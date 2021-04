Ấn Độ vượt mốc 18 triệu ca nhiễm COVID-19, oxy y tế bị "thổi giá trên trời" ở chợ đen

Đáng lo ngại là trong tuần qua, số ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng tới 93% so với tuần trước đó. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện chỉ riêng Ấn Độ đã chiếm tới khoảng 38% tổng số ca mắc mới hàng ngày trên toàn cầu. Nguyên nhân bùng phát dịch tại Ấn Độ được cho chủ yếu là do sự xuất hiện của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mang tên B.1.617, có tốc độ lây lan nhanh hơn so với các biến thể mới khác. Tình hình dịch phức tạp đã khiến hệ thống y tế Ấn Độ rơi vào tình trạng quá tải, không đủ giường bệnh, không đủ oxy y tế và thuốc điều trị COVID-19.

Đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 thứ 2 đang khiến hệ thống y tế Ấn Độ rơi vào cảnh hỗn loạn. Bất kể ngày đêm, bằng tất cả các nguồn lực, Chính phủ Ấn Độ đang khẩn trương vận chuyển bình oxy y tế tới các bệnh viện trên khắp đất nước. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân nhập viện quá lớn, khiến quốc gia này vẫn phải đối mặt với tình trạng khan hiếm trầm trọng oxy y tế.

Không khí căng thẳng bao trùm tại một điểm bơm oxy y tế ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tâm lý bất an do lo ngại có thể hết oxy vào bất kỳ lúc nào cùng với thời gian xếp hàng quá lâu khiến nhiều người nóng nảy, tranh cãi xảy ra thường xuyên.

Khủng hoảng thiếu oxy y tế diễn ra trầm trọng tại Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Cuộc khủng hoảng COVID-19 khiến giá các thiết bị y tế tăng chóng mặt. Hãng tin AFP cho biết, một người đàn ông phải trả 600 USD cho 1 bình oxy, mức giá cao gấp 9 lần so với thời điểm trước khi dịch bùng phát mạnh.

Trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan các quảng cáo, mời chào mua bình oxy với giá từ 400 - 460 USD, khoản tiền rất lớn so với thu nhập trung bình hàng tháng của người dân nơi đây. Truyền thông địa phương cảnh báo, nếu nước này tiếp tục ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày, nhu cầu về bình oxy y tế còn tăng mạnh hơn trong thời gian tới.

Ấn Độ đang khẩn trương phân phối oxy y tế từ nguồn sản xuất trong nước và viện trợ từ nước ngoài tới các điểm nóng dịch bệnh. Cảnh sát Ấn Độ khẳng định sẽ thẳng tay dẹp bỏ thị trường oxy chợ đen. Chính quyền bang Uttar Pradesh tuyên bố sẽ viện dẫn Đạo luật An ninh quốc gia để ngăn chặn các hành vi trục lợi giữa thời điểm dịch bệnh này.

Trước tiếng chuông báo động từ dịch bệnh tại Ấn Độ, nhiều nước, tổ chức quốc tế đã và đang khẩn cấp hỗ trợ cả về nhân lực, vật lực để giúp nước này ứng phó dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đang tích cực chuyển 7.000 máy tạo oxy, máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và đồ bảo hộ cá nhân cho Ấn Độ. WHO đang hỗ trợ thành lập các đơn vị bệnh viện lưu động và đã triển khai khoảng 2.600 cán bộ hỗ trợ giới chức y tế Ấn Độ. Mỹ thông báo gửi các trang thiết bị y tế trị giá hơn 100 triệu USD để hỗ trợ Ấn Độ cùng các nguyên liệu sản xuất vaccine ngừa COVID-19 cho nước này. Trong khi đó, Anh, Ireland chuyển đến Ấn Độ hơn 1.200 máy tạo oxy.