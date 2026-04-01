Chương trình Ai là triệu phú vừa công bố mức thưởng mới lên tới 500 triệu đồng. Đây là con số cao nhất trong lịch sử phát sóng chương trình tại Việt Nam.

Trước đó, từ phiên bản phát sóng năm 2021, chương trình điều chỉnh cách hiển thị tiền thưởng theo chuẩn quốc tế, thay vì dạng rút gọn như những năm đầu. Đến nay, hệ thống câu hỏi và thang điểm tiếp tục được làm mới, bổ sung thêm nhiều mốc tiền thưởng, tạo kịch tính cao hơn cho người chơi.

Dù mức thưởng được nâng lên, nhưng trong lịch sử 20 năm phát sóng chương trình đến nay vẫn chưa tìm ra người chiến thắng cả 15 câu hỏi. Kỷ lục cao nhất vẫn dừng lại ở mốc 14/15 câu.

Mới đây, anh Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, Hà Nội) là người chơi xuất sắc vượt qua 14 câu hỏi và giành 150 triệu đồng. Với lối chơi điềm tĩnh, thiên về lập luận và loại trừ đáp án, anh đã đi sâu vào những câu hỏi khó mà không cần đến trợ giúp từ câu 11.

Đến câu hỏi cuối cùng liên quan đến câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đứng trước hai phương án chưa đủ chắc chắn, anh quyết định dừng lại để bảo toàn số tiền thưởng. Quyết định này giúp anh trở thành một trong số rất ít người chơi đạt thành tích 14 câu đúng trong lịch sử chương trình.

Trong lịch sử chương trình chỉ có 3 người chơi chạm đến mốc câu hỏi thứ 15. Đó là Nguyễn Trường Giang (2026), Trần Đặng Đăng Khoa (2021), Nguyễn Lê Anh (2008). Tuy nhiên chưa ai có thể vượt qua câu hỏi cuối cùng.

Chương trình cũng từng ghi nhận những trường hợp tiến rất gần tới câu hỏi cuối. Năm 2024, thầy giáo Phạm Cao Long cũng dừng chân ở câu 14 với 80 triệu đồng.

Ai là triệu phú được xem là một trong những game show ăn khách nhất của VTV. Gameshow trí tuệ hấp dẫn này ra mắt lần đầu vào năm 2005 trên VTV3, là phiên bản Việt hóa của Who Wants to Be a Millionaire?.

Trải qua hơn 20 năm phát sóng, chương trình vẫn giữ sức hút nhờ format quen thuộc cùng dàn MC được đánh giá cao như Lại Văn Sâm, Phan Đăng, Đinh Tiến Dũng và hiện tại là BTV Quốc Khánh.