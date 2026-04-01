"Ác nữ" thảm nhất ở show Trung Trang Pháp tham gia: Bị loại sốc với chỉ 27 điểm, là con tốt lót đường cho rừng mỹ nữ hát dở

Tối 24/4, Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) chính thức bước vào Công diễn 2. Sau đêm thi đầu tiên, với việc toàn thắng ở 2 vòng PK nhóm và solo, Trang Pháp cùng 3 đồng đội An Kỳ, Tiêu Tường, Ôn Tranh Vanh nắm tay nhau đi thẳng vào Công diễn 3. Người bị loại ở ngày 1 này là nữ diễn viên Đào Hân Nhiên.

Việc Đào Hân Nhiên ra về gây sửng sốt cho khán giả xem show. Tại vòng PK nhóm, đội của người đẹp này đã giành chiến thắng với số điểm 868 trước đội Tôn Di, và chỉ để thua trong vòng PK solo với An Kỳ. Không chỉ vậy, khi rơi vào vòng nguy hiểm, Đào Hân Nhiên chỉ nhận được vỏn vẹn 27 điểm, thấp đến gây sốc. Dù bị loại đầy cay đắng, nữ diễn viên vẫn không 1 lời trách cứ, không rơi 1 giọt nước mắt, vui vẻ chấp nhận kết quả khiến dân tình vô cùng xót xa.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Đào Hân Nhiên trên sân khấu Công diễn 2 show Đạp Gió 2026. Nguồn: Weibo.

Với số điểm bình chọn chỉ có 27, nữ diễn viên phải dừng chân. Cô không rơi 1 giọt nước mắt, vui vẻ chấp nhận kết quả. Ảnh: Sina.

Trên MXH Weibo, cư dân mạng đã phản ứng gay gắt với việc Đào Hân Nhiên bị loại sớm, nghi vấn có sự dàn xếp kết quả bầu chọn và thắc mắc tại sao đội thắng đến cuối cùng vẫn mất người. Nhiều khán giả cho rằng Đào Hân Nhiên quá thảm và chỉ là con tốt lót đường trong show. Cô cũng giống như đồng đội cũ Duy Nina của Trang Pháp, do danh tiếng không cao, chỉ số truyền thông thấp nên dù biết hát biết nhảy, luôn cố gắng hết mình để tỏ sáng vẫn phải nhận kết cục rời show sớm.

Tình cảnh đáng thương, bất công mà Đào Hân Nhiên phải chịu khiến MXH Weibo nổi bão, chế giễu Đạp Gió 2026 là "cooking show" vì rating mà bất chấp giữ lại các Chị Đẹp hát dở tệ, quên động tác nhưng độ viral cao như Đường Nghệ Hân, Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông, Ôn Tranh Vanh...

Khán giả Trung Quốc bất bình với việc Đào Hân Nhiên - 1 thí sinh biết nhảy, biết hát - bị loại sớm khỏi Đạp Gió dù đội cô giành chiến thắng tại vòng PK. Ảnh: Sina.

Đào Hân Nhiên sinh năm 1986, nổi tiếng nhất với vai An Lăng Dung trong bộ phim cổ trang cung đấu kinh điển Hậu Cung Chân Hoàn Truyện . Nhân vật An Lăng Dung do Đào Hân Nhiên thủ vai bị khán giả ghét nhất nhì phim, chỉ sau nhân vật Hoa Phi của Tưởng Hân. Trong phim, An Dung Lăng vì hiểu lầm, lại bị hoàng hậu lôi kéo nên đã phản bội, gây họa cho Chân Hoàn (Tôn Lệ diễn).

Thời điểm phim phát sóng, do diễn quá đạt, Đào Hân Nhiên bị khán giả ghét cay ghét đắng, liên tục nguyền rủa cô sao không chết sớm trên màn ảnh. Có thể nói, vai diễn ác nữ này giúp Đào Hân Nhiên thu hút một lượng fan lớn, trở thành gương mặt thực lực trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Sau khi 1 bước thành danh với Hậu Cung Chân Hoàn Truyện , Đào Hân Nhiên nhận được lời mời tham gia nhiều dự án phim có tiếng như Yên Chi, Tôi Ở Bắc Kinh - Rất Ổn, Mã Thượng Thiên Hạ... Ngoài ra, cô còn đảm nhận vị trí nhà sản xuất cho dự án phim Ngày 1 Tháng 9 .

Đào Hân Nhiên thành danh nhờ vai An Lăng Dung trong Hậu Cung Như Ý Truyện. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, Đào Hân Nhiên đã chọn lên xe hoa, kết hôn với nam diễn Hà Kiến Trạch - người đóng Tân Tây Du Ký, Hoa Mộc Lan Truyền Kỳ, Thiếu Niên Dương Gia Tướng... - vào năm 2015 . 1 năm sau, ác nữ của màn ảnh Hoa ngữ sinh con đầu lòng và quyết định rời xa showbiz. Mãi đến năm 2021, Đào Hân Nhiên mới trở lại đóng phim, song tên tuổi đã nguội lạnh.

Hy sinh cả sự nghiệp vì chồng, nhưng đến tháng 3/2025, Đào Hân Nhiên lại bất ngờ tuyên bố ly hôn Hà Kiến Trạch. Nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô đường ai nấy đi vì đã "lạc mất nhau".

Năm 2025, nữ diễn viên chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm với Hà Kiến Trạch. Ảnh: Sina.

Ngoài hôn nhân không trọn vẹn, Đào Hân Nhiên còn có tuổi thơ bi kịch. Trên 1 chương trình truyền hình, nữ diễn viên từng khóc nghẹn nói rằng bản thân là nạn nhân của một nền giáo dục gia đình hà khắc.

Theo Đào Hân Nhiên, bố cô là một nhà thư pháp, mẹ là giáo viên. Đặc biệt, mẹ nữ diễn viên nuôi dạy cô vô cùng nghiêm khắc với tâm lý "con nhà người ta". Vì vậy, bà luôn bắt Đào Hân Nhiên thi cử lúc nào cũng đạt 100 điểm và không được thua kém ai.

Do đó, Đào Hân Nhiên sống trong áp lực điểm số, thành tích suốt 12 năm đi học. Cô cho biết từng chịu vô số những trận đòn roi của mẹ vì thi không được 100 điểm, không xếp hạng 1 trong lớp. Điều này khiến Đào Hân Nhiên ám ảnh đến hiện tại và mỗi lần nhắc lại vẫn không kìm được nước mắt.

Đào Hân Nhiên có tuổi thơ áp lực, bị mẹ bắt phải làm "con nhà người ta" và áp đặt thành tích lên cô. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu