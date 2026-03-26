Theo Sina, mới đây, Mạnh Tử Nghĩa đã xuất hiện trong tập ghi hình mới của show thực tế Keep Running và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH. Không chỉ gây chú ý bởi tạo hình theo phong cách retro lạ mắt, nữ diễn viên còn khiến dân tình "sốc ngang" với vóc dáng gầy gò đến mức khó tin.

Trong loạt hình hậu trường lan truyền, Mạnh Tử Nghĩa diện outfit đậm chất những năm 80 - 90 với quần jeans ôm và áo cổ yếm chấm bi màu đỏ rực rỡ. Tổng thể tạo hình được khen là nổi bật, tôn dáng và quyến rũ. Tuy nhiên, điểm khiến netizen chú ý hơn cả lại là vòng eo siêu nhỏ của cô. Thậm chí nếu để ý kỹ thì có thể nhận ra vòng eo của người đẹp còn bé hơn cả bảng tên dán sau lưng.

Sau đó, từ khóa "eo nhỏ hơn bảng tên" nhanh chóng leo top tìm kiếm, kéo theo loạt bình luận trái chiều. Một bộ phận khán giả không tiếc lời khen ngợi vóc dáng "chuẩn truyện tranh", tỷ lệ eo - hông đáng mơ ước vì trông thanh thoát và gọn gàng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời trầm trồ, không ít dân tình lại bày tỏ sự lo ngại. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang ở mức gầy báo động, mất đi vẻ đầy đặn, sức sống vốn có. Thậm chí, những ý kiến nhận xét về gương mặt lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, vốn đã xuất hiện cách đây không lâu cũng nhiều không kém.

Một số bình luận thẳng thắn: - Ê gầy ghê, nhìn cặp chân như que củi. - Ốm dữ quá, trông sợ. - Tôi nghĩ do Mạnh Tử Nghĩa quá gầy nên nhìn bị già hơn ấy. Còn mọi người chê son đỏ nhưng tạo hình thập niên 80 tôi thấy cũng hay dùng son màu như thế này, nhìn hợp với cái áo. - Có hẳn hot search là "eo Mạnh Tử Nghĩa nhỏ hơn cả cái bảng tên" luôn rồi. - Vẫn cưa sừng làm nghé à? Như hồi tung ảnh đóng phim đó á? - Người gầy đét nhưng tóc phải phồng mới đẹp nên thành ra đầu to người bé. - Ốm quá không đẹp nha, tướng tá tròn thêm tý nhìn mới khoẻ mạnh. - Trông sợ chứ đẹp chỗ nào. Bao giờ Trung Quốc mới hết trend gầy nhỉ. Nhìn diễn viên cô nào cô nấy trông cứ như cái que di động. - Chưa bàn đến xấu đẹp, nhưng gầy đến mức độ này ảnh hưởng đến sức khoẻ rồi còn gì. Ai khen được cũng lạy. - Sao ảnh kia nhìn chân sợ vậy? Eo thì bé quá nhưng được cái không bị lố tại người cũng có to lớn gì đâu.

Đáng nói là trước đó, Mạnh Tử Nghĩa được cho là đã giảm cân xuống khoảng 44kg (với chiều cao 1m70) để chuẩn bị cho vai diễn Thẩm Diệu trong dự án Tướng Môn Độc Hậu. Việc một nữ diễn viên ngoài 30 tuổi, thân hình gầy gò đảm nhận nhân vật 14 tuổi chẳng khác gì đang "cưa sừng làm nghé", khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi về độ phù hợp. Không ít ý kiến cho rằng việc ép cân quá đà không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến hình ảnh nhân vật mất đi sự tự nhiên, chân thực. Thay vì tạo cảm giác trẻ trung, việc quá gầy khiến gương mặt cô nàng trông hốc hác, già dặn hơn tuổi thật.

Dù vậy, cũng có quan điểm cho rằng sự thay đổi ngoại hình là một phần trong quá trình làm nghề, đặc biệt với những vai diễn đòi hỏi tính biến hóa cao. Vấn đề nằm ở ranh giới giữa hy sinh vì vai diễn và việc giữ gìn hình ảnh, sức khỏe lâu dài.

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây. Sở hữu ngoại hình sắc sảo, vóc dáng nổi bật cùng khí chất tiểu thư, cô thường được giao những vai mỹ nhân hoặc nhân vật có cá tính mạnh.

Cô bắt đầu được chú ý qua các dự án như Võ Thần Triệu Tử Long, Tân Anh Hùng Xạ Điêu, sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều phim cổ trang - ngôn tình như Trần Tình Lệnh, Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng, Thả Thí Thiên Hạ, Phù Đồ Duyên… Ngoài phim ảnh, Mạnh Tử Nghĩa còn tích cực tham gia show giải trí, qua đó duy trì độ nhận diện với khán giả.

