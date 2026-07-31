Mỗi sáng trước đi làm, Lee Young-jin (32 tuổi) đều dành khoảng 30 phút để chuẩn bị hộp cơm trưa của mình. Cơm trắng luôn được xếp xuống dưới cùng, tiếp theo là những món mặn như cá thu nướng, rồi mới đến các loại rau ăn kèm. Trước khi đóng nắp hộp, cô còn dành vài phút để ngắm lại thành quả, tiện tay chụp mấy tầm hình.

Với Young-jin, một hộp cơm đẹp phải có đủ ba màu đỏ, vàng và xanh. Cách bày biện cũng quan trọng không kém hương vị, bởi cô muốn khi mở hộp cơm vào giờ nghỉ trưa sẽ ngay lập tức cảm thấy vui vẻ và có thêm năng lượng cho nửa ngày làm việc còn lại.

Một hộp cơm trưa của Lee Young-jin

Những hộp cơm có tạo hình bắt mắt như cơm nắm hình quả dưa hấu, cơm cuộn cá ngừ hay suất cơm cá hồi được sắp xếp chỉn chu của cô thường thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên Instagram. Có video thậm chí vượt mốc nửa triệu lượt xem. Điều thú vị là Young-jin không phải đầu bếp hay người sáng tạo nội dung ẩm thực chuyên nghiệp, mà chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

Bớt ăn hàng không đồng nghĩa với một hơi thở dài khi phải vào bếp

Câu chuyện của Young-jin phản ánh một xu hướng đang lan rộng tại Hàn Quốc. Khi giá ăn ngoài liên tục tăng, ngày càng nhiều nhân viên văn phòng mang cơm đi làm. Nhưng thay vì chỉ coi đây là giải pháp tiết kiệm, họ còn biến những hộp cơm thành "tác phẩm" để chia sẻ lên mạng xã hội, truyền cảm hứng cho nhau duy trì thói quen chi tiêu hợp lý.

Không chỉ Young-jin, một nhân viên văn phòng khác có biệt danh Lee Chamoe cũng bắt đầu mang cơm đi làm vì chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Trước đây khi mới chuyển đến Seoul, ngày nào cô cũng ăn ngoài. Tổng chi phí ăn uống mỗi tháng khi đó lên tới gần 800.000 won (khoảng 15,2 triệu đồng). Sau khi chuyển sang tự nấu, tiền ăn của Lee giảm xuống còn khoảng 200.000-300.000 won/tháng (khoảng 3,8-5,7 triệu đồng).

Ban đầu, Lee không quá quan tâm đến hình thức của hộp cơm trưa, cô chỉ đơn giản là cho tất cả thức ăn vào hộp rồi mang đến công ty. Thế nhưng sau nhiều lần được đồng nghiệp khen hộp cơm đẹp mắt, cô bắt đầu dành thêm thời gian sắp xếp các món ăn, chụp ảnh và chia sẻ lên MXH.

Những video chuẩn bị hộp cơm mang đi làm của Lee nhận được nhiều lượt xem và tương tác ủng hộ

Trong khi đó, Kim Byul-nim, chủ tài khoản Instagram với hơn 50.000 người theo dõi nhờ những hộp cơm đầy màu sắc, cho biết việc chuẩn bị bữa trưa không hề mất nhiều thời gian như nhiều người vẫn nghĩ.

Trước đây cô thường nấu từ tối hôm trước, nhưng vài tháng gần đây chuyển sang chuẩn bị ngay vào buổi sáng. Mỗi hộp cơm chỉ mất chưa đến 30 phút để hoàn thành. Bí quyết của cô là sơ chế nguyên liệu từ cuối tuần, cất trong tủ lạnh rồi mỗi sáng chỉ việc cho vào lò vi sóng và xếp vào hộp.

Chính việc chia sẻ hộp cơm mỗi ngày MXH đã tạo thêm động lực để dân văn phòng duy trì thói quen này. Nhiều người trẻ không còn khoe những bữa ăn đắt đỏ ở nhà hàng, mà thay vào đó đăng ảnh những hộp cơm tự chuẩn bị với chi phí thấp nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng và đẹp mắt.

Nhiều thương hiệu tăng doanh số nhờ thói quen vào bếp của dân văn phòng

Trong tháng 6 vừa qua, lượng tìm kiếm các từ khóa như "hộp cơm giữ nhiệt" hay "hộp cơm hai tầng" lần lượt tăng 31% và 48% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu chuẩn bị bữa trưa mang đi đang gia tăng rõ rệt.

