Trong thời gian tạm dừng, các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán riêng dành cho khách hàng (Tài khoản Plus) và hoạt động hệ thống OTP xác nhận giao dịch cho hệ thống eBanking sẽ tạm thời không thực hiện được.

Thời gian tạm dừng các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán riêng dành cho khách hàng (Tài khoản Plus) gồm 2 đợt.

Đợt 1 từ 01h00 đến 03h00 ngày 18/7/2026. Đợt 2 từ 01h00 đến 03h00 ngày 25/7/2026.

Thời gian tạm dừng hệ thống OTP xác nhận giao dịch cho hệ thống eBanking (ảnh hưởng đến chức năng xác nhận giao dịch của khách hàng hệ thống Agribank Retail eBanking và Agribank Corporate eBanking): Từ 0h00 đến 03h30 ngày 19/7/2026

Sau thời gian nêu trên, hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường. khách hàng chủ động sắp xếp thời gian thực hiện giao dịch để tránh ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Trong trường hợp cần thiết, Agribank cho biết khách hàng có thể liên hệ với Agribank theo các kênh thông tin sau để được hỗ trợ:

- Trung tâm hỗ trợ khách hàng (24/7) của Agribank: điện thoại 1900558818 hoặc 0243.2053205.

- Nhắn tin trên trang Fanpage chính thức của Agribank trên Facebook.

- Gửi yêu cầu về địa chỉ hòm thư của trung tâm chăm sóc khách hàng tại địa chỉ: [email protected] .