Acecook Việt Nam lần đầu tổ chức “Chạy cùng Phở Đệ Nhất”

Từ 5 giờ sáng ngày 2/11/2025, hơn 1.500 vận động viên đã xuất phát từ sáng sớm tại các cự ly 5km và 10km quanh hồ Thiền Quang, mở đầu cho một hành trình chạy không chỉ vì sức khỏe, mà vì một giá trị văn hóa Việt cần được tôn vinh và tiếp nối. "Chạy cùng Phở Đệ Nhất" được Acecook Việt Nam khởi xướng như một lời khẳng định rằng phở không chỉ là món ăn – phở là di sản sống trong nhịp thở mỗi người Việt, là ký ức, là bản sắc thuộc về cộng đồng.

Chính vì vậy, sự kiện không dừng ở việc cổ vũ lối sống năng động, mà còn mang sứ mệnh văn hóa: đưa phở bước ra khỏi phạm vi ẩm thực, trở thành biểu tượng tự hào quốc gia, được cảm nhận bằng cả nhịp tim, hơi thở và trải nghiệm cộng đồng.

Với thông điệp "Chạy khỏe – Ăn ngon – Tự hào Phở Việt", chương trình quy tụ đông đảo gia đình, giới trẻ, runner chuyên và không chuyên – lan tỏa tinh thần gắn kết thế hệ. Hai đại sứ NSND Xuân Bắc và ca sĩ SOOBIN Hoàng Sơn đại diện cho hành trình "giữ cội nguồn – dẫn tương lai", tiếp sức cho cảm hứng ấy. Màn biểu diễn giàu năng lượng của ca sĩ Trọng Hiếu khiến không khí bùng nổ bởi tinh thần trẻ nhưng không rời văn hóa gốc Việt.

Song song đường chạy, khu vực "Tinh hoa Phở Việt" tái hiện không gian văn hóa phở với hoạt động tương tác, trò chơi dân gian, góc check-in và đặc biệt là những tô phở Đệ Nhất nóng hổi được phục vụ tại chỗ. Đây không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực mà còn là trải nghiệm văn hóa Việt được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi và sôi động.

Đại diện Acecook Việt Nam chia sẻ: