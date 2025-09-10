7 tháng trước, Á hậu Hương Ly hạnh phúc thông báo được bạn trai quỳ gối cầu hôn ở Nhật Bản. Khi tham gia một sự kiện vào cuối tháng 7 vừa qua, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam vướng nghi vấn đang có tin vui khi để lộ vòng 2 lùm lùm lớn rõ.

Sau hơn 1 tháng im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội, người đẹp sinh năm 1995 mới đây đã có động thái mới. Hương Ly xả kho khoảnh khắc đi du lịch nước ngoài cùng nửa kia. Á hậu 1 Miss Universe Vietnam mặc trang phục rộng, có hành động lạ khi lấy tay che chắn vòng 2.

Thời gian qua, Á hậu Hương Ly dường như “mất tích” khỏi các sự kiện giải trí, hạn chế chia sẻ hoạt động nghệ thuật cũng như đăng tải hình ảnh cá nhân. Giữa lúc vướng tin mang thai, sự im ắng bất thường này của cô càng khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Trên trang Instagram cá nhân, Hương Ly đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai trong chuyến du lịch nước ngoài

Hương Ly để lộ vòng 2 lùm lùm lớn rõ khi tham gia sự kiện vào tháng 7 vừa qua

Sau hơn 1 tháng im hơi lặng tiếng, người đẹp sinh năm 1995 mới chia sẻ hình ảnh mới

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam mặc trang phục rộng, có hành động lấy tay che chắn vòng 2

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Hương Ly từng cho biết bản thân cảm thấy không có áp lực. Người đẹp sinh năm 1995 cũng tiết lộ trước đây cô từng bị gia đình hối thúc chuyện lấy chồng, nhưng kể từ khi nổi tiếng và quyết tâm tập trung cho sự nghiệp, ba mẹ đã không còn đề cập về vấn đề này. "Mỗi lần về quê là Ly đã không còn thấy ba mẹ nhắc đến chuyện lấy chồng. Chắc họ đã bỏ ý định đó rồi", nữ người mẫu hài hước cho hay.

Khi được hỏi về mẫu người bạn trai sẽ chinh phục được mình, Hương Ly nói: "Khi năng lượng bạn phát ra thế nào thì bạn sẽ gặp người có năng lượng tương tự. Tôi không ngại chờ đợi và cũng không đặt nặng tài chính khi yêu".

Hương Ly thông báo được bạn trai cầu hôn vào tháng 3/2025

Cô hiện vẫn quyết giấu kín danh tính và diện mạo của nửa kia

Theo nhiều nguồn tin, nửa kia của Hương Ly là một doanh nhân gốc Hà Nội. Anh từng có thời gian dài du học tại London (Anh) trước khi trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Hiện tại, vị hôn phu tương lai của nàng Á hậu đang điều hành doanh nghiệp sản xuất giấy.

Về phía Hương Ly, cô là gương mặt quen thuộc của làng thời trang và nhan sắc Việt. Sau khi đăng quang Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015, Hương Ly nhanh chóng khẳng định bản thân ở nhiều sân chơi sắc đẹp. Cô từng góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt vào top 5 chung cuộc.

Đến năm 2022, người đẹp tiếp tục thử sức và thêm một lần nữa dừng chân ở top 5. Năm 2023, Hương Ly trở lại và giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Hiện nay, cô còn đảm nhận vai trò Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.