Sáng 5-5, chương trình khai mạc triển lãm Văn hóa Phật giáo- Nơi nghệ thuật và tâm linh hội tụ được tổ chức tại Khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh, TP HCM). Mở đầu chương trình là phần thượng cờ ấn tượng với lá cờ Phật giáo có kích thước kỷ lục.

Lá cờ có kích thước 500m2, được may bằng vải siêu bền đặc biệt theo truyền thống quốc tế, có 5 màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, được sắp xếp thứ tự theo mẫu chuẩn của cờ Phật giáo. Chiều dài 25,69m biểu tượng chiều dài lịch sử Phật giáo qua 2569 năm. Chiều ngang đại kỳ 19,47m.

Khoảnh khắc là cờ Phật giáo khổng lồ tung bay

Tăng ni, phật tử hào hứng có mặt để tham gia thả bóng bay, theo dõi lễ thượng cờ Phật giáo khổng lồ

Chị Minh An (quận 7), cho biết đây là lần đầu tiên được tham gia lễ thượng cờ Phật giáo. Lá cờ khổng lồ, không khí trang nghiêm, xung quanh là các tăng ni, phật tử từ khắp mọi miền đất nước hội tụ khiến chị vỡ òa cảm xúc.

"Khoảnh khắc tôi thả bóng bay cùng lúc với lá cờ Phật giáo tung bay. Khi ấy, tôi chỉ biết cầu mong cho gia đình mình bình an, hạnh phúc, mọi điều an lành" - chị Minh An bày tỏ.

Chị Đoàn Phương Thảo ( quận Gò Vấp), là phật tử tại đạo tràng của chùa Long Hương. Chị Thảo bất ngờ và rất hạnh phúc khi được tham gia lễ thượng cờ đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên chị đến Học viện Phật giáo Việt Nam.

"Sau lễ thượng cờ, tôi sẽ đến chùa Thanh Tâm để chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù đường đi có chút khó khăn, phải xếp hàng dài nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn, hữu duyên khi có mặt tại nơi đây" - chị Thảo nói.





Chư tôn đức cùng quý vị đại biểu làm lễ thượng cờ

Lễ thượng cờ là một trong những hoạt động ấn tượng, nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025

Lá cờ là biểu tượng của sự gắn kết 5 Châu, thể hiện khát vọng hòa bình thế giới, cũng là ước vọng của Phật giáo muốn lan tỏa lòng từ bi, đúng theo tinh thần chủ đề Vesak năm nay: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hoà bình thế giới và phát triển bền vững”

Khoảnh khắc lá cờ Phật giáo khổng lồ tung bay trên bầu trời khiến nhiều tăng ni, phật tử tự hào, hạnh phúc