Sầu riêng từ lâu đã được mệnh danh là "vua của các loại trái cây" nhờ hương vị nồng nàn đặc trưng cùng giá trị dinh dưỡng vượt trội. Với kết cấu cơm vàng béo ngậy như bơ, sầu riêng không chỉ cung cấp nguồn năng lượng dồi dào mà còn chứa hàm lượng lớn kali, chất xơ, vitamin C, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn khó cưỡng ấy lại ẩn chứa những quy tắc kết hợp thực phẩm khắt khe. Nếu vô tình dùng chung sầu riêng với những thứ "đại kỵ", món ăn bổ dưỡng này có thể ngay lập tức biến thành một loại độc dược gây suy hô hấp, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ca cấp cứu do suy hô hấp của một phụ nữ Phúc Kiến (Trung Quốc) vài ngày trước chính là một ví dụ!

Sự việc xảy ra sau khi người phụ nữ này thưởng thức hai miếng sầu riêng lớn và uống khoảng 200 ml rượu trắng trong bữa tối. Chỉ vài phút sau ăn, vùng cổ và mặt của cô đỏ rực, mề đay nổi khắp cơ thể kèm theo cảm giác tức ngực, khó thở dữ dội.

Khi được đưa đến bệnh viện, nồng độ oxy trong máu của bệnh nhân đã giảm sâu xuống còn 78%, rơi vào trạng thái lú lẫn do suy hô hấp nặng. May mắn thay, nhờ được can thiệp y tế kịp thời, người phụ nữ này đã thoát khỏi bàn tay tử thần.

Cơ chế nhiễm độc hóa học khi sầu riêng kết hợp với cồn

Các bác sĩ kết luận bệnh nhân mắc suy hô hấp do phản ứng với disulfiram. Là một dạng nhiễm độc hóa học do sự tương tác giữa các thành phần của sầu riêng với rượu.

Trong sầu riêng vốn rất giàu các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ. Khi đi vào cơ thể cùng lúc với đồ uống có cồn, các hợp chất này sẽ ức chế mạnh mẽ hoạt động của enzym acetaldehyde dehydrogenase trong gan. Đây là enzym chịu trách nhiệm phân giải acetaldehyde (một chất độc sinh ra từ quá trình chuyển hóa rượu). Khi enzym này bị "khóa", chất độc acetaldehyde sẽ tích tụ nhanh chóng trong máu, gây co thắt đường hô hấp, rối loạn nhịp tim và suy tuần hoàn nghiêm trọng.

Những thực phẩm tuyệt đối không ăn cùng hoặc gần thời điểm với sầu riêng

Để tránh những phản ứng tương tác dược lý nguy hiểm tương tự, các bác sĩ khuyến cáo bạn cần đặc biệt lưu ý không kết hợp sầu riêng với những nhóm thực phẩm sau:

- Các loại đồ uống có cồn: Bao gồm rượu mạnh, bia, rượu vang và cả các loại rượu nấu ăn. Sự kết hợp này là nguy hiểm nhất vì dễ gây ra phản ứng giống disulfiram như trường hợp nêu trên, dẫn đến ngộ độc acetaldehyde cấp tính. Tốt nhất nên cách nhau ít nhất 24 giờ.

- Thực phẩm có tính nóng như gừng, tỏi, ớt: Sầu riêng vốn là loại quả có tính nhiệt rất cao. Khi ăn chung với các gia vị cay nóng, cơ thể dễ bị "bốc hỏa", gây nóng trong, nổi mụn, nhiệt miệng và làm tăng áp lực lên hệ tiêu hóa cũng như hệ tim mạch.

- Các loại thịt đỏ như bò, cừu: Những loại thịt này giàu đạm và chất béo, khi kết hợp cùng hàm lượng đường và chất béo cao trong sầu riêng sẽ khiến hệ tiêu hóa bị quá tải, gây đầy hơi, khó tiêu và làm tăng đột ngột lượng cholesterol trong máu.

- Đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà đặc: Caffeine có thể tương tác với các hợp chất trong sầu riêng gây ra tình trạng nhịp tim nhanh, hồi hộp, bồn chồn và làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp kịch phát ở những người có tiền sử bệnh tim mạch.