‏"Hoài bão lớn" của người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ‏

‏Tháng 4/2025, Amanda Nguyễn ghi dấu lịch sử khi trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian trên chuyến tàu New Shepard NS-31. Giữa vũ trụ bao la, lời chào bằng tiếng Việt của cô không chỉ mang theo niềm tự hào về nguồn cội, mà còn truyền cảm hứng rằng những khát vọng lớn có thể trở thành hiện thực khi được theo đuổi một cách bền bỉ.‏

‏Hành trình của Amanda Nguyễn là minh chứng đầy cảm hứng cho sức mạnh của những ước mơ được theo đuổi bền bỉ. Một đứa trẻ say mê với bầu trời hôm nay biết đâu sẽ tạo nên những dấu ấn đáng tự hào trong tương lai, nếu có cơ hội được nuôi dưỡng hoài bão, phát triển tiềm năng và kiên trì với điều mình tin tưởng.

‏‎‏Amanda Nguyễn truyền cảm hứng về khát vọng vươn xa của người Việt qua hành trình chinh phục không gian.

‏‏Khoa học dinh dưỡng - nền tảng cho khát vọng vươn ra toàn cầu của Nutifood‏

‏Tinh thần bền bỉ xây dựng nền tảng để chinh phục những giới hạn mới của Amanda Nguyễn cũng chính là con đường Nutifood kiên định suốt hơn 25 năm qua. Từ nền tảng nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, doanh nghiệp từng bước theo đuổi tầm nhìn trở thành tập đoàn khoa học dinh dưỡng toàn cầu, mang đến các giải pháp dựa trên chứng cứ khoa học vững chắc cho người tiêu dùng trên nhiều thị trường. Năng lực này được bồi đắp qua hệ thống nghiên cứu tại Việt Nam, Thụy Điển và Úc, cùng các tài sản trí tuệ do doanh nghiệp phát triển. Nổi bật là Công thức FDI được USPTO cấp bằng sáng chế năm 2026 - là một trong những nền tảng khoa học quan trọng để phát triển các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho thị trường toàn cầu.‏

‏Sự ra đời của Nutifood American Nutrition Science mở ra bước phát triển tiếp theo của tầm nhìn ấy tại Hoa Kỳ. Thông qua hợp tác với bốn đối tác trong ngành sữa và nghiên cứu, doanh nghiệp kết nối các năng lực về nguyên liệu, sản xuất, R&D và nghiên cứu lâm sàng, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị phục vụ mục tiêu phát triển những giải pháp dinh dưỡng cho thị trường toàn cầu.‏

‏Cùng mang dấu ấn Việt trên hành trình vươn ra quốc tế, Nutifood American Nutrition Science và Amanda Nguyễn đồng điệu ở tinh thần bền bỉ theo đuổi hoài bão lớn. Amanda chinh phục không gian; Nutifood mở rộng năng lực khoa học dinh dưỡng trên phạm vi toàn cầu. Trong vai trò Đại sứ Truyền cảm hứng, Amanda Nguyễn cùng Nutifood American Nutrition Science lan tỏa thông điệp "No Dream Is Too Big" (không có ước mơ nào là quá lớn) đến các gia đình và thế hệ tương lai.

‎‏Đại sứ Amanda Nguyễn đồng hành cùng Nutifood American Nutrition Science lan tỏa tinh thần "No Dream Is Too Big".

‏‏Nuôi dưỡng "hoài bão lớn" bằng nền tảng khoa học dinh dưỡng‏

‏Bên cạnh sự khích lệ, giáo dục và trải nghiệm, dinh dưỡng khoa học góp phần xây dựng nền tảng thể chất, trí não và sức khỏe trong những năm đầu đời. Thấu hiểu mong muốn ấy, Nutifood American Nutrition Science đồng hành cùng cha mẹ xây dựng nền tảng dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ.‏

‏Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, chia sẻ: "Không có một công thức chung cho tất cả mọi người; mỗi lứa tuổi, thể trạng và giai đoạn của cuộc đời đều cần một giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt. Để giải pháp đó thực sự phát huy hiệu quả, mọi thứ cần được xây dựng dựa trên nền tảng khoa học chứng cứ vững chắc".‏

‏Theo định hướng đó, Nutifood American Nutrition Science đang phát triển dòng sản phẩm Nutifood America A2 GrowPLUS+, kết hợp đạm A2, Công thức FDI độc quyền và phức hợp dưỡng chất được thiết kế cho từng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ.‏

‏Nutifood America A2 GrowPLUS+ được định hướng gồm bốn phiên bản dinh dưỡng chuyên biệt cho nhu cầu của trẻ: hỗ trợ phát triển trí não (Brain Building), tăng cân (Weight Boosting), tăng chiều cao (Height Boosting) và tăng cường miễn dịch (Immunity Boosting).‏

‏Sản phẩm được phân phối bởi: CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD‏

‏Địa chỉ: Tầng 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

‎‏Nutifood America A2 GrowPLUS+ được định hướng phát triển với bốn phiên bản dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ.

‏Sự đồng hành giữa Nutifood American Nutrition Science và Amanda Nguyễn bắt nguồn từ điểm giao thoa giữa hai hành trình chinh phục những giới hạn mới. Nếu Amanda Nguyễn là biểu tượng của nghị lực đưa ước mơ vươn tới vũ trụ, thì Nutifood American Nutrition Science đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn khoa học dinh dưỡng toàn cầu. Với Nutifood American Nutrition Science, tinh thần "No Dream Is Too Big" vì thế không chỉ là một thông điệp truyền cảm hứng, mà còn là cam kết dùng nền tảng khoa học dinh dưỡng để đồng hành cùng phụ huynh, xây dựng nền tảng khoa học dinh dưỡng cho thế hệ mai sau. ‏