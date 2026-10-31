Ái nữ chuyển giới nhà BreadTalk tái xuất mạng xã hội sau 3 năm ở ẩn, nhan sắc gây bất ngờ

Mới đây, Shayne Trần (tên thật Trần Khánh Vân, sinh năm 1997) đã có động thái trở lại mạng xã hội sau thời gian dài vắng bóng. Cô mở lại tài khoản cá nhân và đăng tải những hình ảnh mới nhất của bản thân. Đây là lần cập nhật đáng chú ý đầu tiên của người đẹp sau khoảng 3 năm gần như không hoạt động trên các nền tảng trực tuyến.

Trong loạt hình ảnh mới, Shayne nhận được nhiều sự chú ý với diện mạo hiện tại. Người đẹp vẫn gây ấn tượng bởi đường nét gương mặt nữ tính, sắc vóc nổi bật và phong cách sang trọng. Màn tái xuất bất ngờ cũng khiến những người từng theo dõi cô tò mò về cuộc sống trong khoảng thời gian dài ít xuất hiện vừa qua.

Shayne Trần trở lại mạng xã hội sau khoảng 3 năm "ở ẩn" (Ảnh: IGNV)

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Chờ ngày này lâu lắm rồi, chào mừng chị trở lại”.

- “Ngày càng thăng hạng nhan sắc nhà Shayne”.

- “Khi nào thì Shayne trở lại YouTube đây, nhớ quá rồi”.

- “Chấn động quá, vẫn slay như ngày nào. Hóng Shayne làm video trở lại nhen”.

- “Cuối cùng thì cô ấy cũng đã hoạt động mạng xã hội. Sớm làm video như ngày xưa nữa nha chị”.

Trước đó, Shayne từng có thời gian hoạt động khá sôi nổi trên mạng xã hội. Cô được biết đến với vai trò người đẹp chuyển giới, từng xây dựng kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống cá nhân, làm đẹp và những trải nghiệm thường ngày. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, Shayne bất ngờ ngừng đăng video mới, khóa các trang cá nhân và gần như không còn cập nhật bất kỳ thông tin nào.

Tháng 12/2023, cô từng được một người hâm mộ tình cờ bắt gặp tại chuỗi cửa hàng của gia đình. Khi đó, Shayne xuất hiện trong lúc làm việc, không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc qua camera thường. So với hình ảnh trước đây, cô được nhận xét trông trưởng thành, chững chạc hơn, thậm chí có phong thái của một nữ doanh nhân.

Cô từng được biết đến là richkid, beauty blogger trên MXH (Ảnh: IGNV)

Sau khi dừng hoạt động MXH, Shayne Trần tập trung vào việc quản lý, kinh doanh của gia đình (Ảnh: FBNV)

Shayne Trần sinh năm 1997, tên thật là Trần Khánh Vân, được biết đến rộng rãi với danh xưng ái nữ nhà BreadTalk. Đây là thương hiệu bánh nổi tiếng có mặt tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế, Shayne từng thu hút sự chú ý bởi cuộc sống sang chảnh, thường xuyên xuất hiện với những món đồ hàng hiệu và phong cách thời trang nữ tính.

Shayne từng chia sẻ về gia đình cũng như hành trình chuyển giới của mình. Cô cho biết bản thân nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ, dù thời điểm mới công khai giới tính, các thành viên trong gia đình cũng cần thời gian để đón nhận. Đặc biệt, Shayne dành nhiều sự ngưỡng mộ cho bố - người mà cô chia sẻ đã gây dựng cơ ngơi gia đình từ hai bàn tay trắng.

Đáng chú ý, dù sinh ra trong gia đình khá giả, Shayne từng chia sẻ bản thân không có quá nhiều áp lực phải kiếm tiền hay đạt được những thành tựu lớn. Cô cho biết mình muốn tận hưởng cuộc sống, làm những điều bản thân yêu thích. Song hiện tại, Shayne cũng đang phụ giúp quản lý công việc kinh doanh của gia đình.