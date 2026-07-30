Nhắc đến chi phí ăn uống, đa số mọi người đều nghĩ rằng muốn tiết kiệm thì tốt nhất là mua đồ về tự nấu, hạn chế ăn hàng mà cắt giảm tối đa được khoản này thì tốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ thời gian lẫn kỹ năng để nấu ngày 3 bữa.

Và thế là trong cái khó, ló cái khôn! Không phải săn mã giảm giá hay nhịn ăn ngoài, tại Hàn Quốc, giới trẻ đã tìm ra cách tiết kiệm tiền ăn khá hữu dụng: Lên mạng tìm người lạ cùng đi ăn rồi “share bill”.

Đi ăn cùng người lạ: Được ăn ngon, đỡ tốn tiền!

Park - Cô gái 25 tuổi, sống tại quận Guro (Seoul), gần đây đã hẹn gặp những người quen qua mạng để cùng ăn món malatang - lẩu cay Trung Quốc đang rất hot. Cô tìm thấy nhóm này trên Danggeun Market - Một nền tảng trực tuyến vốn nổi tiếng với hoạt động mua bán đồ cũ và kết nối cộng đồng địa phương.

Theo Park, ăn lẩu một mình khá tốn kém, đặc biệt nếu muốn gọi thêm các món ăn kèm như thịt heo chua ngọt hay cà tím chiên. Ban đầu, cô chỉ hy vọng tìm được thêm một người đi cùng nhưng bài đăng đã nhận được phản hồi từ hai người. Cuối cùng, cả ba quyết định gặp nhau và cùng dùng bữa.

Sau khi chia đều hóa đơn, mỗi người chỉ phải trả khoảng 13.000 won (khoảng 245.000 đồng). Park cho biết mức chi này thấp hơn đáng kể so với việc cô tự đi ăn, bởi nếu dùng bữa một mình thì toàn bộ tiền các món ăn kèm đều phải tự thanh toán.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của Park không còn là trường hợp hiếm. Việc tìm người lạ trên mạng để cùng ăn và chia tiền đang dần trở thành một xu hướng mới trong giới trẻ Hàn Quốc, đặc biệt là những người sống độc thân hoặc muốn tiết kiệm chi phí ăn uống giữa lúc giá cả leo thang.

Các bài đăng “tìm người lạ cùng dùng bữa” trên nhiều hội nhóm thường ghi rõ thời gian và địa điểm gặp mặt. Có người tìm 3-4 người cùng đi ăn, có người lại rủ nhau đặt đồ ăn giao tận nơi rồi chia thành từng hộp riêng để mỗi người mang về.

Thực tế, xu hướng này được xem là sự tiếp nối của văn hóa "chia đơn" vốn đã khá phổ biến. Trước đây, nhiều người sống một mình thường lên mạng tìm bạn để cùng mua hàng số lượng lớn tại các siêu thị bán buôn như Costco hay Trader's Wholesale Club.

Những mặt hàng như giấy vệ sinh, đồ ăn vặt, trái cây, chất tẩy rửa hay các sản phẩm đóng gói cỡ lớn thường có giá rẻ hơn khi mua theo thùng hoặc theo lốc. Tuy nhiên, với một người sống một mình, việc mua quá nhiều vừa khó sử dụng hết vừa chiếm diện tích bảo quản. Vì vậy, họ hẹn nhau cùng mua, sau đó chia đều số lượng cũng như chi phí.

Đến nay, mô hình này được mở rộng sang cả lĩnh vực ăn uống. Thay vì chỉ chia tiền mua hàng, nhiều người bắt đầu chia luôn chi phí cho những bữa ăn vốn có khẩu phần lớn hoặc có nhiều món ăn kèm. Nhờ đó, họ vừa được thưởng thức đa dạng món ăn, vừa giảm đáng kể số tiền phải bỏ ra.

Vẫn tự nấu cơm mang đi làm, nhưng cũng không muốn giảm tần suất ăn ngoài

Mặc dù xu hướng tìm người lạ đi ăn cùng để giảm chi phí đang lên ngôi, nhưng thực tế, nhiều người trẻ Hàn Quốc vẫn chịu khó vào bếp mỗi ngày, nấu cơm mang đi làm.

Lee - Một dân văn phòng 26 tuổi tại Seoul cho biết cô mang cơm đi làm khoảng 3 lần/tuần. Những bữa ăn của cô thường là sandwich hoặc đồ ăn còn dư từ tối hôm trước. Theo Lee, thói quen này giúp cô tiết kiệm khoảng 80.000-100.000 won mỗi tháng (khoảng 1,5-1,9 triệu đồng). Trong bối cảnh mọi chi phí đều tăng, đây là khoản tiền đủ lớn để cô duy trì những mục tiêu tài chính khác.

Ảnh minh họa

Cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, các nội dung hướng dẫn chuẩn bị bữa ăn tiết kiệm cũng ngày càng thu hút người xem trên YouTube và Instagram. Nhiều nhà sáng tạo nội dung chia sẻ công thức nấu ăn giá rẻ, mẹo bảo quản thực phẩm hay cách lên thực đơn cả tuần với chi phí thấp, nhận được lượng tương tác lớn từ người trẻ.

Xu hướng tiết kiệm này phản ánh sức ép ngày càng lớn từ lạm phát và chi phí sinh hoạt tại Hàn Quốc.

Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 đã tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng theo năm cao nhất kể từ tháng 12/2025, thời điểm lạm phát ở mức 2,3%. Dữ liệu của Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Hàn Quốc cũng cho thấy ngay cả những món ăn vốn được xem là bình dân cũng không còn giữ được mức giá trước đây.

Giá trung bình một cuộn gimbap hiện tại khoảng 3.800 won (khoảng 72.000 đồng), tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Một suất bibimbap có giá trung bình 11.615 won (khoảng 219.000 đồng), trong khi một suất thịt ba chỉ nướng lên tới 21.218 won (khoảng 400.000 đồng). Một bát mì cũng có giá trung bình 10.038 won (khoảng 189.000 đồng).

Khi giá thực phẩm tăng nhanh hơn thu nhập, việc thay đổi cách ăn uống trở thành lựa chọn gần như bắt buộc đối với nhiều người trẻ. Nếu trước đây, chia tiền chủ yếu xuất hiện trong các buổi tụ tập bạn bè thì nay, không ít người sẵn sàng gặp những người chưa từng quen biết chỉ để cùng thưởng thức một bữa ăn với chi phí hợp lý hơn.

Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong lối sống của các hộ gia đình độc thân - nhóm dân số đang gia tăng nhanh tại Hàn Quốc. Thay vì chấp nhận trả nhiều tiền cho một bữa ăn hoặc từ bỏ những món yêu thích vì khẩu phần quá lớn, họ tận dụng các nền tảng cộng đồng để kết nối với những người có cùng nhu cầu. Một bữa ăn vì thế không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn trở thành cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những người bạn mới trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ sống một mình tại các thành phố lớn.

(Nguồn: The Korea Times)