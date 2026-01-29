Ấm lòng ngày giáp Tết: Người dân TP.HCM chung tay giải cứu từng chậu cúc mâm xôi, giúp bà con nông dân miền Tây vơi bớt nỗi lo mất mùa
Giữa thời tiết bất thường khiến cúc mâm xôi miền Tây nở sớm, người dân TP.HCM đã chung tay "giải cứu" hoa Tết bằng những cuộc mua bán đầy nghĩa tình, giúp bà con nông dân phần nào vơi bớt nỗi lo mất mùa, mất vốn những ngày giáp Tết.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi lẽ ra vườn hoa miền Tây phải rộn ràng không khí thu hoạch, thì tại các vùng trồng hoa trọng điểm như Chợ Lách (Bến Tre cũ), nỗi lo lại phủ kín từng luống cúc.
Diễn biến thời tiết bất thường khiến hàng loạt chậu cúc mâm xôi bung nở sớm, đẩy người trồng vào thế tiến thoái lưỡng nan khi công sức nhiều tháng chăm bón đứng trước nguy cơ không thu hồi được vốn. Giữa thời điểm đó, những lời kêu gọi “giải cứu” hoa Tết lan nhanh trên mạng xã hội, mở ra một cuộc sẻ chia đầy nghĩa tình từ người dân thành phố dành cho bà con nông dân miền Tây.
Với hy vọng có thể gỡ gạc lại chút vốn liếng, bà con nông dân vùng trồng hoa chấp nhận bán những chậu cúc lớn với giá rẻ chỉ còn 100.000 - 180.000 đồng/cặp, rẻ hơn cả trăm nghìn đồng so với mọi năm.
Người dân TP.HCM chung tay giải cứu từng chậu cúc mâm xôi, giúp bà con nông dân miền Tây vơi bớt nỗi lo mất mùa
Chia sẻ với chúng tôi, bà Mỹ Hạnh (phường Bình Thạnh) cho biết, "Rất là thương những người nông dân. Coi trên TikTok mọi người đang kêu gọi giải cứu hoa trong khi chỗ trường học của tôi làm việc cũng đang cần trang trí Tết nên tôi mua ủng hộ 2 chậu".
Theo quan sát, hoa được vận chuyển từ các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Đồng Tháp với nhiều kích thước và mức giá khá linh hoạt phù hợp với nhu cầu của người mua. Không chỉ người dân mà nhiều cơ quan, công sở cũng mua với số lượng lớn để trang trí Tết sớm.
Ghi nhận tại một điểm bán hoa trên đường Thành Thái (Phường Diên Hồng, TP.HCM) cho thấy không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp. Phần lớn khách tìm đến đây sau khi biết tại đây đang tiêu thu hoa, giải cứu cúc mâm xôi nở sớm giúp đỡ bà con miền Tây.
Tương tự, tại điểm bán hoa tại xã Bà Điểm (TP.HCM) nhiều người kiên nhẫn chờ xe bán hoa từ miền Tây lên để lựa chọn. Nhiều người cho biết, họ mua hoa với tâm lý ủng hộ là chính, trong khi mức giá được đánh cũng hợp lý, dễ tiếp cận.
Anh Trọng Hải (phường Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết, "Cũng chỉ mong người nông dân và người bán hoa có được một mùa Tết sung túc, cũng cấp nhiều hoa tươi cho thị trường Tết năm nay".
Trong khi đó, chị Thùy Duyên (chủ vườn hoa) chia sẻ, "Mấy tuần gần đây bên công ty, cơ quan người ta mua cũng nhiều. Vì cái giá hoa thực tế cũng rẻ hơn nhiều so với cùng kì năm ngoái nên sức mua cũng tăng".
Giữa những ngày giáp Tết đầy biến động, những chậu cúc mâm xôi nở sớm không chỉ mang theo nỗi lo của người trồng hoa miền Tây, mà còn trở thành sợi dây kết nối nghĩa tình giữa nông dân và người dân thành phố. Dù chưa thể bù đắp hết công sức cả mùa vụ, sự chung tay tiêu thụ hoa Tết phần nào giúp bà con vơi bớt gánh nặng, giữ lại hy vọng về một cái Tết ấm áp hơn sau những tháng ngày tất bật với ruộng vườn.