Bắp cải là loại rau quen thuộc trong mâm cơm người Việt, không chỉ rẻ, dễ chế biến mà còn giàu vitamin B, C, K, E cùng khoáng chất thiết yếu như canxi, kẽm, sắt, kali.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), không phải ai cũng nên ăn nhiều bắp cải, đặc biệt là người có bệnh nền về thận, tuyến giáp hoặc tiêu hóa kém.

Ai không nên ăn nhiều cải bắp?

Người bệnh thận , tuyến giáp nên hạn chế

Bắp cải có tính mát, chứa axit oxalic và đặc biệt là đặc tính lợi tiểu rõ rệt, do đó không phù hợp với người mắc bệnh thận, đặc biệt là những người đang chạy thận nhân tạo. Việc ăn thường xuyên có thể khiến tình trạng lọc nước của cơ thể bị rối loạn, làm tăng áp lực lên thận vốn đã suy yếu.

Ngoài ra, trong bắp cải còn chứa hợp chất gọi là goitrin – chất có thể cản trở hấp thu i-ốt của tuyến giáp, dẫn đến nguy cơ phì đại tuyến giáp hoặc làm tình trạng bướu cổ trầm trọng hơn.

Tuy lượng goitrin không lớn, nhưng những người có tiền sử bệnh tuyến giáp vẫn nên ăn bắp cải điều độ và chế biến đúng cách: Sau khi cắt nhỏ, nên để từ 10–15 phút trước khi nấu để goitrin bị phân hủy tự nhiên.

Hạn chế ăn sống với người đau dạ dày

Người có hệ tiêu hóa kém hoặc đang bị đau dạ dày nên tránh ăn bắp cải sống vì dễ gây đầy hơi, chướng bụng. Dù bắp cải giàu chất xơ – tốt cho hệ tiêu hóa – nhưng khi chưa được nấu chín kỹ, một số loại đường khó tiêu trong rau có thể gây khó chịu cho dạ dày nhạy cảm.

Bắp cải là loại rau quen thuộc trong mâm cơm người Việt. (Ảnh: AI)

Bài thuốc dân gian từ bắp cải

Ngoài ăn uống, bắp cải còn được sử dụng trong các bài thuốc dân gian. Luộc bắp cải lấy nước uống có thể giúp cải thiện các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, táo bón, bệnh lỵ. Lá bắp cải luộc hoặc hấp có thể dùng để đắp lên vùng bị bỏng, vết thương sưng đau, giúp làm dịu và sát trùng nhẹ nhờ tính mát của rau.

Không chỉ được dùng phổ biến ở Việt Nam, từ thời cổ đại, người châu Âu đã xem bắp cải như một loại “thuốc của người nghèo” nhờ khả năng chữa nhiều bệnh và giá thành rẻ. Trong bắp cải tím, lượng vitamin A và C còn có tác dụng chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ làm đẹp da và phục hồi vết thương.

Đáng chú ý, lượng vitamin C trong bắp cải cao gấp 4,5 lần cà rốt và hơn 3,6 lần khoai tây, hành tây, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ hấp thu sắt hiệu quả.

Bắp cải là thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe và phù hợp với nhiều mục tiêu ăn uống, đặc biệt là người đang giảm cân hoặc muốn cải thiện làn da. Tuy nhiên, không nên lạm dụng, đặc biệt với người mắc bệnh tuyến giáp, thận hoặc dạ dày. Ăn đúng cách, đúng lượng sẽ giúp phát huy tối đa lợi ích mà loại rau dân dã này mang lại.