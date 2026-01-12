Aeon Mall bây giờ bán cả cỗ Tết "full mâm 10 món", nhìn cực xịn nhưng giá thế nào?

Vừa mới đây, trên mạng xã hội liên tục lan truyền hình ảnh một mâm cỗ Tết được bày biện khá chỉn chu, đầy đủ các món quen thuộc. Điều đáng nói là mâm cỗ này không xuất hiện ở nhà hàng hay dịch vụ đặt cỗ bên ngoài, mà được bán trực tiếp trong Aeon Mall - một trong những hệ thống trung tâm thương mại lớn và quen mặt với người tiêu dùng Việt.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đúng tâm lý của nhiều gia đình hiện nay: cuối năm bận rộn, người thì chạy deadline, người lo sắm sửa, người lại ngại cảnh vào bếp lỉnh kỉnh, nên một mâm cỗ Tết "làm sẵn", đủ món, chỉ việc mang về bày lên bàn quả thực rất đáng cân nhắc. Chưa kể, mâm cỗ trong ảnh còn được nhận xét là nhìn khá hấp dẫn, trình bày gọn gàng, mang đúng tinh thần mâm cơm ngày Tết truyền thống.

Ghi nhận thực tế vào tối ngày 11/1/2026 tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), sản phẩm này không chỉ tồn tại trên mạng mà được bày bán thật trong khu vực thực phẩm. Mâm cơm mẫu trưng bày tại đây cũng chính là hình ảnh đang được nhiều người chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh mâm mẫu là bảng thông tin chi tiết với tên gọi "Mâm cơm ngày Tết - Gia đình sum vầy 2026", kèm danh sách món ăn và giá niêm yết rõ ràng.

Theo menu được công bố, mâm cỗ Tết này gồm tổng cộng 10 món, đều là những món quen thuộc thường xuất hiện trong mâm cơm ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Có thể kể đến như: xôi gấc, thịt kho trứng, thịt heo nấu đông, nộm xoài tai heo, rau xào thập cẩm, canh măng móng giò, canh khổ qua dồn thịt, nem rán, set giò lụa Tết và đặc biệt là gà ta nguyên con hấp hành - món thường được xem là "linh hồn" của mâm cỗ đầu năm.

Giá từng món được tính riêng, tuỳ theo định lượng và lựa chọn của khách. Chẳng hạn, xôi gấc có giá khoảng 39.200 đồng/phần, thịt kho trứng khoảng 30.000 đồng/100g, nộm xoài tai heo khoảng 49.000 đồng/phần, canh măng móng giò khoảng 54.000 đồng/phần, gà ta nguyên con hấp hành có giá lên tới 245.400 đồng/con. Tuỳ lựa chọn của khách hàng, mức giá dao động trong khoảng từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng/mâm. Thông tin lưu ý cũng nhấn mạnh rằng mức giá này chưa bao gồm bát đĩa đi kèm.

Ngoài ra, Aeon Mall cũng thông báo hỗ trợ giao hàng miễn phí trong bán kính 10km cho hoá đơn từ 300.000 đồng, giúp việc đặt mua mâm cỗ trở nên thuận tiện hơn với các gia đình không có thời gian đến trực tiếp siêu thị.

Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, dân tình không khỏi thích thú. Một số ý kiến cho rằng đây là giải pháp khá hợp lý cho những gia đình ít người, không có thời gian nấu nướng nhưng vẫn muốn giữ đủ "không khí Tết" trên mâm cơm. Một số khác bày tỏ mức giá này phù hợp với siêu thị, nguyên liệu rõ nguồn gốc, chế biến sẵn, đổi lại là sự tiện lợi và đỡ vất vả dịp cuối năm.

Chị Phương Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Mình không ngờ siêu thị còn bán nguyên mâm cơm Tết, mà nhìn y như ở nhà nấu như vậy. Mình thấy giá khoảng 500.000 - 800.000 đồng/mâm như thế cũng khá phù hợp, ổn, nhất là hiện tại giá thực phẩm cũng đã tăng so với trước đây. Mình nghĩ là mình sẽ chọn mua cho dịp tới vì gia đình ai cũng bận đi làm, không có nhiều thời gian chuẩn bị".

Dù khen hay chê, không thể phủ nhận rằng việc siêu thị bán sẵn mâm cỗ Tết "full combo" như thế này đang phản ánh một xu hướng tiêu dùng mới: Tết vẫn đủ đầy, nhưng cách chuẩn bị ngày càng linh hoạt hơn. Và câu hỏi khiến nhiều người tò mò nhất lúc này vẫn là: với mức giá từ 500.000 - 800.000 đồng cho một mâm cỗ 10 món, bạn thấy có đáng để "xuống tiền" cho một cái Tết nhẹ đầu hơn không?