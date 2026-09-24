Acerpure CHEF KF1 – Nồi chiên không dầu đa năng 3 trong 1 cho gia đình

Nồi chiên không dầu đang được sử dụng cho nhiều món hơn

Nồi chiên không dầu vốn quen thuộc với các món chiên, nướng nhờ cách sử dụng tương đối đơn giản. Tuy nhiên, cùng với thói quen nấu ăn tại nhà, nhu cầu sử dụng thiết bị này cũng ngày càng đa dạng hơn. Không chỉ thịt, cá hay rau củ, người dùng còn có thể làm bánh và chuẩn bị nhiều món ăn khác trong cùng một thiết bị.

Dù vậy, các món cần nấu với nước như canh, món hầm hay lẩu vẫn thường cần đến một chiếc nồi riêng. Đây là điểm Acerpure CHEF KF1 lựa chọn để tạo khác biệt khi kết hợp hai cấu hình nấu trong cùng một sản phẩm.

Thiết kế xoay/lật tạo nên cách sử dụng khác biệt

Acerpure CHEF KF1 có thiết kế có thể xoay/lật để chuyển đổi giữa cấu hình nồi chiên và nồi nấu. Ở cấu hình nồi chiên, dung tích 5.5L phù hợp để chế biến thịt, hải sản, rau củ, các món chiên, nướng hoặc làm bánh.

Khi chuyển sang cấu hình nồi nấu, dung tích sử dụng là 2.5L, phù hợp với các món cần có nước như món nấu hoặc lẩu. Nhờ cơ chế này, người dùng không phải thay đổi sang một thiết bị khác chỉ vì muốn chuyển từ món khô sang món nước.

Điểm đáng chú ý nằm ở chính cơ chế chuyển đổi này. Thay vì đặt nhiều thiết bị cạnh nhau và chỉ sử dụng từng chức năng riêng biệt, KF1 đưa hai kiểu nấu vào một thiết kế có thể thay đổi theo món ăn.

Thiết kế đa năng có thể sử dụng trong nhiều trường hợp nấu ăn

TurboHeat hỗ trợ quá trình gia nhiệt

Thiết kế là một phần, nhưng khả năng xử lý nhiệt vẫn quyết định nhiều đến trải nghiệm khi sử dụng nồi chiên. Acerpure CHEF KF1 được trang bị công nghệ TurboHeat với cơ chế đối lưu 360°.

Theo thông tin Acerpure công bố, luồng khí bên trong có thể lưu thông hơn 3.000 lần mỗi phút. Khí nóng được luân chuyển quanh thực phẩm trong quá trình chế biến, hỗ trợ phân bổ nhiệt trong khoang nấu.

Cơ chế đối lưu này đặc biệt phù hợp với các món cần sử dụng khí nóng để làm chín thực phẩm như thịt, cá, hải sản hay rau củ.

Lòng nồi thủy tinh giúp dễ theo dõi món ăn

Trong quá trình nấu, việc kiểm tra thực phẩm thường khiến người dùng phải mở nồi, đặc biệt với những món cần quan sát màu sắc hoặc độ chín. Với KF1, lòng nồi thủy tinh trong suốt cho phép nhìn trực tiếp vào bên trong trong quá trình chế biến.

Chi tiết này khá hữu ích khi người dùng muốn chủ động theo dõi món ăn thay vì chỉ dựa vào thời gian cài đặt. Đây cũng là một điểm nhỏ nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

5 chế độ nấu cho những món quen thuộc

Acerpure CHEF KF1 có 5 chế độ nấu gồm chiên rán, thịt, hải sản, làm bánh và rau củ. Các chế độ được thiết lập theo từng nhóm thực phẩm, giúp người dùng dễ lựa chọn khi bắt đầu chế biến.

Chẳng hạn, một ngày có thể sử dụng chế độ thịt hoặc hải sản cho bữa chính; cuối tuần chuyển sang làm bánh; hoặc chọn chế độ rau củ cho những món ăn nhẹ. Khi cần nấu món có nước, thiết bị có thể chuyển sang cấu hình nồi nấu.

Nhờ vậy, cách sử dụng KF1 không bị giới hạn trong một vài món quen thuộc mà có thể thay đổi theo thực đơn và thói quen của từng gia đình.

Thêm lựa chọn cho căn bếp hiện đại

Một thiết bị nhà bếp hữu ích không chỉ nằm ở số lượng chức năng, mà còn ở việc những chức năng đó có phù hợp với cách người dùng thực sự nấu ăn hay không. Với Acerpure CHEF KF1, thiết kế xoay/lật, hai dung tích 5,5L và 2,5L, công nghệ TurboHeat cùng lòng nồi thủy tinh được kết hợp để phục vụ nhiều tình huống chế biến khác nhau.

Từ một mẻ thịt nướng, món rau củ hay bánh cho đến một nồi lẩu, người dùng có thể thay đổi cách sử dụng theo từng bữa ăn. Đây là hướng tiếp cận giúp Acerpure CHEF KF1 trở thành một lựa chọn đáng chú ý với những gia đình muốn đơn giản hóa việc bố trí thiết bị nhưng vẫn có thêm sự chủ động khi vào bếp.