"55 giây, 9,5 tỷ, tôi đã có được cuộc sống mà ai cũng phải ghen tị"

Sở hữu một căn nhà rộng 460m2 với khu vườn xanh mát ngay trước cửa vốn đã là điều khiến nhiều người mơ ước. Thế nhưng, điều khiến ngôi nhà của Shi Qing - blogger nhà cửa sống tại Trùng Khánh (Trung Quốc) - liên tục thu hút sự chú ý trên Xiaohongshu lại không nằm ở diện tích hay số tiền đầu tư khoảng 2,5 triệu NDT (hơn 9,5tỷ đồng).

Thay vì chạy theo những phong cách nội thất đang thịnh hành, Shi Qing quyết định biến tổ ấm của mình thành một "khách sạn" đúng nghĩa - nơi mỗi góc nhỏ đều mang đến cảm giác nghỉ dưỡng và khiến chủ nhân chỉ muốn ở nhà nhiều hơn là ra ngoài.

Chỉ 50 giây khoe nhà như khách sạn nghỉ dưỡng. cô gái tự tin gọi đây là "cuộc sống khiến ai cũng phải ghen tị"

Shi Qing không phải cái tên xa lạ với những người yêu thích nội dung về nhà cửa trên Xiaohongshu. Blogger sống tại Trùng Khánh thường xuyên chia sẻ quá trình cải tạo không gian sống, từ nội thất trong nhà đến khu vườn rộng phía trước.

Trong một bài đăng gần đây, cô gây chú ý khi đăng đoạn room tour dài đúng 50 giây với dòng caption: "Chỉ 55 giây, cuộc sống khiến ai cũng phải ghen tị".

Clip 55s quay bên trong ngôi nhà.

Đoạn video không giới thiệu chi tiết từng món đồ nội thất hay khoe chi phí cải tạo. Thay vào đó, Shi Qing chỉ lướt máy quay qua những góc quen thuộc trong ngôi nhà: phòng khách với tông màu kem - nâu tối giản, khu bếp mở liền mạch, những ô cửa kính nhìn ra sân vườn và hồ nước xanh trong giữa cây cối.

Chính sự đơn giản ấy lại khiến đoạn clip thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Không ít người cho biết họ bị ấn tượng không phải vì căn nhà quá xa hoa, mà bởi mọi góc đều gợi cảm giác như đang ở một khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng.

Thực tế, đó cũng chính là điều Shi Qing theo đuổi từ ngày bắt đầu hoàn thiện tổ ấm của mình.

Căn nhà có tổng diện tích khoảng 460m², gồm 220m² không gian trong nhà và 240m² sân vườn, nằm ở tầng 1 của một khu dân cư tại Trùng Khánh. Thay vì lựa chọn một phong cách nội thất phổ biến, cô quyết định biến nơi đây thành phiên bản "khách sạn" mà bản thân luôn muốn trở về sau mỗi ngày làm việc.

"Nếu hỏi quyết định đúng đắn nhất khi làm nhà là gì, chắc chắn là biến nó thành phong cách khách sạn" , Shi Qing từng chia sẻ.

View phòng khách của căn nhà.

Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách tối giản kiểu Ý, sử dụng bảng màu trắng, nâu và xám làm chủ đạo. Nội thất được tiết chế, ưu tiên những đường cong mềm mại, kết hợp hệ đèn hắt tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Bên ngoài là khu vườn mang hơi hướng nghỉ dưỡng miền Nam nước Pháp, nơi chủ nhân dành nhiều thời gian nhất mỗi ngày.

Phòng khách và khu bếp được thiết kế mở hoàn toàn. Từ sofa, bàn trà, hệ tủ cho đến các mảng tường đều thống nhất về chất liệu và màu sắc, giúp tổng thể trông rộng và liền mạch hơn. Xen giữa những gam màu trung tính là các chậu cây xanh kích thước lớn, khiến không gian có thêm sức sống.

Phòng ngủ.

Các góc bếp.

Theo Shi Qing, bí quyết để căn nhà trông cao cấp không nằm ở việc mua thật nhiều đồ đắt tiền mà ở sự đồng nhất trong màu sắc. Cô áp dụng nguyên tắc "không quá ba màu chủ đạo" giống như cách phối đồ thời trang, từ đó giúp mọi món nội thất sau này đều dễ dàng kết hợp với nhau.

Điểm khiến nhiều người thích thú nhất lại nằm ở khu vườn phía ngoài.

Ban đầu, sân được lát kín bằng gạch cứng. Thế nhưng việc ngày nào cũng phải rửa sân, quét lá, lau dọn khiến cô cảm thấy kiệt sức. Thay vì tiếp tục thích nghi, Shi Qing quyết định cải tạo toàn bộ khu vực này.

Cô nói đây là hồ nước nhỏ chữa lành của riêng mình.

Xung quanh trồng nhiều cây xanh.

Cô đập bỏ lớp gạch cũ, san lại mặt bằng, tháo chiếc bàn lớn từng chiếm nhiều diện tích và biến bồn cây cũ thành một hồ nước nhỏ trong xanh. Sau 25 ngày thi công, khu vườn mang phong cách nghỉ dưỡng miền Nam nước Pháp dần thành hình.

Shi Qing từng chia sẻ rằng vì diện tích sân không phù hợp để làm hồ bơi lớn nên cô chỉ xây một hồ nước vừa đủ để ngâm chân vào những ngày hè. Với cô, như vậy đã đủ để giải nhiệt và tận hưởng cuộc sống.

Một căn nhà khiến chủ nhân chẳng muốn đi đâu nữa

Nếu nhiều người đầu tư nhà cửa để có nơi ở đẹp thì với Shi Qing, mục tiêu lớn hơn là tạo ra một không gian khiến cô luôn muốn ở nhà.

Những ngày nắng, cô mang ghế ra vườn ngồi đọc sách hoặc phơi nắng. Khi trời nóng, hồ nước nhỏ trở thành nơi ngâm chân, nghe tiếng nước chảy. Một ly trà mát, vài miếng dưa hấu hay buổi tối xem phim ngay trong phòng khách cũng đủ để cô cảm thấy như đang nghỉ dưỡng.

"Từ khi có khu vườn, tôi không còn ghét mùa hè nữa. Thời gian cũng không còn trôi vội vàng như trước", cô từng chia sẻ.

Thậm chí, Shi Qing còn đùa rằng những vị khách ghé thăm thường xuyên nhất không phải bạn bè mà là... những chú mèo hoang. Chúng chạy nhảy giữa cây cối, nằm phơi nắng hay chơi đùa bên hồ nước, góp phần khiến khu vườn thêm sinh động.

Với nữ blogger, căn nhà này cũng không có một phong cách cố định. Nó đơn giản là nơi chứa tất cả những gì khiến cô vui vẻ: một góc uống trà, một khu bếp gọn gàng, một chiếc minibar nhỏ, khu vườn nhiều cây xanh hay hồ nước để ngắm mỗi ngày.

Shi Qing cho rằng, chỉ cần dành thêm một chút tâm huyết để cải thiện những điều khiến mình mệt mỏi trong cuộc sống, phần lớn thời gian còn lại sẽ được dùng để tận hưởng. Có lẽ cũng vì vậy mà điều khiến nhiều người ghen tị không hẳn là căn nhà trị giá khoảng 9,5 tỷ đồng, mà là cuộc sống bình yên và thong thả mà chủ nhân đã tự tay tạo dựng bên trong nó.