Hẹn hò chốn công sở vừa hết, nhớ xem phim mới của Ahn Hyo Seop: Chỉ một bức ảnh tạo hình cũng khiến fan nữ náo loạn

Ahn Hyo Seop cực đẹp trai trong phim mới

Như đã đưa tin trước đó, nam diễn viên Ahn Hyo Seop sẽ tham gia đóng bộ phim Bước vào dòng thời gian của em (Please Come To Me) - phiên bản Hàn Quốc của siêu phẩm truyền hình Đài Loan Muốn gặp anh. Ở dự án lần này, nam diễn viên sinh năm 1995 sẽ vào vai Lý Tử Duy - tên nhân vật trong bản gốc.

Một trong những tạo hình của Ahn Hyo Seop ở bộ phim Bước vào dòng thời gian của em.

Mới đây, một tấm ảnh hậu trường của bộ phim đã được đăng tải lên mạng. Có thể thấy trong bức hình, Ahn Hyo Seop trong cực kỳ "soái" với một bộ vest sang trọng. Được biết, đây chính là một trong những tạo hình của anh trong phim mới và điều này khiến các chị em trong hội fangirl không khỏi được một phen "quắn quéo":

- Ối dồi ôi đẹp trai! - Trời ơi x2 độ đẹp trai luôn rồi - Aaaa, chim thủy tồ đẹp trai dữ vậy sao - Tạo hình nào cũng đẹp trai - Trời ơi anh để kiểu tóc này đẹp trai "voãi"! (Nguồn: Mọt phim Hàn Quốc)



Lý Tử Duy "version" Hứa Quang Hán (Muốn gặp anh bản điện ảnh).

Nói thêm về nội dung của Muốn gặp anh, câu chuyện phim kể về hành trình xuyên không vào một cô gái tên Trần Vận Như của nữ chính Hoàng Vũ Huyên. Tại đây, Vũ Huyên gặp gỡ Lý Tử Duy, người sở hữu ngoại hình giống hệt anh bạn trai đã mất Vương Tuyên Thắng của mình. Không chỉ vậy, cô còn phát hiện ra nguyên nhân Trần Vận Như nguyên bản qua đời và những kẻ có liên quan tới chuyện này.

