Ăn mực để trong tủ lạnh, cậu bé 11 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch và có thể phải chạy thận suốt đời

Trong kỳ nghỉ tháng 10 năm nay, cậu bé 11 tuổi Tiểu Hào ở thành phố Đông Quan đã về quê ở Hồ Nam với bố mẹ. Trước khi đi, mẹ Tiểu Hào đã mua một con mực tươi trong siêu thị, do không kịp ăn nên bà đã cất con mực vào tủ lạnh, nghĩ rằng sau khi từ quê lên sẽ chiên.



Do đó, con mực đã được bảo quản trong tủ lạnh khoảng một tuần, sau khi trở về Đông Quan, gia đình đã lấy mực ra và chiên. Tiểu Hào từ nhỏ đã thích ăn mực, do đó cậu bé đã ăn một đĩa mực lớn. Không ngờ, ăn xong mực không được bao lâu, Tiểu Hào bắt đầu bị đau bụng, không ngừng kêu la. Người chị vội gọi bố mẹ về, cùng đưa Tiểu Hào đến bệnh viện địa phương. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán Tiểu Hào bị viêm ruột cấp tính do thức ăn không sạch.

Tiểu Hào có khả năng suy thận mãn tính sau khi ăn đĩa mực.

Tuy nhiên, sau 2 ngày nhập viện, tình trạng của Tiểu Hào không những không cải thiện mà còn ngày càng nặng hơn. Bác sĩ khuyên gia đình đưa Tiểu Hào đến bệnh viện lớn, sau khi chuyển viện, bác sĩ xét nghiệm lại thì phát hiện Tiểu Hào bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn gây suy thận cấp.

Do tình trạng nguy kịch, Tiểu Hào đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, ngoài việc lọc máu liên tục trong 24 giờ, cậu bé còn phải truyền 600ml huyết tương mỗi ngày. Bác sĩ nói với bố mẹ cậu bé rằng, Tiểu Hào được chẩn đoán mắc hội chứng urê huyết tán huyết, tình trạng bệnh tương đối nghiêm trọng, có 50% khả năng bị suy thận mãn tính, phải lọc máu suốt đời.

1. Chỉ một món mực chiên sao lại gây suy thận?

Mực để lâu ngày trong tủ lạnh đã bị nhiễm khuẩn Shigella.

Bác sĩ điều trị nói rằng con mực có thể là thủ phạm gây ra tình trạng hiện tại cho cậu bé. Cha mẹ Tiểu Hào không thể hiểu được: Tại sao chỉ ăn một địa mực chiên mà lại bị suy thận? Chính xác mà nói, không phải con mực sai mà do con mực để trong tủ lạnh quá lâu và bị nhiễm vi khuẩn Shigella.

Bác sĩ cho biết, nguyên nhân chính của hầu hết các cuộc tấn công hội chứng urê huyết tán huyết là do nhiễm vi khuẩn Shigella. Sau khi ăn thức ăn có chứa vi khuẩn Shigella, máu sẽ hấp thụ chất độc, phá hủy niêm mạc ruột và hồng cầu, gây viêm, loét, chảy máu, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiểu ra máu…, nặng hơn có thể gây bệnh thận, khiến thận bị tổn thương nghiêm trọng.

Khuẩn Shigella rất dể lây lan và gây nguy hại lớn cho sức khỏe.

Nhiễm vi khuẩn Shigella là một loại bệnh đường ruột, rất dễ lây lan và nguy hại nặng, nguồn lây bệnh chủ yếu là người bệnh và người mang mầm bệnh, lây truyền chủ yếu qua đường phân - miệng. Chỉ cần 10-200 con Shigella bị nhiễm vào thực phẩm, con người sẽ bị bệnh sau khi ăn. Sức sống của Shigella cũng tương đối mạnh, có thể sống được 3 tháng trong băng đá và 1 tháng trong đất ẩm. Sau khi bị nhiễm Shigella, sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt thường xuất hiện trong vòng 1-2 ngày, trường hợp nặng còn có thể bị sốc nhiễm trùng vô cùng nguy hại.

Cách phòng tránh nhiễm vi khuẩn Shigella

Các chuyên gia nhắc nhở rằng giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt là biện pháp đầu tiên để ngăn ngừa Shigella.

- Rửa tay trước bữa ăn.

- Không để thức ăn trong tủ lạnh quá lâu.

- Nấu chín kỹ thức ăn, tránh ăn thực phẩm sống.

- Cấn tránh uống nước lã và ăn các thức ăn hoang dã để giảm nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn Shigella.

Nếu không may bị nhiễm vi khuẩn Shigella, bạn phải tích cực hợp tác với bác sĩ để điều trị và đừng xem nhẹ vì triệu chứng bệnh không rõ ràng.

Thực phẩm để trong tủ lạnh nguy hiểm đến mức nào?

Thực phẩm không nên để thực phẩm quá lâu để tránh nhiễm khuẩn

Điều kiện sống ngày càng được cải thiện, hầu hết gia đình nào cũng có tủ lạnh. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ biết rằng tủ lạnh có thể giữ tươi mà không biết rằng tủ lạnh cũng rất dễ chứa vi khuẩn. Tủ lạnh không phải là thuốc chữa bách bệnh, bạn không thể nhét mọi thứ vào đó chứ đừng nói đến việc bảo quản thực phẩm trong thời gian dài, nếu không sẽ dễ sinh ra vi khuẩn Shigella, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus,…

Tủ lạnh được chia thành ngăn mát và ngăn đá, thời gian bảo quản thực phẩm đúng cần là:

- Ngăn lạnh: Trứng ≤ 30 ngày, sữa chua < 14 ngày, các loại củ, dưa và cà tím < 7 ngày, rau lá xanh < 3 ngày, thực phẩm chín < 1 ngày, thịt < 1 ngày;

- Ngăn đông: Thịt cá <3 tháng, tôm cua sò ốc <2 tháng;

Cuối cùng, chúng ta phải nhớ rằng tủ lạnh không phải là hoàn hảo, tuy có thể kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm nhưng không thể tiêu diệt được vi khuẩn trong thực phẩm. Vì vậy, không được bảo quản thức ăn trong tủ lạnh quá lâu, thường xuyên phải dọn sạch thức ăn trong tủ lạnh để tránh lây nhiễm vi khuẩn.

