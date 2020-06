Adele gây bão mạng xã hội với hình ảnh sau khi giảm 45kg: Nhan sắc thăng hạng vùn vụt, thần thái rạng ngời sức sống

Sau khi giảm cân, Adele liên tục gây bão mạng xã hội với hình ảnh mảnh mai xuất sắc đến khó tin.

Giảm tới 45kg, nàng "Hoạ mi nước Anh" ngày càng trở nên gợi cảm, tự tin hơn trước. Những động thái nhỏ của cô nàng luôn khiến công chúng phải quan tâm và chú ý.

Mới đây, giọng ca "Someone Like You" tiếp tục khiến netizen "choáng nhẹ" khi chia sẻ 1 đoạn video bày tỏ tưởng nhớ, tiếc thương tới các nạn nhân trong 1 vụ cháy cách đây 3 năm. Hình ảnh giàu sức sống cùng nhan sắc thăng hạng vùn vụt của Adele trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội.

Adele xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, giàu sức sống cùng nhan sắc rạng rỡ

Nữ ca sĩ ngày càng khiến dân tình bất ngờ bởi những thay đổi tích cực, tràn đầy tự tin

Trong một khung hình khác, dân tình xao xuyến con tim bởi hình ảnh cực kỳ duyên dáng, xinh đẹp và gợi cảm của Adele

Những khung hình khác được các fan nhanh chóng chụp và tổng hợp lại

Trước đó, Adele không ít lần gây bão với những tấm hình được chia sẻ trên mạng xã hội.