Ăn 1 nắm rau này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc đầy bờ rào mà ít ai hay

Cây dâu tằm quen thuộc với nhiều người, có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, loại rau này chỉ cho... sâu, không thể chế biến thành món ăn, tuy nhiên khi biết tác dụng tuyệt vời của nó đối với sức khỏe thì nhiều người cho vào thực đơn gia đình.

Không chỉ quả, lá mà cây dâu tằm đều có lợi cho sức khỏe. Quả thường dùng để ngâm rượu, ngâm siro uống rất ngon, lá dùng để cho tằm ăn. Tuy nhiên ít ai hay lá dâu tằm còn là vị thuốc Đông y rất phổ biến phòng trị bệnh.

Nhiều người thích ăn quả dâu mà không hề biết lá dâu tằm cũng rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Giảm lượng đường trong máu

Trên thực tế, lá dâu tằm là một loại thảo dược được sử dụng đa dạng trong chế biến. Y học cổ truyền sử dụng lá dâu tằm như một phương pháp điều trị bệnh tiểu đường.

Dữ liệu nghiên cứu đã xác nhận rằng nó có tác dụng hạ đường huyết. Thành phần chính của nó là alkaloid có thể ức chế hoạt động của các enzym trong quá trình chuyển hóa đường và polysacarit có thể thúc đẩy quá trình phân tích insulin của tế bào β. Từ đó thúc đẩy quá trình sử dụng đường của các tế bào và giảm lượng đường trong máu.

Một số hoạt chất được tìm thấy trong lá dâu tằm cũng có tác dụng ngăn chặn sự phân hủy carbohydrate thành đường đơn giản, ngăn chặn cơ thể hấp thụ đường và giảm lượng đường trong máu.

Mặc dù lá dâu tằm tốt tuy nhiên, đối với bệnh nhân tiểu đường, đường huyết cao trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm nào cần hỏi ý kiến bác sĩ để có thể phù hợp với tình trạng bệnh.

Giảm nguy cơ ung thư

Theo Lao Động, ăn lá dâu tằm như một loại rau rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa như beta carotene và axit ascorbic được tìm thấy trong lá dâu tằm có khả năng ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra và giúp giảm nguy cơ ung thư.

Giàu dinh dưỡng

Lá dâu còn gọi tang diệp, tên khoa học: Folium Mori albae, là lá cây Dâu tằm (Morus alba L.), thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Trong lá dâu có các hợp chất gelatin, carotene, tannin, sinh tố C, B1, B2, cholin, adenin, trigonellin; các loại đường fructose, saccharose, glucose; acid folic, purine glutamic, glutathione; các nguyên tố: Cu, Zn, B. Theo Đông y, lá dâu đắng ngọt, tính hàn; vào phế và can. Tác dụng phát tán phong nhiệt, thanh phế chỉ khái, thanh can minh mục. Trị cảm mạo phong nhiệt, đau đầu, đau mắt đỏ, viêm khí phế quản, ho khan ít đờm, khát nước khô miệng. Liều dùng và cách dùng: 6-15g; có thể nấu, hãm, sắc..., thông tin trên S ức khỏe & Đời sống.

Có thể tăng cường thị lực

Quả và lá dâu tằm đều rất tốt cho sức khỏe. Khi chế biến thành trà dâu tằm có hàm lượng vitamin A cao, giúp tăng cường thị lực, loại bỏ tình trạng mỏi mắt và thoái hóa võng mạc.

Lá dâu tằm từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền như một vị thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, loại lá này cũng được dùng để làm trà và chế biến thành các món ăn. Tham khảo lợi ích sức khỏe của lá dâu tằm trong bài viết dưới đây.

Tốt cho xương và răng chắc khỏe: Hàm lượng canxi dồi dào trong lá dâu tằm không chỉ duy trì mà còn xây dựng các mô xương, răng chắc khỏe.

Hạ sốt hiệu quả

Lá dâu tằm có công dụng như paracetamol tự nhiên, giúp hạ sốt và phục hồi sức khỏe . Đây là loại thảo dược rẻ hơn rất nhiều về mặt kinh tế và không có tác dụng phụ. Ngoài ra, lá dâu tằm có tác dụng hạ huyết áp, ức chế vi khuẩn, chống viêm, diệt virus, tiêu viêm phổi, thanh lọc gan và cải thiện thị lực.

