Ám ảnh một gia đình bị vùi trong bùn đất

Theo UBND tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 5 - 11/9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rất to. Trên sông Hồng đoạn qua Yên Bái, mực nước cao nhất 35,7m (trên mức lũ lịch sử năm 1968 là 34,4m), đã làm cho 15/15 phường, xã bị ngập, trong đó có 8 xã, phường bị ngập hoàn toàn. Toàn tỉnh có 2.700 điểm sạt lở đất . Đặc biệt, đã xảy ra sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên gây chết 9 người. Đến nay, 50 người ở Yên Bái đã chết và mất tích, 30 người bị thương do mưa lũ.