Nông dân xót xa nhìn vườn thanh long để bán Tết chìm trong 'biển nước' Thái Lâm, 09:30 07/12/2025 Chia sẻ Thích0 Sau lũ lớn, hàng trăm hec-ta thanh long ở Lâm Đồng bị chìm trong "biển nước". Nhiều vườn đang chong đèn vào vụ Tết đứng trước nguy cơ mất trắng, khiến nông dân không khỏi xót xa, khóc ròng. CLIP: Nông dân bám vào ruột xe tải bơi vào vườn thanh long để thu hoạch chạy lũ "Thủ phủ thanh long" Bình Thuận ngập nặng sau cơn mưa lớn Hai ngày sau trận ngập lụt đêm ngày 3 và sáng 4/12, nước lũ đã rút nhưng nhiều vườn thanh long tại xã Hàm Liêm, Hàm Thuận và phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) vẫn ngập trong "biển nước". Theo thống kê của UBND xã Hàm Thắng, trận lũ vừa qua gây ngập hơn 520ha cây trồng, trong đó có hơn 100ha thanh long bị thiệt hại nặng. Phần lớn là diện tích thanh long đang chong đèn và chuẩn bị cho vụ Tết 2026. Hiện các vườn vẫn bị ngập khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ông Nguyễn Văn Sỹ (56 tuổi, trú thôn Kim Bình, phường Hàm Thắng) cho biết: Tuần trước vừa bón phân thúc cho gần 400 trụ thanh long để chuẩn bị chong đèn cho vụ Tết. "Chỉ một ngày sau khi ngập, rễ thanh long đã xuất hiện dấu hiệu hư rễ", ông Sỹ giọng nghẹn ngào nói. Cách đó không xa, vườn thanh long hơn 350 trụ của bà Lê Thị Lài đến chiều 6/12 vẫn còn ngập khoảng một phần ba thân trụ. "Gia đình đang cải tạo đất để chuẩn bị chong đèn cho vụ Tết, không ngờ lũ lại về thêm lần nữa”, bà Lài xót xa nhìn vườn thanh long nói. Người dân dùng máy bơm nước cứu vườn thanh long. Người dân lội nước hái thanh long còn sót lại sau lũ. Một vườn thanh long tại phường Hàm Thuận vẫn còn ngập sâu trong nước. Theo thống kê của UBND tỉnh Lâm Đồng, đợt mưa lũ từ đầu tháng 12 đã làm hơn 4.100ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt. Theo Tiền Phong Copy link 12/07/2025 06:41 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/nong-dan-xot-xa-nhin-vuon-thanh-long-de-ban-tet-chim-trong-bien-nuoc-post1802155.tpo Từ 15/12, không cấp dưỡng cho con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng Chia sẻ Thích0 tin nóng mỗi ngày vườn thanh long ngập nặng