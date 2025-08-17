Trứng gà, trứng vịt lâu nay được biết đến là thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng lại dễ dùng cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, loại trứng nào cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với hệ miễn dịch còn non nớt của các bé. Nếu không được dùng đúng cách, chúng sẽ gây hại sức khỏe.

Điển hình như sự việc bé 4 tuổi tử vong sau khi ăn trứng luộc vì sơ suất của bà nội xảy ra ở Chiết Giang, Trung Quốc khiến ai nấy đều xót xa.

Theo truyền thông địa phương, cha mẹ cậu bé 4 tuổi này do bận công việc nên giao con cho bà nội chăm sóc. Trong một lần ăn cơm cùng cháu, bà nội phát hiện cháu trai rất thích ăn trứng luộc lòng đào. Vì thế, bà thường xuyên luộc trứng theo kiểu này cho cháu ăn.

Do bản tính tiết kiệm, bà nghĩ mỗi lần luộc là một lần mất thêm thời gian và tiền điện, nước nên thường luộc nhiều quả trứng cùng một lúc. Những quả mà cháu trai không ăn hết được bà cho vào tủ lạnh để bảo quản, ăn dần trong vài ngày.

Sau khi ăn trứng lòng đào bà đưa cho được vài bữa, cậu bé trở nên mệt mỏi, cơ thể suy nhược nhanh chóng. Quá sợ hãi, người bà đã báo ngay cho bố mẹ cậu bé về nhà, đồng thời đưa cháu đi cấp cứu. Dù được đưa tới bệnh viện nhanh chóng, cậu bé được xác nhận đã tử vong.

Bác sĩ nhận định, chính những quả trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh là nguyên nhân gây nên cái chết của bệnh nhân nhỏ tuổi.

Ảnh minh hoạ.

Trứng không được nấu chín hoàn toàn, lại để lâu khiến vi khuẩn gây bệnh phát triển, trong đó phổ biến nhất là Salmonella. Khi nhiễm vi khuẩn này với số lượng lớn, bệnh nhân thường bị tiêu chảy, đau bụng, sốt và suy nhược toàn thân.

Các triệu chứng thường xuất hiện trong khoảng thời gian từ 8 đến 72 giờ sau khi ăn thực phẩm nhiễm khuẩn. Cậu bé 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc có khả năng miễn dịch kém, tình trạng nhiễm vi khuẩn lại không được phát hiện kịp thời nên mất đi mạng sống quý giá.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có tới 220 triệu trẻ em bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 40% là trẻ dưới 5 tuổi. Thời gian ủ bệnh ở nhiều trẻ chỉ kéo dài vài giờ. Các biểu hiện ngộ độc bao gồm nôn mửa, tiêu chảy và các triệu chứng khác. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể chuyển sang trạng thái sốc, hôn mê và thậm chí tử vong trong trường hợp nặng như cậu bé nói trên.

Bác sĩ cũng cảnh báo, các loại trứng có giá trị dinh dưỡng cao nhưng khi dùng cho trẻ nhỏ cần lưu ý:

Trẻ dưới 1 tuổi

Mặc dù rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe song mẹ không nên cho trẻ ăn nhiều trứng, đặc biệt là lòng trắng trứng khi chưa đầy 1 tuổi. Nguyên nhân là do phản ứng của hệ miễn dịch với các loại protein có trong trứng gà làm tăng nguy cơ bị dị ứng ở trẻ.

Thậm chí với một số bé quá nhạy cảm, làn da bé cũng nhanh chóng bị dị ứng, nổi mề đay, mẩn ngứa hoặc đau bụng đi ngoài… Vì vậy khi cho trẻ dưới 1 tuổi ăn trứng, mẹ nên thử cho bé ăn với lượng nhỏ trước xem bé có bị dị ứng hay không.

Trẻ bị ốm, sốt

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, khi trẻ đang bị sốt, cảm cúm thì mẹ không nên cho ăn trứng. Bởi trong trứng chứa lượng protein cao sẽ làm thân nhiệt của trẻ tăng lên. Ngoài ra, việc mẹ cho bé ăn trứng khi bị ốm làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, bé rất dễ bị đầy hơi, khó tiêu... do chức năng tiêu hóa của dạ dày giảm.

Ăn trứng sống, chưa chín hẳn

Ảnh minh hoạ.

Ăn trứng sống rất dễ bị nhiễm khuẩn E.coli gây ra tiêu chảy nghiêm trọng. Với trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa còn non yếu rất dễ bị đi ngoài ra máu, đau bụng hoặc biến chứng đe dọa đến tính mạng như suy thận. Bên cạnh đó cũng không nên cho trẻ ăn trứng còn "lòng đào", chưa chín hẳn. Tốt nhất vẫn là cho trẻ ăn trứng luộc chín hẳn hoặc trứng tráng, cháo trứng.

Ăn quá nhiều trứng

Là thực phẩm bổ dưỡng, giàu chất đạm, chất béo lành mạnh, vitamin, khoáng chất…và rất nhiều dinh dưỡng khác song mẹ nên hạn chế cho bé ăn trứng. Việc tiêu thụ quá nhiều rất dễ gây tình trạng béo phì ở trẻ nhỏ, ngoài ra còn khiến trẻ dậy thì sớm.