Giúp cải thiện giấc ngủ

Trong lá dâu tằm có các hợp chất bên trong lá dâu tằm có khả năng khắc phục tình trạng rối loạn giấc ngủ, từ đó hỗ trợ cải thiện chứng mất ngủ.

Giảm cholesterol xấu

Nếu cơ thể bạn đang gặp vấn đề về hàm lượng cholesterol xấu cao thì lá dâu tằm là lựa chọn phù hợp để cải thiện tình trạng này. Khi sử dụng loại lá này thường xuyên sẽ giúp mức độ cholesterol xấu và chất béo trung tính được giảm đáng kể, từ đó hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh hơn.

Điều trị vàng da rất tốt

Lá dâu tằm từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền như một vị thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, loại lá này cũng được dùng để làm trà và chế biến thành các món ăn. Đặc biệt, loại rau này cũng có thể dùng để điều trị bệnh vàng da, cảm nhiệt, đau đầu.... do nóng ẩm gây ra. Lá dâu còn có tác dụng thúc đẩy quá trình bài tiết nước tiểu trong cơ thể và giúp cải thiện các triệu chứng như nước tiểu vàng, mắt đỏ. Không chỉ vậy, loại rau này còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, có thể dùng chữa các bệnh như gan dương tăng động, hỏa gan quá mức, đồng thời có tác dụng bảo vệ gan nhất định.

Chống viêm hiệu quả

Ngoài những công dụng tuyệt vời trên lá dâu tằm còn được biết đến với công dụng chống viêm nên có thể khắc phục các triệu chứng viêm như sưng tấy và mẩn đỏ trên da.

Những bài thuốc dân gian tuyệt vời từ lá dâu tằm, không phải ai cũng biết:

Món canh rau dâu ngon, mát, bổ

Nguyên liệu chính: Lá dâu, trứng bác thảo, thịt thăn, hành, gừng và tỏi

Cách làm:

- Để chế biến món ngon này bạn nên dùng phần ngọn nhỏ ở các đầu cành. Nếu lá to già thì mùi vị sẽ kém ngon, lá bị dai khi chế biến.

- Cho lá dâu đã nhặt sạch vào chậu, thêm một chút muối, một thìa baking soda ăn được, sau đó thêm một chút nước, ngâm trong 10 phút rồi rửa sạch thêm 2-3 lần, rồi vớt ra, để ráo nước.

- Cho thêm nước vào nồi, đặt nồi hấp lên trên, cho 4 quả trứng bảo quản vào rồi đậy nắp nồi lại và hấp khoảng 3-5 phút.

- Sau khi hết thời gian, cho lá dâu đã rửa sạch vào nồi, dùng tay trải phẳng rồi đậy nắp lại hấp tiếp khoảng 3 phút. Lá dâu hấp chín sẽ loại bỏ hết vị đắng bên trong.

- Cho lá dâu đã hấp chín vào chậu, thêm nước, rửa sạch sơ qua để loại bỏ vị đắng, sau đó vắt kiệt nước bên trong và để riêng để dùng sau.

- Bước tiếp theo cho trứng đã hấp vào nước lạnh để nguội nhanh và dễ bóc vỏ hơn. Sau khi bóc vỏ, cắt trứng thành các miếng nhỏ.

- Chuẩn bị một miếng thịt thăn khác, rửa sạch nhẹ nhàng, đặt lên thớt, thái mỏng, rồi cắt thành thịt vụn.

- Chuẩn bị các loại gia vị. Gừng gọt vỏ, cắt sợi. Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Hành lá xắt nhỏ, để riêng phần hành trắng và xanh.

- Bạn nên đun nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho thịt băm vào xào cho đến khi chuyển màu. Cho hành (phần hành lá trắng), gừng và tỏi băm vào xào nhanh cho đến khi có mùi thơm. Sau đó cho trứng đã thái lát vào xào một lúc để trứng ngấm gia vị.

- Cho nước sôi vào, nhớ cho nước sôi vào để súp trắng hơn. Sau đó cho một thìa muối, một ít cốt gà, một thìa bột ngũ vị hương và một lượng tiêu trắng vừa phải, đun sôi ở nhiệt độ cao trong 3 phút.

- Bước cuối cùng đổ đầu lá dâu đã hấp chín, cho thêm 1 ít moi khô và 1 nắm kỷ tử vào, đun tiếp khoảng 2 phút thì tắt bếp là có món canh ngon.