Trước tiên: nó trông đẹp hơn ngoài đời so với ảnh trên mạng

Cái này không phải lúc nào cũng đúng với đồ ăn viral, nên cần ghi nhận.

Màu đỏ của vỏ bánh nhìn trực tiếp đậm và tự nhiên - không có cái vẻ đỏ gắt kiểu phẩm màu công nghiệp, mà đỏ kiểu củ dền thật: tối hơn một chút, có chiều sâu hơn. Ngôi sao vàng nằm chính giữa, không bị lệch, không bị cháy. Gói trong giấy bạc, mở ra còn bốc hơi nhẹ.

Cầm lên tay thấy nó ổn hơn mình tưởng.





Vỏ bánh: giòn - nhưng cần biết trước một điều

Cắn vào thì giòn vừa đủ để nghe thấy tiếng, ruột xốp, không bị đặc hay bí. Màu củ dền để lại một vị ngọt rất nhẹ ở cuối - không ảnh hưởng đến tổng thể, chỉ là một lớp nền mới cho hương bánh mì quen thuộc.

Điều cần nói thẳng: vỏ mỏng hơn bánh mì Hà Nội cổ điển. Lớp vỏ dày giòn rụm đặc trưng của bánh mì truyền thống không có ở đây - có thể do kỹ thuật nhuộm màu yêu cầu điều chỉnh tỉ lệ bột. Không phải lỗi, nhưng nếu bạn là người ghiền cái vỏ dày giòn thì cần biết trước.

Nhân bánh: xúc xích đỏ là điểm mạnh thật sự

Đây là phần đáng nói nhất - và cũng là lý do thực sự để ghé Bami1945, không chỉ vì cái vỏ đỏ.

Xúc xích đỏ truyền thống Hà Nội là thứ ngày càng hiếm. Nhiều hàng đã bỏ vì làm quá mất công, thay bằng giò chả hoặc xúc xích mua sẵn cho tiện. Bami1945 vẫn dùng xúc xích đỏ tự làm: thái dày, màu đỏ đặc trưng, vị dẻo thơm mùi ngũ vị - đúng kiểu xúc xích bánh mì Hà Nội ngày xưa, không phải xúc xích kiểu Đức hay Tiệp bán đầy siêu thị.

Đi cùng pate, dưa chuột, rau mùi - không có sốt gì lạ. Vị tổng thể nghiêng về phong cách bánh mì Hà Nội cổ điển: ngậy, đậm, không chua ngọt. Ai quen bánh mì nhiều sốt kiểu miền Nam có thể thấy hơi "khô" - nhưng đó là đặc trưng, không phải thiếu sót.

Phần nhân rất "đẫm"

Chỉ có một size - và no vừa đủ

Bami1945 không có lựa chọn size lớn nhỏ. Ăn xong thì no bữa sáng hoặc bữa xế nhẹ - không no kiểu bữa chính. Nếu đang đói từ sáng chưa ăn gì thì cứ mua hai cái luôn cho chắc, không phải suy nghĩ nhiều.

Có đáng đi không?

Dịp lễ này thì đáng ghé một lần. Nếu bạn ở quanh khu Đặng Văn Ngữ - Đống Đa thì càng không có lý do gì để không thử. Còn nếu phải di chuyển cả chặng đường xa thì cân nhắc thêm - nó ngon, nhưng không phải loại ngon khiến bạn thấy đáng đi 10km chỉ để ăn một mình nó.

Mua về, mở giấy bạc ra, nhìn cái bánh đỏ rực trước khung cửa sổ Hà Nội tháng Tư - tự nhiên thấy hợp cảnh theo cách không cần giải thích. Chụp ảnh xong rồi ăn, hoặc ăn rồi chụp ảnh - thứ tự nào cũng không sao.

Quan trọng là nó ngon thật, không chỉ đẹp thật.