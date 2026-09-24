A Mà Kitchen - Một góc Hong Kong giữa lòng Sài Gòn, nơi món ngon và những cuộc gặp gỡ trở nên trọn vẹn

Điều dễ khiến người ta nhớ về A Mà Kitchen có lẽ bắt đầu từ những món ăn. Thực đơn tập trung vào những hương vị đặc trưng của ẩm thực Quảng Đông - Hong Kong, từ những xửng dimsum nóng hổi, lớp vỏ mỏng mềm, phần nhân đậm đà, đến các món quay được chăm chút kỹ lưỡng.

Một trong những lựa chọn được nhiều thực khách yêu thích là A Mà Tam Bảo - sự kết hợp của Xá Xíu sốt mật, Heo Quay da giòn và Vịt Quay Hongkong, hội tụ ba sắc thái rất khác nhau trong cùng một phần ăn. Xá xíu mềm thơm với vị ngọt dịu, heo quay nổi bật với phần da giòn, trong khi vịt quay mang lớp da óng ánh và phần thịt đậm đà. Đây cũng là món phù hợp để gọi khi đi nhóm, vừa dễ chia sẻ vừa có thể thử nhiều hương vị trong một lần ghé quán.

Bên cạnh các món quay, những món dimsum là món "tủ" không thể thiếu khi đến với ẩm thực Quảng Đông phải kể đến như: Há Cảo Tôm, Chân Gà Tàu Xì, Bánh Cuốn Tôm, Bánh Bao Kim Sa, Xíu Mại Sò Điệp. Chỉ cần vài lồng dimsum, 1 ly trà sữa chuẩn bị Hongkong cũng đã quá đủ cho 1 bữa ăn trọn vẹn.

Còn nếu muốn chắc bụng hơn nữa, thì chắc chắn không thể bỏ qua các món xào quốc dân Miến Cua Tay Cầm, Cơm Chiên Hải Sản hoặc Hủ Tiếu Xào Bò Áp Chảo để kết thúc bữa ăn.

Không gian cũng là một phần quan trọng tạo nên trải nghiệm của A Mà. Lấy cảm hứng từ phong cách đậm chất Trung Hoa nhưng không quá cầu kỳ, A Mà tạo cảm giác vừa có nét hoài cổ, vừa trẻ trung và thoải mái. Đây là kiểu không gian có thể phù hợp cho nhiều cuộc gặp: một bữa trưa cùng đồng nghiệp, một buổi tối cùng gia đình hay đơn giản là một cuộc hẹn với bạn bè sau giờ làm.

Có lẽ điều thú vị nhất ở A Mà Kitchen là cảm giác "được thử nhiền món". Các món ăn được thiết kế với khẩu phần vừa phải, phù hợp với nhóm bạn nhỏ, cùng chia sẻ, để mỗi người có thể thử một chút món này, thêm một miếng món kia và câu chuyện trên bàn cứ thế kéo dài mà không bị 1 phần quá lớn như các nhà hàng món Hoa truyền thống.

Nếu đang tìm một địa điểm để thưởng thức dimsum, món Quảng Đông - Hong Kong và dành thời gian bên những người mình yêu quý, A Mà Kitchen là một cái tên đáng để lưu lại trong danh sách. Không cần một dịp đặc biệt - đôi khi chỉ cần một ngày muốn ăn ngon, muốn gặp nhau và muốn tìm một chút không khí Hong Kong giữa lòng Sài Gòn là đủ lý do để ghé A Mà.

A Mà Kitchen: 62 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, HCM - hotline: 0328 088 813 189 Cống Quỳnh, Phường Cầu Ông Lãnh, HCM - hotline: 0327 378 800

Mỹ Diệu