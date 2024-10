Cụ thể, vào lúc 23h45 phút đêm 10/10, trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực công cộng, sảnh đến Nhà ga hành khách T2, anh Nguyễn Thanh Bình - Nhân viên Đội An ninh sân đỗ ô tô và anh Nguyễn Thành Tín - Đội An ninh cơ động đã phát hiện 01 chiếc ba lô màu đen tại cột 14, sảnh A2, tầng 1. Các anh đã nhanh chóng xử lý theo quy trình, kiểm tra vi vết chất nổ, soi chiếu an ninh và bàn giao về Đội. Qua kiểm tra, bên trong chiếc ba lô có chứa 15.075 USD cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Đ.V.S.

Anh Nguyễn Thanh Bình trao trả chiếc ba lô cho chủ nhân

Rất may mắn, hành khách Đ.V.S sau khi rời sân bay di chuyển về gần đến Hà Nội đã phát hiện ra mình bỏ quên ba lô và lập tức quay lại sân bay tìm kiếm. Anh S được các nhân viên hướng dẫn về phòng trực Đội An ninh cơ động để xác minh. Đến 00h30 phút sáng 11/10, anh Đ.V.S đã vui mừng ký nhận lại tài sản.

Anh S cho biết do đi cùng đoàn nên cứ nghĩ chiếc ba lô đã được để hết lên xe. “Thật quá may mắn là các anh an ninh đã hết sức trách nhiệm và phát hiện kịp thời, nếu không thì tôi không biết đi tìm ở đâu”, anh Sơn kể lại và cho biết đó là số tiền anh tiết kiệm trong thời gian lao động tại Hàn Quốc.

Số tiền trong ba lô lên tới gần 16.000 USD.

Hành động đẹp của anh Bình và anh Tín đã nhận được sự khen ngợi của hành khách Đ.V.S và những người chứng kiến. Đây là một minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và hình ảnh đẹp của nhân viên An ninh hàng không nói riêng và người lao động tại Cảng HKQT Nội Bài nói chung, đã và đang chung tay góp phần xây dựng môi trường hàng không văn minh, thân thiện.

Anh Nguyễn Thành Tín - Nhân viên an ninh cơ động - người ngoài cùng bìa phải trong một lần phối hợp đi tuần tra.

Để hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc tại Cảng HKQT Nội Bài trong vòng 24h kể từ thời điểm bỏ quên, quý khách vui lòng liên hệ hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài tại số điện thoại 02435842627.

Sau 24h kể từ thời điểm bỏ quên, vui lòng liên hệ Phòng hành lý thất lạc – Cảng HKQT Nội Bài lạc theo số hotline 0983774546, tra cứu tại đường link http://bags.noibaiairport.vn/, hoặc ứng dụng iNIA trên điện thoại thông minh; gửi Email đến địa chỉ: taisanboquen@gmail.com hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.

Chị L.N.Q vui mừng nhận lại chiếc đồng hồ bị rơi ở sân bay Nội Bài.

Trước đó, Cảng HKQT Nội Bài vừa nhận được thư cảm ơn của chị L.N.Q, bày tỏ lòng biết ơn tới sự hỗ trợ tận tình của các anh Nguyễn Mạnh Cường (Tổ Camera), Nguyễn Hoàng Anh (Tổ Camera) và Nguyễn Quý Bảo (An ninh cơ động) trong việc tìm lại chiếc đồng hồ bị rơi cuối tháng 9/2024.

Theo thư của chị Q, sự việc diễn ra như sau: Trong lúc tiễn người nhà tại nhà ga T1, chị Q sơ ý làm rơi chiếc đồng hồ khi xuống xe ô tô. Sau khi tìm kiếm xung quanh không thấy, chị đã nhờ một đồng chí An ninh hỗ trợ. Ngay lập tức, thông tin được chuyển tới Tổ Camera giám sát an ninh.

Hệ thống "mắt thần" bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực sân bay.

Anh Cường và anh Hoàng Anh, đang trong ca trực, đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin và phối hợp tìm kiếm qua hệ thống camera. Ban đầu, việc tìm kiếm gặp khó khăn do không phát hiện bất thường tại khu vực xe đỗ. Tuy nhiên, với sự nhạy bén và kinh nghiệm, anh Cường nhận định chiếc đồng hồ có thể đã rơi qua rãnh nhỏ ngăn cách làn đường giao thông với lan can từ tầng 2 xuống tầng tầng 1.

Không bỏ cuộc, các anh tiếp tục kiểm tra hình ảnh camera khu vực tầng 1. Thật may mắn, chiếc đồng hồ đã được phát hiện. Anh Nguyễn Quý Bảo (An ninh cơ động) ngay lập tức có mặt tại hiện trường và xác nhận đó chính là tài sản của chị Q.

Nhân viên an ninh sân bay Nội Bài.

Chiếc đồng hồ sau đó đã được các anh chuyển về Đội, lập biên bản và trao trả cho chị Q trong niềm vui mừng khôn xiết. Chị Q cho biết chiếc đồng hồ của chị hiệu Rolex trị giá khoảng 500 triệu đồng. Toàn bộ quá trình từ lúc nhận tin cho đến lúc phát hiện được chiếc đồng hồ chỉ mất khoảng hơn 10 phút với sự hợp lực tìm kiếm.

Hành động đẹp của các anh Cường, anh Hoàng Anh và anh Bảo một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên Cảng HKQT Nội Bài, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về một sân bay văn minh, thân thiện.