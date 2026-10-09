Á quân Phùng Thiên Bảo gây ấn tượng tại Lễ hội Đường phố "Sắc màu năm châu" 2026

Trên sân khấu ngoài trời dựng tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Phùng Thiên Bảo là gương mặt bước ra đầu tiên, mở màn cho phần trình diễn của 45 người mẫu cùng ba vedette Phong Thiên, Rufino Aybar và Đoàn Thu Thủy. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, khán giả và bạn bè quốc tế tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm.

Phùng Thiên Bảo sải bước trên sân khấu Lễ hội Đường phố "Sắc màu năm châu" tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Thiên Bảo diện áo dài đỏ thêu họa tiết chim hạc và khóm lúa vàng, khoác ngoài áo choàng trắng dài quét đất. Với một mẫu nhí, tà choàng dài và bồng bềnh trên sân khấu mở là thử thách không nhỏ, nhưng cậu bé giữ được nhịp bước đều, lưng thẳng, vai mở để tôn phom áo dài và để tà choàng bay đúng dáng. Nụ cười tươi cùng ánh mắt chủ động hướng về khán giả và ống kính giúp phần mở màn có được nguồn năng lượng cần thiết cho cả show diễn.

Áo dài đỏ thêu hạc kết hợp áo choàng trắng dài trong bộ sưu tập "Ngọc Hạc Vương Uyển".

Với cậu học sinh lớp 5, việc được chọn làm gương mặt mở màn, mặc thiết kế mang tinh thần dân tộc và trình diễn trước khán giả trong và ngoài nước là một kỷ niệm đặc biệt. Thiên Bảo không giấu niềm tự hào khi lần đầu đứng ở vị trí này trong một sự kiện giao lưu văn hóa quy mô lớn ngay giữa lòng Hà Nội.

Cậu học sinh Đắk Lắk giữ phong thái chững chạc khi xử lý tà choàng dài.

"Ngọc Hạc Vương Uyển" lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cao quý, thanh tao và bản lĩnh của người phụ nữ Á Đông, trong đó chim hạc là biểu tượng cho sự kiêu hãnh và nét đẹp bền bỉ. NTK Thạch Linh kết hợp tinh thần cổ điển của áo dài với phom dáng hiện đại, kể lại câu chuyện truyền thống bằng ngôn ngữ thời trang trẻ trung hơn. Sự xuất hiện của một mẫu nhí ở vị trí mở màn tạo nên điểm nhấn riêng, khi nét hồn nhiên của tuổi thơ đặt cạnh những giá trị văn hóa lâu đời.

Nụ cười rạng rỡ giúp Thiên Bảo nhanh chóng ghi điểm với khán giả.

Phùng Thiên Bảo hiện là học sinh lớp 5A10, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Dù còn nhỏ tuổi, cậu bé đã có kha khá kinh nghiệm trình diễn và gần đây giành danh hiệu Á quân cuộc thi Đại sứ Du lịch Trẻ em Thế giới 2026 (World Junior Tourism Ambassador 2026).