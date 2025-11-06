Tối 6/11, sự kiện khai mạc Gala Điện ảnh Hong Kong: Trạm Việt Nam đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm lớn từ giới điện ảnh và khán giả yêu phim. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi giao lưu văn hóa - điện ảnh giữa hai nền điện ảnh Hong Kong và Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác và trao đổi kinh nghiệm cho các nhà làm phim.

Sự kiện khai mạc Gala Điện ảnh Hong Kong: Trạm Việt Nam

Buổi lễ có sự tham dự của tiến sĩ Vương Anh Vĩ - Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Điện ảnh châu Á (AFAA), đồng thời là Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hong Kong. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai ngôi sao gạo cội Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc, cùng đạo diễn nổi tiếng Herbert Lương, đã khiến không khí buổi lễ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đại diện điện ảnh Việt Nam cũng góp mặt đông đảo, gồm nhiều đạo diễn, diễn viên và nhà sản xuất trẻ, thể hiện tinh thần giao lưu, kết nối mạnh mẽ.

Rất đông người hâm mộ đã có mặt để chào đón 2 ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hong Kong

Trên thảm đỏ, Cổ Thiên Lạc trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài phong độ, lịch lãm. Ở tuổi 55, nam tài tử vẫn giữ được sức hút đặc trưng cùng phong thái điềm đạm, cuốn hút. Hàng trăm người hâm mộ có mặt từ sớm để được tận mắt nhìn thấy ngôi sao họ Cổ, không giấu được sự phấn khích khi anh bước ra thảm đỏ.

Cận cảnh vẻ ngoài phong độ của Cổ Thiên Lạc ở tuổi 55

Bên cạnh dàn sao quốc tế, diễn viên Thảo Tâm cũng ghi điểm mạnh với vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch. Làn da trắng phát sáng khiến cô nổi bật giữa dàn khách mời. Mỗi bước chân của Thảo Tâm trên thảm đỏ đều thu hút ống kính truyền thông.

Thảo Tâm nổi bật trên thảm đỏ

Sự kiện Gala Điện ảnh Hong Kong: Trạm Việt Nam không chỉ là dịp vinh danh những đóng góp cho nghệ thuật thứ bảy mà còn là cầu nối quan trọng, đưa điện ảnh Hong Kong và Việt Nam xích lại gần nhau hơn trên bản đồ điện ảnh châu Á.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Diễn viên Hồng Kim Bảo

Đạo diễn Võ Thanh Hòa - NSX Mai Bảo Ngọc

Hồ Thu Anh và Trần Ngọc Vàng

Đỗ Nhật Hoàng

Steven Nguyễn