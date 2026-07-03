"Đó là hiện thân của cái ác"

Ngày 2/7, giới chức bang Ohio (Mỹ) cho biết đã giải cứu 16 trẻ em khỏi một ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng ở vùng nông thôn sau khi phát hiện các em bị giam trong điều kiện "không thể chấp nhận được" trong phần lớn 4 năm qua.

Theo nhà chức trách, 16 trẻ đều là thành viên trong cùng một gia đình, gồm cả bé trai và bé gái, có độ tuổi từ 18 tháng đến 18 tuổi. Các em sống giữa rác thải, chất thải của con người và môi trường mất vệ sinh nghiêm trọng. Một số trẻ không thể nói, trong khi một cô gái 18 tuổi bị chậm phát triển thậm chí không thể đánh vần tên của chính mình.

Cảnh sát trưởng hạt Vinton, Ryan Cain, mô tả hiện trường là một trong những nơi kinh khủng nhất ông từng chứng kiến.

Hiện trường sự việc (Ảnh: AP)

"Phần lớn gia súc của chúng tôi còn được nuôi trong điều kiện tốt hơn những đứa trẻ này", ông nói trong cuộc họp báo, đồng thời cho biết trong căn nhà có lượng lớn chất thải "Đó thực sự là một khung cảnh kinh khủng."

Cha mẹ của các em cùng ông, bà đã bị truy tố. Mỗi người đối mặt với 16 cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ em ở mức trọng tội cấp độ hai do hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến thể chất của các nạn nhân. Công tố viên hạt Vinton William Archer nhấn mạnh đây không phải vụ án buôn người mà là một vụ bạo hành xảy ra trong chính gia đình.

Theo Tổng chưởng lý bang Ohio Andy Wilson, lực lượng chức năng phát hiện các em trong quá trình thực hiện lệnh khám xét phục vụ một cuộc điều tra khác, hoàn toàn không liên quan đến trẻ em.

"Chúng tôi không hề biết trong ngôi nhà đó có tới 16 đứa trẻ", ông Wilson cho biết. Ông mô tả những gì chứng kiến tại ngôi nhà ở làng Hamden, thuộc một trong những hạt nghèo nhất bang Ohio, là "hiện thân của cái ác".

Vị Tổng chưởng lý cho biết đây là hiện trường kinh hoàng nhất ông từng gặp trong toàn bộ sự nghiệp.

"Đây là điều mà chúng tôi không quen nhìn thấy ở nước Mỹ", ông nói và cho biết gần 24 giờ sau khi rời hiện trường, ông vẫn "không thể hết ám ảnh bởi mùi hôi bám trên người".

(Ảnh: AP)

Theo cảnh sát trưởng Ryan Cain, các em dường như dành phần lớn thời gian trong một căn phòng chỉ rộng khoảng 12 x 12 feet (khoảng 3,6 x 3,6 m, tương đương gần 13 m²). Ông không tiết lộ các em bị giữ trong phòng bằng cách nào nhưng xác nhận lực lượng chức năng không phát hiện lồng nhốt trong ngôi nhà.

Sau khi được giải cứu, 7 trẻ được chuyển đến các bệnh viện ở Columbus để điều trị, trong đó 2 em phải được trực thăng đưa tới trung tâm chấn thương cấp một. Một trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch và phải đặt nội khí quản.

"Chúng giống như những đứa trẻ hoang", ông Wilson nói. "Thật khủng khiếp."

Bốn bị cáo gồm Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders và Elizabeth Siders đã ra hầu tòa trong ngày 2/7. Thẩm phán thay mặt các bị cáo tuyên bố không nhận tội và ấn định mức tiền bảo lãnh là 300.000 USD (khoảng 7,6 tỷ đồng) cho mỗi người.