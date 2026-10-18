AEON MALL Thanh Hóa đón hơn 200.000 lượt khách sau 3 ngày mở cửa

Theo Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, lượng khách hơn 200.000 lượt trong 3 ngày đầu cho thấy sức hút của TTTM mới với người dân Thanh Hóa và các khu vực lân cận. Đây là TTTM quy mô lớn đầu tiên của AEON MALL tại tỉnh, nằm ở Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Quảng Phú.

Một trong những yếu tố kéo khách là danh mục thương hiệu mới. Trong 133 cửa hàng chuyên dụng, khoảng 60% (77 thương hiệu) lần đầu xuất hiện tại Thanh Hóa. Rạp CGV rộng khoảng 2.000m² ở tầng 5 là rạp đầu tiên của chuỗi tại tỉnh, có phòng chiếu “Cine & Forest” dùng ghế đệm hạt xốp. Khu ẩm thực có hơn 40 thương hiệu, trong đó Hama Sushi lần đầu ra mắt tại địa phương. Tầng 2 có khu VS Pickleball với 5 sân trong nhà, lần đầu bộ môn này có mặt trong một TTTM AEON MALL.

AEON MALL Thanh Hoá đón đợt khách khủng sau 3 ngày khai trương. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó là các thương hiệu thời trang, thể thao như UNIQLO, Lacoste, Levi’s, Charles & Keith, Adidas, Puma, Canifa; các chuỗi gia dụng, nội thất như Kohnan, JYSK, MR. D.I.Y., KKV; các thương hiệu đồ uống Phê La, Katinat, Highlands Coffee, Phúc Long. Khu vui chơi trẻ em có Wolfoo, GiGO, Kidzoona & Tiny Molly Fantasy.

AEON MALL Thanh Hóa có diện tích đất khoảng 105.000m², tổng diện tích sàn khoảng 120.000m², diện tích cho thuê khoảng 52.000m², gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm. TTTM định vị là “Không gian kết nối gia đình và cộng đồng”, với khu vườn Sunken sức chứa khoảng 3.000 người, Hội trường AEON ở tầng 4 sức chứa tối đa khoảng 550 người, cùng phòng chăm sóc trẻ em, dịch vụ cho mượn xe nôi, xe lăn miễn phí.

Tại lễ khai trương, ông Tô Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng AEON MALL sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng tầm bán lẻ địa phương. Ông đề nghị doanh nghiệp ưu tiên lao động địa phương, đưa nông sản, thủy sản và sản phẩm OCOP của Thanh Hóa vào hệ thống phân phối.

Ông Tô Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐVCC

Ông Ohno Keiji - Giám đốc điều hành mảng Phát triển TTTM của Tập đoàn AEON, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL cho biết doanh nghiệp sẽ mở rộng hợp tác với đối tác địa phương trong giáo dục, thể thao, du lịch và y tế. Các đơn vị dự kiến hợp tác gồm CLB Bóng đá Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sun World Sầm Sơn và FLC Sầm Sơn.

Ông Ohno Keiji - Giám đốc điều hành mảng Phát triển TTTM của Tập đoàn AEON, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL. Ảnh: ĐVCC

AEON MALL Thanh Hóa hiện có khoảng 3.500 nhân sự. Công trình đã nhận chứng nhận tạm thời LOTUS GOLD về công trình xanh, hệ thống điện mặt trời dự kiến đáp ứng khoảng 20% nhu cầu điện của TTTM.