Không chỉ hộp cơm, các phụ kiện đi kèm cũng trở thành mặt hàng được nhiều người quan tâm.

Kim Bo-mi, nhà sáng lập thương hiệu túi đựng cơm trưa Susuae, cho biết doanh số bán túi của hãng đã tăng gấp 5 lần kể từ tháng 8. Khoảng 70% khách hàng của thương hiệu là nhân viên văn phòng trong độ tuổi từ 25 đến 33, trong đó nhóm người mới đi làm chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Nhận thấy nhu cầu ngày càng cao, Susuae còn tổ chức chương trình mang tên "Lunchbox Routine". Mỗi đợt, thương hiệu cung cấp nguyên liệu cùng túi đựng cơm để khuyến khích người tham gia tự chuẩn bị bữa trưa trong cả tuần.

Dù mỗi đợt, Susuae chỉ tặng quà cho 7 khách hàng nhưng số đơn đăng ký thường vượt quá 100. Người tham gia được yêu cầu đăng ảnh hộp cơm vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, nhưng trên thực tế nhiều người chia sẻ hình ảnh đủ cả năm ngày làm việc.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Xu hướng này cũng dần hình thành những cộng đồng nhỏ trong môi trường công sở. Một nhân viên văn phòng tên Kang cho biết nơi cô làm việc hiện có hẳn một hội tên là "Nhóm mang cơm". Mỗi người mang theo món ăn của mình, cùng ngồi ăn, giới thiệu món mới và đôi khi đổi món cho nhau thưởng thức. Tuy nhiên, mọi người cũng tôn trọng những đồng nghiệp thích ăn một mình.

Mang cơm đi làm vui mà!

Điều đáng chú ý là động lực duy trì thói quen mang cơm đi làm hiện không còn chỉ nằm ở chuyện tiết kiệm tiền.

Với Young-jin, việc hoàn thành một hộp cơm đẹp vào mỗi buổi sáng mang lại cảm giác thành tựu rất rõ ràng. Khi trưởng thành và đi làm toàn thời gian, nhiều công việc kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng mới nhìn thấy kết quả. Trong khi đó, chỉ sau khoảng 30 phút chuẩn bị bữa trưa, cô đã có ngay một thành quả cụ thể trước mắt, và thế là ngày mới bắt đầu với tâm trạng tích cực hơn.

Mang cơm đi làm cũng giúp cô tiết kiệm đáng kể thời gian nghỉ trưa. Thay vì phải suy nghĩ xem sẽ ăn gì, xếp hàng đợi bàn rồi chờ món được phục vụ, cô chỉ cần mở hộp cơm và hoàn thành bữa ăn trong chưa đầy 15 phút. Khoảng thời gian còn lại có thể dùng để đi dạo, đọc sách, xem video ngắn hoặc đơn giản là nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Với Kang, việc chuẩn bị cơm trưa còn là một hình thức chăm sóc bản thân. Cô cho rằng dành thời gian nấu ăn chính là cách thể hiện sự tôn trọng với chính mình, vì vậy cô cũng không muốn làm qua loa.

Trong khi đó, Lee Chamoe nhìn thấy một ý nghĩa khác. Theo cô, mang cơm đi làm giúp bản thân thoát khỏi áp lực phải luôn ăn trưa cùng đồng nghiệp - một quy tắc ngầm vốn khá phổ biến trong văn hóa công sở Hàn Quốc. Ban đầu, việc ngồi ăn một mình không hề dễ dàng. Tuy nhiên sau một thời gian, nhiều đồng nghiệp cũng bắt đầu mang cơm theo và mỗi người vừa ăn vừa xem video trên điện thoại của mình.

Theo Lee , một hộp cơm tự chuẩn bị không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn mang lại cho nhân viên văn phòng cảm giác được chủ động lựa chọn cách tận hưởng giờ nghỉ trưa theo ý mình.

Và chính những hộp cơm đầy màu sắc được chia sẻ mỗi ngày trên MXH đang tạo nên một xu hướng mới: Thay vì khoe những bữa ăn đắt tiền, người trẻ truyền cảm hứng cho nhau bằng những hộp cơm giản dị, đẹp mắt và giúp ví tiền "dễ thở" hơn giữa thời kỳ chi phí sinh hoạt không ngừng tăng.