Chiến thắng áp đảo của So Ji Sub

Cuộc khảo sát có sự tham gia của 142 chuyên gia và nhà báo trong ngành giải trí Hàn Quốc. Bộ phim Agent Kim Reactivated của đài SBS dẫn đầu với số phiếu cao gấp 2,5 lần tác phẩm đứng thứ hai là Teach You a Lesson.

Chuyển thể từ webtoon Manager Kim, bộ phim xoay quanh một người cha có cuộc sống bình dị nhưng từng là đặc vụ được đào tạo bài bản. Khi con gái bị bắt cóc, ông buộc phải trở lại với thân phận từng che giấu để giải cứu con.

So Ji Sub đã có màn trình diễn ấn tượng (Ảnh: SBS)

Bên cạnh So Ji Sub, tác phẩm còn có sự tham gia của Choi Dae Hoon và Yoon Kyung Ho trong vai những cựu đặc nhiệm tinh nhuệ. Ngoài các màn hành động kịch tính, phim khai thác tình phụ tử và đề cập đến những vấn đề xã hội như bạo lực học đường, lạm dụng quyền lực.

Agent Kim Reactivated vượt mốc rating 20% trên toàn quốc ngay từ tập thứ tư và đạt 23% ở tập cuối, mức cao nhất đối với phim truyền hình ngắn tập của Hàn Quốc trong năm 2026. Tác phẩm cũng đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix trong ba tuần liên tiếp. Thành công của bộ phim cũng mang về cho So Ji Sub vị trí dẫn đầu hạng mục diễn viên truyền hình xuất sắc nhất năm 2026. Nam diễn viên nhận được 30 phiếu, vượt qua Lee Jun Young với 17 phiếu.

Agent Kim Reactivated nhận được đánh giá cao của cả khán giả lẫn giới chuyên môn (Ảnh: SBS)

Cuối tháng 10, anh còn được trao bằng khen của Tổng thống tại Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17. So Ji Sub cho biết ban đầu anh chỉ kỳ vọng rating vượt mốc 10%. Thành tích ngoài mong đợi khiến nam diễn viên xem đây là cột mốc mở ra chương thứ hai trong sự nghiệp kéo dài gần ba thập kỷ.

Thành công của Agent Kim Reactivated cũng thúc đẩy nhà sản xuất thảo luận về khả năng thực hiện mùa hai. So Ji Sub bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng nhân vật, trong khi đạo diễn Lee Seung Young xác nhận các cuộc trao đổi đã được tiến hành từ cuối tháng 7.

Phim đề tài xã hội được đánh giá cao

Đứng thứ hai với 14 phiếu bầu, Teach You a Lesson của Netflix quy tụ dàn diễn viên Kim Moo Yeol, Lee Sung Min, Jin Ki Joo và Pyo Ji Hoon. Phim kể về những thanh tra được giao nhiệm vụ giải quyết các vấn đề trong môi trường giáo dục, từ bạo lực học đường, sự thiếu trách nhiệm của giáo viên đến hành vi ngược đãi học sinh. Ê-kíp sản xuất đã điều chỉnh một số nội dung gây tranh cãi trong nguyên tác để khai thác những bất cập của hệ thống giáo dục Hàn Quốc. Dù nhận về nhiều phản hồi trái chiều, phim vẫn từng dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix.

Dù nhận về những phản hồi trái chiều Teach You a Lesson vẫn đứng vị trí thứ 2 trong cuộc khảo sát (Ảnh: Netflix)

We Are All Trying Here của đài JTBC xếp thứ ba với 13 phiếu bầu. Tác phẩm do Park Hae Young, biên kịch của My Mister và My Liberation Notes, chấp bút, với sự tham gia của Koo Kyo Hwan, Go Youn Jung và Oh Jung Se. Bộ phim khắc họa cuộc sống của một nhà làm phim phải đối mặt với sự đố kỵ và mặc cảm tự ti sau 20 năm chưa thể thực hiện ước mơ. Dù rating tương đối khiêm tốn, tác phẩm vẫn được giới chuyên môn ghi nhận nhờ cách khai thác những bất an và khát vọng khẳng định giá trị bản thân.

We Are All Trying Here xếp thứ ba với 13 phiếu bầu (Ảnh: Netflix)

Vị trí thứ tư thuộc về Doctor X: Mafia in White của đài SBS với 10 phiếu bầu. Kim Ji Won đảm nhận vai một bác sĩ phẫu thuật tài năng đấu tranh chống lại nạn tham nhũng trong hệ thống y tế. Phim đạt rating gần 20%, song cũng gây tranh luận về cách tái hiện phong trào dân chủ ngày 18/5 tại Hàn Quốc. The Ordinary Jackpot của TVING, do Lee Jun Hyuk đóng chính, đứng thứ năm với 9 phiếu. Bộ phim hài lãng mạn My Royal Nemesis, có sự tham gia của Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun, xếp thứ sáu với 7 phiếu.

Doctor X: Mafia in White xếp vị trí thứ 4 (Ảnh: SBS)

Ba tác phẩm Four Hands, Two Sonatas; The Legend of Kitchen Soldier và 100 Days of Deception đồng hạng bảy với 6 phiếu mỗi phim. The Scarecrow và The Art of Sarah cùng nhận được 5 phiếu, còn Yumi's Cells 3 nhận được 4 phiếu.

Những tác phẩm khác được ghi nhận trong cuộc khảo sát gồm Made in Korea, The Affair Was Just the Beginning, Reborn Rookie, New Recruit 4, Undercover Miss Hong, The WONDERfools, A Shop for Killers 2, Can This Love Be Translated? và The Judge Returns.