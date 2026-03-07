Ai mà ngờ bài Toán đếm hình tưởng "dễ ẹc" này lại khiến phụ huynh tranh luận không hồi kết: Bạn đứng về bên nào?

Những bài toán dành cho học sinh tiểu học tưởng chừng đơn giản nhưng không ít lần khiến cả phụ huynh lẫn cư dân mạng phải tranh luận sôi nổi. Thời gian gần đây, một bài toán đếm hình dành cho học sinh lớp 1 được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người bởi đáp án gây nhiều ý kiến trái chiều.

Theo hình ảnh được đăng tải, đề bài yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ và trả lời hai câu hỏi: trong hình có bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình tam giác. Thoạt nhìn, đây là dạng bài quen thuộc trong chương trình toán tiểu học, thường dùng để rèn luyện khả năng quan sát và tư duy hình học cơ bản của học sinh.

Tuy nhiên, chính vì vẻ ngoài có vẻ “dễ như ăn kẹo” mà nhiều người lại chủ quan khi làm bài.

Trong bài làm được chia sẻ, học sinh đưa ra đáp án 6 hình vuông và 8 hình tam giác. Thế nhưng cô giáo đã gạch chéo và đánh dấu sai. Chi tiết này nhanh chóng khiến nhiều phụ huynh tò mò và bắt đầu thử giải lại bài toán.

Không lâu sau khi được đăng lên mạng, bức ảnh đã thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều phụ huynh có con đang học tiểu học cũng tham gia “giải đề”, mỗi người đưa ra một con số khác nhau. Có người đồng tình với đáp án của học sinh, cho rằng cô giáo chấm sai, trong khi số khác lại nhận định bài làm của em chưa chính xác.

Một số ý kiến cho rằng đây là dạng bài “đánh lừa thị giác”, buộc người làm phải quan sát rất kỹ từng chi tiết. Nếu chỉ nhìn lướt qua, người giải dễ nhầm lẫn các đường kẻ trong hình thành những hình vuông hoàn chỉnh.

Nhìn kỹ vào hình vẽ, có thể thấy cấu trúc gồm một hình vuông lớn, bên trong là một hình vuông nhỏ xoay chéo tạo thành hình giống như một viên kim cương. Các đường kẻ nối từ bốn đỉnh của hình vuông nhỏ đến các cạnh của hình vuông lớn tạo thành nhiều hình tam giác.

Chính những đường kẻ này khiến bài toán trở nên phức tạp hơn tưởng tượng.

Nhiều người khi đếm nhanh sẽ cho rằng bên trong hình có thêm các hình vuông nhỏ. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra một chi tiết quan trọng: hình vuông nhỏ nằm bên trong không hoàn toàn trùng khớp với các cạnh của hình vuông lớn. Một số góc không chạm đúng vị trí của cạnh hoặc đáy của hình lớn.

Điều này đồng nghĩa với việc không thể tính đó là một hình vuông hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn hình học.

Chính chi tiết nhỏ này đã khiến nhiều người “sập bẫy”. Khi hiểu đúng cấu trúc hình vẽ, số lượng hình vuông thực tế sẽ ít hơn so với cách đếm ban đầu của học sinh.

Một số phụ huynh cho rằng bài toán này khá “hack não” đối với học sinh lớp 1 vì các em còn nhỏ và dễ bị đánh lừa bởi các đường kẻ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là cách giúp trẻ rèn luyện khả năng quan sát tỉ mỉ và tư duy logic ngay từ những năm đầu tiểu học.

Trong bài này, giáo viên chấm bài không sai, bởi nếu áp dụng đúng tiêu chí của hình vuông thì một số hình mà học sinh đếm thực ra không đủ điều kiện để được tính.

Từ một bài toán nhỏ trong sách bài tập của học sinh lớp 1, câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Điều này cũng cho thấy đôi khi những bài học tưởng chừng đơn giản ở bậc tiểu học lại chứa đựng những “cái bẫy” thú vị, khiến ngay cả người lớn cũng phải suy nghĩ lại trước khi đưa ra đáp án.