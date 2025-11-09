Tập 39 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh phát sóng tối 5/11 một lần nữa khiến khán giả bàn tán sôi nổi. Không chỉ vì tình tiết kịch tính người vợ phát hiện chồng ngoại tình với chính người bạn mới quen mà cô tin tưởng mà còn bởi cách Phương Oanh diễn tả tâm lý Mỹ Anh: Bình tĩnh khi đối diện, mạnh mẽ khi nói lý lẽ, và cuối cùng là vỡ vụn khi chỉ còn lại một mình.

Ở phần đầu tập, Mỹ Anh (Phương Oanh) đối diện “tiểu tam” Linh (Lan Phương) bằng thái độ bình thản đến đáng sợ. Cô không khóc lóc, không mất kiểm soát, chỉ nói đúng một câu khiến mạng xã hội bùng nổ: “Phụ nữ thông minh và bản lĩnh chọn cách xây tổ ấm cho riêng mình, chứ không xin ở nhờ trong hạnh phúc của người khác.”

Đó là khoảnh khắc khán giả nhìn thấy một Phương Oanh đầy khí chất, là người phụ nữ hiểu giá trị bản thân, không van xin, cũng không đổ lỗi.

Những góc quay khá khó hiểu

Nhưng khi cô trở về nhà, đối diện với chồng mình, Mỹ Anh khép cửa lại, bước vào phòng tắm nơi không còn lớp vỏ lý trí để bảo vệ mình. Cô ngồi sụp xuống, nước chảy ào ào qua vai, hòa cùng tiếng nấc nghẹn. Không cần thoại, chỉ một khung hình đủ nói hết sự cô độc của người phụ nữ khi niềm tin bị phản bội.

Phân đoạn ấy, nếu xét riêng về diễn xuất, có thể xem là một trong những cảnh đắt giá nhất của Phương Oanh từ đầu phim.

Nhưng điều khiến cảnh phim gây tranh cãi không nằm ở cảm xúc, mà ở cách nó được quay. Có thể thấy, các góc máy trong phân cảnh này hầu như được sắp xếp 1 là trên cao hay là dưới thấp. Khung hình này có vẻ như chưa diễn tả được hết tâm trạng của nhân vật mà còn làm cho diễn viên không được “xinh đẹp” như bình thường.

Nhiều người xem bình luận rằng, chỉ cần một góc quay tinh tế hơn cận hơn, hoặc lia chậm theo hơi thở nhân vật thì khoảnh khắc ấy có thể trở thành điểm nhấn cảm xúc bậc nhất của phim. Netizen phàn nàn: "Sao cứ quay cảnh trong nhà tắm là góc máy lại kỳ lạ thế nhỉ, cứ quay thốc lên trên trông xấu lạ", "Không tìm được góc quay khác sao, đoạn thì cứ như phim kinh dị..."

Sự tiếc nuối ấy không phải vô lý. Một diễn viên có nội lực như Phương Oanh cần một ống kính biết “đặt lòng tin” đúng chỗ nơi ánh mắt, hơi thở, và sự run rẩy của cơ mặt có thể kể câu chuyện thay cho lời thoại.

Cảnh trong nhà tắm của Doãn Quốc Đam

Trước Phương Oanh, Doãn Quốc Đam trong phân cảnh Đăng dằn vặt vì sự phản bội vợ với cảnh trong nhà tắm cũng gây nhiều tranh cãi vì góc máy chưa được đẹp. Cảnh quay của Doãn Quốc Đam khi ấy cũng trở thành chủ đề viral trên MXH và nhận phải nhiều tranh cãi.