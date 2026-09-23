AEON EKIDEN 2026: Dấu ấn 5 năm gắn kết và lan tỏa giá trị đến 3 miền

Được tổ chức thường niên từ năm 2022, giải chạy tiếp sức kết hợp ngày hội văn hóa Việt – Nhật nhằm thúc đẩy rèn luyện sức khỏe thể chất, với đường chạy phù hợp mọi lứa tuổi, gắn kết gia đình và những người tham dự. Không chỉ là một giải chạy, AEON Ekiden còn là cầu nối đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch tại các địa phương.

AEON Ekiden 2026 – Cung đường tiếp sức, cả nhà cùng vui

Khởi động từ năm 2022, AEON Ekiden được AEON Việt Nam lựa chọn như một hoạt động cộng đồng kết hợp giữa thể thao và giao lưu văn hóa Việt – Nhật. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 5 AEON Ekiden được tổ chức. Hành trình tiếp tục trải dài ba miền với chặng đầu tiên tại Hải Phòng ngày 21/6, chặng thứ hai tại Huế ngày 19/7 và chặng cuối tại Tây Ninh ngày 20/9.

Đến nay, AEON Ekiden và AEON Cosplay Festival đã hiện diện tại 5 thành phố thuộc ba miền Bắc – Trung – Nam. Tên gọi "Ekiden" tái hiện nguồn gốc lịch sử của môn chạy tiếp sức Nhật Bản, gợi hình ảnh những người đưa thư chạy qua từng trạm để truyền tin. Từ tinh thần ấy, việc AEON Việt Nam duy trì ba chặng Ekiden mỗi năm mang ý nghĩa kết nối cộng đồng xuyên suốt các địa phương nơi chương trình được tổ chức.

AEON Việt Nam luôn nỗ lực tạo ra giá trị cho cộng đồng địa phương, thông qua cam kết lâu dài về phát triển bền vững trên ba trụ cột: Môi trường – Kinh tế – Xã hội. Trong đó, AEON Ekiden thuộc trụ cột Bền vững về Xã hội, với mục tiêu phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần (Well-being) cho cộng đồng. Sự kiện cũng thể hiện cam kết cùng tăng trưởng song hành với sự phát triển của địa phương: nhân viên AEON chạy cùng cộng đồng, cùng chứng kiến sự đổi thay của các thành phố qua từng cột mốc.

Điểm mới của mùa giải năm nay là việc huy chương AEON Ekiden 2026 được thiết kế theo concept “Collectible Series – Huy chương sưu tầm”. Hình ảnh tòa nhà trên huy chương sẽ thay đổi theo từng năm, tạo thành bộ sưu tập thường niên để người tham dự lưu giữ dấu ấn của mỗi mùa và hoàn thiện qua những lần trở lại tiếp theo.

Phát biểu trong chặng cuối của AEON Ekiden 2026 tại Tây Ninh, ông Takeuchi Takashi, Phó Tổng giám đốc Khối Tài chính AEON Việt Nam nhấn mạnh: “Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy lối sống lành mạnh và tôn vinh tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam.”

Ông Takeuchi Takashi, Phó Tổng giám đốc Khối Tài chính AEON Việt Nam phát biểu trong chặng cuối của AEON Ekiden 2026 tại Tây Ninh.

AEON Ekiden không chỉ đơn thuần là một giải chạy, mà là sự kết hợp độc đáo giữa thể thao và giao lưu văn hóa. Diễn ra trong một ngày trọn vẹn, chương trình gồm hai hoạt động chính: buổi sáng là Giải chạy tiếp sức AEON Ekiden cùng chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Nhật; buổi chiều là cuộc thi AEON Cosplay Festival.

Năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu chuỗi sự kiện được tổ chức tại Tây Ninh, tiếp tục mở rộng hành trình đến một địa phương mới. AEON Việt Nam kỳ vọng sự kiện góp phần tạo thêm hoạt động cộng đồng và kết nối trải nghiệm văn hóa, đồng thời đóng góp vào sự phát triển du lịch tại địa phương.

Năm 2026, giải chạy chia thành hai bảng đấu: Bảng A dành cho gia đình, phải có ít nhất 1 thành viên là trẻ em (5–12 tuổi); Bảng B dành cho đội nhóm, các thành viên từ 13 tuổi trở lên. Cách tổ chức này góp phần mang văn hóa chạy tiếp sức Nhật Bản đến gần hơn với người Việt.

Từ năm 2022 đến 2025, chuỗi sự kiện thu hút gần 22.000 người lượt tham dự, ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ của các thành viên trong gia đình và bạn bè

Qua các mùa tổ chức, AEON ghi nhận sự tham gia ngày càng đông đảo của trẻ em và tỷ lệ gắn kết cao, với nhiều người tham dự quay trở lại từ các mùa trước. AEON Ekiden không còn dừng lại ở một ngày hội giải trí mà đã trở thành một "trang ký ức", một sự kiện gia đình thường niên.

Song song với giải chạy, Ngày hội văn hóa Việt – Nhật mang đến nhiều trải nghiệm cho các gia đình và nhóm bạn trẻ, trong đó có các trò chơi dân gian như gắp đũa, ném vòng. Buổi chiều, AEON Cosplay Festival với hai phần thi Tài năng và Catwalk lan tỏa giá trị tinh thần tích cực qua những màn trình diễn sáng tạo.

Cuộc thi AEON Cosplay Festival tại sự kiện AEON Ekiden 2026

AEON Việt Nam xác định phát triển bền vững là một trọng điểm trong chiến lược dài hạn, dựa trên ba trụ cột Môi trường – Kinh tế – Xã hội, cùng khách hàng kiến tạo giá trị chung.

Trong đó, AEON Ekiden là sự kiện kết hợp văn hóa Việt – Nhật, các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển sức khỏe thể chất, tinh thần cho cộng đồng. Từ đó, sự kiện góp phần gắn kết hai quốc gia, khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường và hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

Trong tầm nhìn dài hạn, AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục góp phần thắt chặt cầu nối giữa hai quốc gia thông qua đa dạng hoạt động, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững.