển trí não.

Hỗ trợ đề kháng khoẻ, tiêu hóa tốt: Các chế phẩm lên men như sữa chua cung cấp lợi khuẩn, duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Đặc biệt những loại sữa có bổ sung HMO và chất xơ hoà tan FOS giúp xây dựng nền tảng đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt cho trẻ.

Lưu ý khi sử dụng sữa cho trẻ:

Chọn sản phẩm phù hợp độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng.

Kết hợp với các nhóm thực phẩm khác để đảm bảo chế độ ăn cân đối.

Pha đúng hướng dẫn sử dụng và liều lượng theo từng độ tuổi

Như vậy, sữa đóng vai trò quan trọng trong tháp dinh dưỡng, đặc biệt với trẻ em trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển của trẻ, đặc biệt đối với trẻ cần cải thiện vấn đề về cân nặng.