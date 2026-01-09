Ăn nhạt, uống nhiều nước: Bí quyết tốt cho thận hay chỉ là hiểu lầm của nhiều người?

Chúng ta thường nghe lời khuyên “ăn nhạt, uống nhiều nước để tốt cho thận”, nhưng liệu thói quen này có thực sự mang lại lợi ích như nhiều người vẫn nghĩ?

Nhiều người chủ quan, áp dụng một cách máy móc mà không hiểu rõ cơ chế, dẫn đến thói quen tưởng là tốt nhưng đôi khi lại phản tác dụng. Hãy cùng tìm hiểu sự thật khoa học đằng sau lời khuyên quen thuộc này để chăm sóc thận đúng cách và hiệu quả hơn.

Ăn nhạt, uống nhiều nước có thực sự tốt cho sức khỏe?

Nhiều người tin rằng ăn nhạt kết hợp uống nhiều nước sẽ giúp thận khỏe, thanh lọc cơ thể và phòng tránh bệnh tim mạch. Tuy nhiên, hiệu quả của thói quen này còn phụ thuộc vào liều lượng và cách thực hiện. Cơ thể cần một lượng natri nhất định hàng ngày để duy trì cân bằng nước, điện giải và các chức năng cơ bản. Ăn quá nhạt, dù uống nhiều nước, nếu không khoa học, có thể gây hại nhiều hơn lợi.

1. Phù não do thiếu muối

Thiếu natri gây mất cân bằng áp suất tế bào, làm nước thấm vào tế bào và dẫn đến phù não. Biểu hiện bao gồm mệt mỏi, buồn ngủ, rối loạn ý thức, giảm cảm giác thèm ăn. Nếu nghiêm trọng, có thể gây co giật, nhịp tim tăng, thậm chí đe dọa tính mạng.

2. Tăng huyết áp

Ăn quá nhạt khiến lượng dịch trong cơ thể giảm, phản ứng bù trừ là huyết áp tăng, tạo áp lực lên tim và mạch máu, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch.

3. Ảnh hưởng đến thận

Thiếu muối làm giảm thể tích máu, khiến thận phải làm việc quá tải để cân bằng nước và kiểm soát huyết áp. Điều này kéo dài sẽ gây suy giảm chức năng thận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

4. Ảnh hưởng đến hệ thần kinh và cơ bắp

Chế độ ăn ít muối lâu dài có thể khiến cơ thể rệu rã, tê bì, có cảm giác "kiến bò" do natri giảm, ảnh hưởng đến hệ thần kinh vận động và khả năng co cơ.

5. Ăn nhạt nhưng uống nhiều nước: không phải lúc nào cũng tốt

Uống nhiều nước khi ăn nhạt có thể làm giảm nồng độ natri trong máu, gây mất cân bằng điện giải, thậm chí hạ natri máu - tình trạng nguy hiểm tương tự như phù não. Vì vậy, uống nhiều nước phải đi kèm chế độ ăn đủ natri và khoáng chất.

Ăn quá ít muối trong thời gian dài gây ra vấn đề gì?

Nếu cơ thể không được cung cấp đủ lượng muối cần thiết trong thười gian dài, bạn có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe, bao gồm:

Thiếu điện giải: Muối có mặt trong mồ hôi, nước mắt và nước tiểu, giúp duy trì cân bằng điện giải. Ăn quá nhạt hoặc thiếu muối lâu dài có thể dẫn đến rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến chuyển hóa, giảm thể tích máu và gây mệt mỏi, hoa mắt.

Tác động theo từng cá nhân: Nhu cầu muối của cơ thể phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và mức độ vận động. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, tự ý cắt giảm muối dưới mức khuyến cáo có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Vì vậy, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp, vừa đảm bảo đủ lượng muối cần thiết, vừa duy trì sức khỏe tổng thể.

Cơ thể cần bao nhiêu muối mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe?

1. Nhu cầu muối hàng ngày của cơ thể

Muối (natri) là khoáng chất thiết yếu giúp duy trì cân bằng nước, truyền dẫn thần kinh và co cơ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000mg natri/ngày (tương đương dưới 5g muối).

Để cơ thể hoạt động bình thường, mức natri tối thiểu cần cung cấp mỗi ngày là khoảng 200–500mg, tương đương 0,5–1,2g muối.

2. Lượng muối trong các thực phẩm hàng ngày

Thực phẩm tự nhiên và gia vị thường chứa lượng natri khác nhau:

1g muối = 400mg natri

1g hạt nêm = 200mg natri

1g bột ngọt = 130mg natri

1ml nước mắm = 77mg natri

1ml nước tương = 56mg natri

1 gói mì ăn liền trung bình = 4,3g muối (≈1.700mg natri)

Việc ăn nhạt, uống nhiều nước trong thời gian dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với thận, tim mạch, hệ thần kinh và cân bằng điện giải trong cơ thể. Cơ thể cần một lượng muối vừa đủ để duy trì các chức năng cơ bản, hỗ trợ truyền dẫn thần kinh, co cơ và điều hòa huyết áp.

Điều quan trọng là xây dựng thói quen ăn uống cân bằng, không cắt giảm muối một cách cực đoan, và tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ để điều chỉnh lượng muối phù hợp với từng cơ địa. Khi ăn đủ muối, kết hợp uống nước đúng cách, bạn không chỉ bảo vệ thận mà còn duy trì năng lượng, sức khỏe tim mạch và tinh thần minh mẫn, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả nhất.