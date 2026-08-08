Ai biết Dương Thị Quỳnh Tâm SN 1986 ở đâu, khẩn trương trình báo công an SĐT 0936440516

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội đang giải quyết nguồn tin về tội phạm tố giác nhóm đối tượng, trong đó có Dương Thị Quỳnh Tâm (sinh ngày: 21/11/1986; HKTT: Số 2B Láng Hạ, P. Giảng Võ, TP.Hà Nội; số CCCD: 030186000158) vì đã có hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội chưa xác định được Dương Thị Quỳnh Tâm hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy Dương Thị Quỳnh Tâm ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội qua số điện thoại 0936440516 hoặc qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.