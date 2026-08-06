Akira Phan và vợ CEO chia tay sau 3 tháng tổ chức lễ cưới linh đình?

Chỉ mới tổ chức lễ cưới cách đây khoảng 3 tháng, Akira Phan và bà xã doanh nhân bất ngờ khiến cư dân mạng xôn xao khi xuất hiện tin đồn đã rạn nứt, thái độ lạnh nhạt. Ngay sau đó, vợ nam ca sĩ đã phải lên tiếng giải thích để tránh những đồn đoán lan xa. Theo đó, vợ của Akira Phan đã lập tức đính chính đây chỉ là hiểu lầm xuất phát từ một màn giận dỗi rất đời thường của hai vợ chồng.

Vợ Akira Phan hài hước kể: "Vợ chồng em chia tay hả. Ủa alo alo! Vụ gì vậy mọi người ơi! Chỉ là chồng em đêm hôm ngủ mơ quơ tay trúng em tí thôi nhưng em làm nũng giận giận cho có chuyện để được dỗ á mà!". Không chỉ vậy, cô còn tiết lộ ông xã đã liên tục xin lỗi và hứa sẽ "đền bù": "Chồng em qua giờ vẫn xin lỗi và sẽ đền bù cho em chiếc điện thoại sắp ra mắt đúng không chồng iu Akira Phan. Để gì em giận dai và cho chồng em ngủ sofa được".

Khép lại bài đăng, bà xã Akira Phan bất ngờ vì câu chuyện nhỏ của hai vợ chồng lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Cô gửi lời cảm ơn mọi người đã hỏi han. Đi kèm dòng chia sẻ là loạt ảnh ngọt ngào của hai vợ chồng ôm nhau tình tứ, như một cách khẳng định chuyện hôn nhân vẫn đang rất hạnh phúc.

Vợ chồng Akira Phan tổ chức lễ cưới linh đình cách đây 3 tháng

Cách đây ít ngày, vợ chồng Akira Phan sánh đôi tình tứ tại sự kiện

Vợ Akira Phan là ai?

Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, sinh năm 1985 tại TP.HCM. Anh gắn vớ loạt bản hit quen thuộc như Mùa đông không lạnh, Lời nguyền, Đợi chờ là hạnh phúc.... Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn tham gia sáng tác và ghi dấu với phong cách âm nhạc ballad trẻ trung, gần gũi. Trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Akira Phan trải qua không ít biến cố trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Từ sau năm 2012, tên tuổi của nam ca sĩ dần giảm sức hút do ít xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời vướng một số ồn ào liên quan đến chuyện tài chính.

Giữa năm 2019, Akira Phan từng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cân nặng tăng lên mức 85kg, ngoại hình thay đổi rõ rệt so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Sự xuống phong độ về diện mạo không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của nam ca sĩ mà còn tác động lớn đến tinh thần, khiến anh nhiều lần rơi vào trạng thái tự ti vì những bình luận miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội. Để lấy lại vóc dáng và sự tự tin, Akira Phan quyết định chi khoảng 300 triệu đồng thực hiện nhiều phương pháp thẩm mỹ như cắt mí, cấy tóc, hút mỡ bụng, hút mỡ đùi và hút mỡ bắp tay. Nam ca sĩ từng trải qua ca đại phẫu kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ với mong muốn cải thiện ngoại hình, sớm thoát khỏi tình trạng thừa cân và tìm lại hình ảnh gọn gàng, phong độ như trước đây.

Vợ chồng Arkia Phan có thời gian dài hẹn hò trước khi quyết định đi đến hôn nhân

Phương Maika là người không hoạt động trong showbiz. Được biết, cô hiện là CEO một công ty trong lĩnh vực dược phẩm. Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Phương Maika ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch, phong thái tự tin và hình ảnh của một nữ doanh nhân hiện đại.

Akira Phan nói về bà xã Phương Maika: "Em không đến bằng những điều ồn ào hay rực rỡ, chỉ nhẹ nhàng bước vào, đủ để anh muốn sống chậm lại, nghĩ sâu hơn, và lần đầu tiên thật sự mong có một nơi để trở về. Một mái nhà - không phải vì cần, mà vì muốn. Một gia đình - không phải vì đến lúc, mà vì có em. Em khiến anh hiểu rằng, trưởng thành không phải là đi thật xa một mình, mà là tìm được một người để cùng đi thật lâu. Và cũng là lần đầu tiên, anh nhận ra mình muốn sống có trách nhiệm hơn - không chỉ cho riêng mình, mà còn cho một người khác.

Nắm tay nhau, không phải để giữ chặt, mà để khi một người chênh vênh, người còn lại vẫn đủ vững vàng để nâng đỡ. Chiếc nhẫn không phải là ràng buộc, mà là một lời xác nhận dịu dàng, chúng ta chọn ở lại, chọn tin tưởng, chọn đồng hành cùng nhau qua những tháng năm dài phía trước. Cảm ơn em, vì đã đến, để anh hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi, mà là có một người để cùng nhau vun đắp mỗi ngày. Cảm ơn em, vì đã đến để cùng anh viết tiếp chương hạnh phúc nhất cuộc đời".