Mùa hè nắng nóng khiến nhiều người có xu hướng sử dụng thực phẩm và đồ uống lạnh để làm mát cơ thể. Tuy nhiên, liệu thói quen ăn đá lạnh hoặc uống nước đá có thực sự tốt cho sức khỏe? Một số ý kiến chuyên môn cho rằng, nếu sử dụng đúng cách, đá lạnh có thể đem lại một số lợi ích nhất định cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu lạm dụng, cơ thể cũng có thể gặp phải nhiều rối loạn tiêu hóa hoặc rối loạn điều hòa nhiệt độ.

3 lợi ích tiềm năng khi sử dụng đá lạnh một cách hợp lý

1. Giảm căng thẳng và làm dịu tâm trạng

TS Nguyễn Thị Minh (một chuyên gia tâm lý - thần kinh), cho biết: "Trong môi trường nhiệt độ cao, thân nhiệt tăng kéo theo các phản ứng sinh lý như tăng nhịp tim, rối loạn thần kinh thực vật và cảm giác dễ cáu kỉnh. Nhiệt độ lạnh từ đá có thể kích thích các thụ thể lạnh trong khoang miệng, qua đó phát tín hiệu lên hệ thần kinh trung ương để làm dịu cảm giác bức bối, giảm kích thích thần kinh".

Ngoài ra, tiếp xúc với nhiệt độ lạnh nhẹ trong thời gian ngắn còn được cho là kích thích cơ thể tiết endorphin - hormone giúp thư giãn tinh thần.

2. Hỗ trợ tỉnh táo và làm mới tinh thần

Theo BSCKII Trần Ngọc Anh (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM), việc ngậm hoặc uống lượng nhỏ nước đá có thể kích thích nhẹ vùng hầu họng, tạo hiệu ứng "làm mới" cho hệ thần kinh trung ương, từ đó giúp tăng sự tỉnh táo và cải thiện khả năng tập trung.

Tuy nhiên, bà cảnh báo: "Lợi ích chỉ đến khi sử dụng ở mức vừa phải. Nếu lạm dụng lạnh quá mức, đặc biệt khi cơ thể đang yếu, dễ dẫn đến tình trạng co mạch và suy giảm tuần hoàn".

3. Kích thích tiêu hóa trong thời tiết nóng bức

Thời tiết oi bức dễ làm giảm cảm giác thèm ăn và gây đầy bụng do hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại. Một lượng nhỏ thực phẩm lạnh như sinh tố, sữa chua đông đá, đá viên kết hợp với bạc hà hoặc chanh có thể tạo kích thích nhẹ lên dạ dày và làm tăng nhu động ruột. Tuy nhiên, phải dùng đúng thời điểm và đúng cách.

6 điều nên tránh khi sử dụng đá lạnh

1. Không sử dụng vào buổi trưa nắng gắt (11h - 13h)

Lúc này cơ thể đang trong trạng thái hoạt động mạnh nhất, nhiệt độ trung tâm cao. Tiêu thụ thực phẩm lạnh đột ngột dễ gây rối loạn điều hòa nhiệt và giảm hiệu suất trao đổi chất.

2. Tránh dùng khi đói

Khi dạ dày trống rỗng, lớp niêm mạc chưa được bảo vệ sẽ dễ bị tổn thương nếu tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ thấp, gây đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa.

3. Không nuốt đồ lạnh quá nhanh

Nên ngậm vài giây để nước đá hoặc thực phẩm lạnh cân bằng bớt với nhiệt độ miệng trước khi nuốt, tránh gây sốc nhiệt cho họng và thực quản.

4. Hạn chế lượng nước đá

Người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 150ml nước đá mỗi lần, tương đương chưa đến ½ ly nước. Uống quá nhiều có thể gây co mạch, đau đầu, lạnh bụng.

5. Tránh uống nước đá ngay sau khi ra mồ hôi nhiều

Sau khi tập thể thao hoặc vận động mạnh, cơ thể mất nước và mất nhiệt qua tuyến mồ hôi. Việc đưa lạnh vào quá nhanh lúc này có thể làm hạ nhiệt đột ngột và gây sốc nhiệt.

6. Ưu tiên kết hợp thực phẩm lạnh với nguyên liệu ấm

Khi ăn đá xay, chè đá hoặc sinh tố lạnh, nên kết hợp với các nguyên liệu có tính ấm như đậu đỏ, khoai lang, gừng hoặc mè đen để trung hòa tính hàn của lạnh và bảo vệ dạ dày tốt hơn.

Bên cạnh đó có 3 nhóm người không nên dùng đá lạnh

- Người có bệnh lý tim mạch:

Thực phẩm lạnh có thể gây co thắt mạch máu, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim hoặc thiếu máu cơ tim tạm thời.

- Người bị rối loạn tiêu hóa mãn tính:

Các đối tượng bị viêm dạ dày, hội chứng ruột kích thích hoặc tiêu chảy kéo dài nên tránh lạnh, vì dễ làm nặng thêm triệu chứng.

- Người có thể trạng yếu hoặc suy nhược:

Cơ thể yếu, khả năng điều hòa nhiệt kém nên khi tiếp xúc với lạnh sẽ dễ bị hạ thân nhiệt, mệt mỏi hoặc cảm lạnh.

