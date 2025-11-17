AAiPharma và hành trình chăm sóc đôi mắt khỏe trong kỷ nguyên ánh sáng xanh

Trong vài năm gần đây, số người gặp khó chịu về mắt như khô - cay - mỏi, giảm linh hoạt khi nhìn gần hoặc khó tập trung tăng nhanh. Điều này xuất hiện không chỉ ở học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng mà còn ở người lớn tuổi, khi mắt bắt đầu suy giảm khả năng điều tiết tự nhiên.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu tìm kiếm giải pháp chăm sóc mắt an toàn, phù hợp với lối sống hiện đại ngày càng tăng - từ học sinh, người đi làm đến người lớn tuổi dễ bị khô - mỏi mắt theo tuổi tác.

AAiPharma và định hướng chăm sóc mắt dựa trên khoa học

Nhận thấy nguy cơ thị lực suy giảm ngày càng trẻ hóa - nhưng đồng thời cũng gia tăng mạnh ở người trung niên và người cao tuổi - AAiPharma đã phát triển bộ đôi sản phẩm hỗ trợ chăm sóc mắt từ hai hướng: nuôi dưỡng bên trong và làm dịu bên ngoài.

Định hướng của AAiPharma không chạy theo xu hướng "tức thời", mà dựa trên:

Kiến thức thị giác học hiện đại, Sự kết hợp giữa khoa học dinh dưỡng và thảo dược truyền thống, Tính an toàn - lành tính - tiện dụng cho mọi lứa tuổi.

Xu hướng chăm sóc mắt "từ trong ra ngoài"

Nhiều báo cáo khoa học cho thấy mắt cần cả hai nhóm hỗ trợ:

Dưỡng chất hỗ trợ cho võng mạc & điểm vàng, gồm: Lutein - Zeaxanthin, Vitamin A, E, Vitamin nhóm B & Kẽm cùng các chất chống oxy hóa từ kỷ tử, cúc hoa, việt quất… Duy trì độ ẩm và sự dễ chịu cho giác mạc: Tăng độ trơn láng bề mặt, giảm cảm giác khô – rát, làm dịu khi tiếp xúc ánh sáng hoặc khi làm việc quá lâu.

Sự kết hợp của hai nhóm này được xem là hướng tiếp cận toàn diện hơn trong việc chăm sóc mắt thời hiện đại.

Dưỡng mắt EYE BRIGHT - Đồng hành cùng đôi mắt từ bên trong

EYE BRIGHT thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được xây dựng dựa trên nền tảng dưỡng chất thiết yếu cho thị giác kết hợp thảo dược quen thuộc trong y học cổ truyền.

Công thức có chứa:

Lutein & Zeaxanthin - hai dưỡng chất được quan tâm nhất trong các nghiên cứu về thị lực Vitamin A, E, nhóm B & Kẽm Kỷ tử, cúc hoa, việt quất, đan bì…

Sự kết hợp này hỗ trợ bồi dưỡng cho hoạt động của tế bào thị giác, mang đến cảm giác dễ chịu hơn cho những ai thường xuyên: dùng thiết bị điện tử, đọc tài liệu, học tập căng thẳng hoặc người lớn tuổi cảm thấy mắt hay khô – mỏi khi thay đổi ánh sáng.

Nhỏ mắt EYE+ - Hỗ trợ làm dịu giác mạc từ bên ngoài

Dung dịch nhỏ mắt EYE+ được thiết kế để đem đến sự thoải mái nhanh chóng cho đôi mắt phải làm việc liên tục.

Công thức chứa:

Vitamin B5, B6, B12, E Borneol thiên nhiên Glycerin, Acid boric, Propylene glycol (giúp duy trì độ ẩm & cân bằng pH)

Sản phẩm phù hợp cho người: khô - rát - cộm mắt khi dùng thiết bị điện tử, học sinh học bài nhiều giờ,nhân viên văn phòng, người lớn tuổi thường xuyên cảm thấy mắt khô và chậm điều tiết hoặc người có các bệnh lý về mắt muốn dưỡng và bảo vệ mắt

AAiPharma - Kiến tạo niềm tin Việt bằng khoa học và trách nhiệm

Trong bối cảnh thị trường chăm sóc mắt ngày càng đa dạng nhưng không phải sản phẩm nào cũng minh bạch, AAiPharma - đơn vị đạt Hạng Vàng Thương hiệu số 1 Việt Nam – Dinh dưỡng y học (Vietnam No.1 Brand Award 2024) - vẫn giữ vững ba giá trị cốt lõi: Minh bạch – Khoa học - Nhân văn

Từ nguồn nguyên liệu, công thức đến quy trình sản xuất, mọi bước đều được kiểm chứng và công khai rõ ràng. Bộ đôi EYE BRIGHT & EYE+ chính là minh chứng cho định hướng mà AAiPharma theo đuổi: Mang lại những giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững, phù hợp với người Việt, trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

AAiPharma - Sự lựa chọn thông minh cho sức khỏe gia đình bạn!\

Website: www.aaipharma.vn

Fanpage: Viện Khoa học Dược liệu Việt Nam AAiPharma

Hotline: 0962320120