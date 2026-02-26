Ăn 1 loại quả đỏ chót mỗi sáng, người phụ nữ giảm 16kg trong 3 tháng bất chấp vẫn ăn hàng và uống trà sữa

Rất nhiều người nhắn tin hỏi tôi làm sao để giảm cân mà không quá áp lực. Thực tế, tôi cũng từng rơi vào vòng lặp giảm - tăng cân, cảm giác vô cùng mệt mỏi. Sau này mới hiểu, giảm cân không phải là ép bản thân chịu khổ, mà là tìm ra nhịp độ phù hợp với cơ thể mình.

Tôi muốn kể về một người bạn. Cô ấy giảm được 16kg trong vòng 3 tháng. Điều đặc biệt là cô ấy không tự nấu ăn, hầu như đều ăn ngoài, thỉnh thoảng vẫn uống trà sữa. Thói quen cố định mỗi ngày chỉ là: Buổi sáng ăn một quả cà chua chín đỏ chót cỡ lớn.

Vì sao ăn cà chua buổi sáng lại giúp giảm cân?

Ban đầu cô ấy cũng không tin. Nhưng sau khi bắt đầu ghi lại cân nặng và chế độ ăn hàng ngày, cô ấy nhận ra chỉ cần ăn một quả cà chua lớn vào buổi sáng thì cảm giác thèm ăn trong ngày giảm rõ rệt.

Cà chua chứa nhiều nước, ít calo. Tuy nhiên, điểm mấu chốt không chỉ nằm ở lượng calo thấp mà ở cảm giác no sau một đêm bụng rỗng. Khi bắt đầu ngày mới bằng cà chua, cảm giác thèm đồ dầu mỡ hoặc tinh bột vào buổi sáng giảm đi đáng kể. Tổng lượng thức ăn nạp vào cả ngày vì thế cũng giảm theo.

Cách ăn cà chua để đạt hiệu quả

Cô ấy thử 3 cách:

Ăn trực tiếp, nhanh gọn và tiện lợi.

Cắt lát rắc một chút muối để tăng vị ngọt tự nhiên và bù điện giải.

Ăn cùng sữa chua không đường để dễ ăn hơn.

Theo cô ấy, cách hiệu quả nhất là cắt lát và rắc chút muối. Điều quan trọng là phải ăn cà chua trước khi ăn phần còn lại của bữa sáng. Ví dụ, nếu mua bánh mì hoặc đồ ăn sẵn, cô sẽ ăn hết cà chua trước, đợi khoảng 15-20 phút rồi mới ăn món chính. Nhờ vậy, cảm giác đói giảm đi rõ rệt và tự nhiên ăn ít lại.

Ăn ngoài nhưng vẫn giảm cân

Bữa trưa, khi gọi bất cứ bữa ăn nào, cô ấy sẽ ăn hết cà chua đi kèm trước.

Bữa tối, nếu ăn lẩu hoặc đồ cay, cô ấy ăn một quả cà chua trước rồi mới chọn rau xanh, đậu phụ và một lượng thịt vừa phải.

Cuối tuần đi ăn cùng bạn bè, cô ăn 2 quả cà chua trước rồi mới bắt đầu bữa ăn chính.

2 sai lầm thường gặp cô ấy muốn nhắc chúng ta

Thứ nhất, dùng cà chua thay thế hoàn toàn bữa chính. Có lần cô chỉ ăn cà chua vào buổi tối, kết quả là nửa đêm đói và ăn vặt nhiều hơn. Cà chua chỉ là phương pháp hỗ trợ, không thể thay thế bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Thứ hai, chọn loại cà chua không phù hợp. Nên chọn cà chua chín tự nhiên, mềm, nhiều nước. Những quả bị ép chín, vỏ cứng thường cho cảm giác no kém hơn.

Hiện tại, cô ấy duy trì cân nặng gần 47,5kg đã hơn nửa năm. Vẫn đi ăn ngoài, thỉnh thoảng uống trà sữa, nhưng mỗi buổi sáng đều giữ thói quen ăn một quả cà chua lớn.

Nếu bạn cảm thấy việc ăn kiêng quá áp lực, có thể thử bắt đầu từ một thay đổi nhỏ như vậy. Đôi khi, giảm cân không cần quá phức tạp, chỉ cần một thói quen đúng và duy trì đủ lâu.

