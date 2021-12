AMEE, Hoàng Dũng và Obito “đánh úp” tạo nên “siêu hit” sinh nhật mới

Vào tối 13/12, AMEE khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi đăng tải poster giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới toanh mang tên “Happy Birthday To You (Always 14)”. Sản phẩm lần này sẽ có sự góp mặt của “chàng thơ” Hoàng Dũng và nam rapper đình đám Obito.



Trong poster, cả 4 nghệ sĩ đều đang nở nụ cười rạng rỡ trong một bữa tiệc sinh nhật. Bấy lâu, nay, ca khúc mừng sinh nhật chỉ dừng lại với số lượng vô cùng hạn chế, “Happy Birthday To You” ra đời hứa hẹn sẽ trở thành một ca khúc được yêu thích tại tất cả các buổi tiệc sinh nhật của các bạn trẻ. Ba nghệ sĩ với cá tính âm nhạc khác nhau cùng được kết nối qua âm nhạc của Hứa Kim Tuyền khiến khán giả hy vọng về một ca khúc “độc lạ”.

Potter của Happy Birthday To You.

Hứa Kim Tuyền chắc chắn là một trong những “hitmaker” hàng đầu Vpop trong thời điểm hiện tại với phong cách làm việc chỉn chu và đề cao sự sáng tạo. Anh là người đứng sau loạt album cũng như loạt bản hit nổi danh của làng nhạc Việt trong vài năm đổ lại đây như: Tình Bạn Diệu Kỳ của AMEE, Ricky Star, Lăng LD; Hương của Văn Mai Hương; Giữa Đại Lộ Đông Tây của Uyên Linh; Sài Gòn Đau Lòng Quá của Hoàng Duyên; Đi Về Nhà của JustaTee, Đen Vâu;...

AMEE có thể xem là một trong những nghệ sĩ ấn tượng nhất của thế hệ Gen Z khi sở hữu loạt bản hit đình đám được đông đảo khán giả yêu mến như “Sao Anh Chưa Về Nhà”, “Trời Giấu Trời Mang Đi”, “Anh Nhà Ở Đâu Đấy”, “Tình Bạn Diệu Kỳ”... Ở AMEE, khán giả cảm nhận được nguồn năng lượng đầy trong trẻo, ngọt ngào từ hình ảnh cho đến âm nhạc.

Hoàng Dũng - một “chàng thơ” nhẹ nhàng, lãng mạn với giọng hát đầy ấm áp. Ở Hoàng Dũng, khán giả nhìn thấy hình ảnh một chàng “nghệ sĩ mộng mơ” ngập tràn trong âm nhạc và những điều lãng mạn. Trước đó, Hoàng Dũng và AMEE đã từng kết hợp trong bản mashup nổi tiếng “Nàng Thơ - Trời Giấu Trời Mang Đi” được chia sẻ rộng khắp các nền tảng MXH bởi sự hòa quyện tuyệt vời giữa hai giọng ca. Với lần tái hợp trong ca khúc “Happy Birthday To You”, khán giả lại càng tin chắc cả hai sẽ “làm nên chuyện”.

Hoàng Dũng.

Obito chính là nhân tố bất ngờ nhất trong sản phẩm âm nhạc lần này khi là một rapper cực kì cá tính. Obito là thành viên của “tổ đội” rap đình đám OTD đại diện miền Tây và đã sớm nổi tiếng với bản hit “Simple Love” về tình yêu gà bông. Mới đây, Obito tiếp tục nổi danh khi trở thành “gà chiến” đáng gờm của team Binz tại Rap Việt mùa 2. Xuất hiện trong ca khúc “Happy Birthday To You”, Obito chắc chắn sẽ có một verse rap cực “chiến” mang đậm phong cách cá nhân.

Obito.

MV “Happy Birthday To You (Always 14)” sẽ chính thức ra mắt vào 12h14 ngày 14/12 sắp tới, là ca khúc mở đường cho dự án âm nhạc mang tên “Best The Best Trouble”. Dự án là một album phòng thu đặc biệt gồm 10 ca khúc độc quyền mới toanh và được "nhào nặn" bởi hơn 20 nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc tài năng của Vpop.

Với thông điệp: Bất kì ai trong số chúng ta cũng có thể là "rắc rối", là "phiên bản lỗi" trong mắt người khác, vậy thì bạn cứ là bạn, nhưng hãy chắc chắn rằng mình là "best trouble", “Be The Best Trouble” chắc chắn là một sản phẩm âm nhạc truyền cảm hứng không thể bỏ qua.