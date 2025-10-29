Âm thanh tuyệt nhất thế giới mà phụ huynh nào cũng muốn nghe!

Con cháu ngoan ngoãn luôn là niềm tự hào của mỗi gia đình. Bởi ai làm cha mẹ, ông bà cũng mong con cháu mình biết lễ phép, hiền lành và sống tử tế. Nhìn con nên người, cư xử đúng mực, người lớn cảm thấy bao vất vả nuôi dạy cũng trở nên xứng đáng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực dễ thương của một em bé trước khi đi học. Trong video trích từ camera gia đình, em bé nhỏ tuổi bước ra cửa, không quên khoanh tay cúi đầu chào ông bà và bố mẹ rất lễ phép. Giọng nói trong trẻo cùng dáng vẻ ngoan ngoãn của em khiến người xem không khỏi tan chảy.

Nghe mà ấm lòng phải không nào?

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ cách dạy con của gia đình. Nhiều người cho rằng, chỉ một hành động nhỏ như khoanh tay chào cũng thể hiện rõ nếp nhà và sự giáo dục tử tế từ cha mẹ. Không cần những lời răn dạy to tát, chính những thói quen lễ phép hằng ngày lại là điều khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng và trân trọng.

Một số bình luận của dân tình

- Bé ngoan quá, nhìn cách cúi đầu chào mà thấy thương gì đâu luôn.

- Chắc ba mẹ dạy kỹ lắm, chứ con nít bây giờ hiếm ai lễ phép vậy đó.

- Đúng là “cha mẹ mẫu mực, con ngoan hiền”, nhìn mà ấm lòng thật sự.

- Giá như nhà nào cũng duy trì được thói quen này thì xã hội sẽ đáng yêu biết mấy.

- Cái cúi đầu nhỏ xíu đó, nhưng lại là bài học lớn về cách làm người.

- Âm thanh tuyệt nhất thế giới mà ông/bà/bố/mẹ nào cũng muốn nghe khi 1 ngày mới bắt đầu.

10 điểm cho sự ngoan ngoãn của em bé.

Lời chào tưởng chừng chỉ là hành động nhỏ, nhưng lại mang giá trị rất lớn trong giao tiếp và hình thành nhân cách con người. Ở Việt Nam, từ bao đời nay, lời chào được xem là nét đẹp văn hóa truyền thống, là biểu hiện của sự tôn trọng, lễ phép và lòng biết ơn. Câu nói “Lời chào cao hơn mâm cỗ” đã nhắc nhở rằng, đôi khi chỉ cần một câu chào đúng lúc, đúng cách, còn đáng quý hơn cả những món quà vật chất.

Khi một đứa trẻ biết khoanh tay chào ông bà, cha mẹ mỗi sáng, đó không chỉ là phép lịch sự, mà còn là dấu hiệu cho thấy con đang được nuôi dạy trong tình yêu thương và nền nếp gia đình. Từ lời chào, trẻ học được cách tôn trọng người khác, biết mở lời trước, biết quan tâm và biết bày tỏ tình cảm. Những điều ấy, dù nhỏ, lại là nền tảng quan trọng để hình thành nhân cách tốt đẹp sau này.

Với người lớn, lời chào không chỉ là phép xã giao mà còn thể hiện thái độ sống. Một lời chào buổi sáng với đồng nghiệp, một câu “dạ, em chào anh chị” khi gặp người quen… đều tạo nên thiện cảm và sự gắn kết trong các mối quan hệ. Người biết chào hỏi là người hiểu rằng, sự tôn trọng luôn là chiếc chìa khóa mở ra mọi cánh cửa – từ công việc, học tập cho đến đời sống xã hội.

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người mải mê với điện thoại, công việc, mà quên đi thói quen chào hỏi tưởng chừng đơn giản. Nhưng chính điều giản dị ấy lại tạo nên năng lượng tích cực và kết nối giữa người với người. Một lời chào thân thiện buổi sáng có thể khiến ai đó thấy ấm lòng suốt cả ngày, khiến không gian làm việc hay học tập trở nên vui vẻ hơn.

Dạy trẻ biết chào, người lớn giữ thói quen chào – đó là cách chúng ta giữ gìn một phần bản sắc văn hóa Việt. Bởi lời chào không chỉ là phép lịch sự, mà còn là tấm gương phản chiếu nhân cách, là “dấu chấm mở” của mọi cuộc trò chuyện, là điều giúp xã hội trở nên tử tế và ấm áp hơn mỗi ngày.