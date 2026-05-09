Á hậu Việt đang mang thai cho doanh nhân cực kín tiếng?

Tường San là một trong những Á hậu đẹp nhất nhì Vbiz. Từ thời điểm đăng quang Miss World Vietnam, nhan sắc của cô đã được nhiều người chú ý đến. Khác với các nàng hậu gen Z cùng thời, Tường San chọn kết hôn sớm và đã lên chức mẹ bỉm của một bé gái 4 tuổi. Thời gian gần đây, Tường San tiếp tục lộ hint đang có tin vui lần 2.

Dù đã trải qua sinh nở, Tường San vẫn nhiều lần khiến cư dân mạng trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn cùng visual gần như không thay đổi quá nhiều so với thời điểm còn thi hoa hậu. Chính vì vậy, những thay đổi nhỏ trong ngoại hình của nàng hậu thời gian gần đây nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của netizen. Theo đó, cộng đồng mạng phát hiện trong những lần xuất hiện gần đây, Tường San thường ưu tiên các thiết kế rộng rãi, dáng suông hoặc có phần thùng thình thay vì phong cách ôm dáng, khoe vóc dáng như trước kia. Không ít người cho rằng đây là kiểu trang phục thường được nhiều mỹ nhân showbiz lựa chọn khi muốn giấu vòng 2.

Ngoài ra, trong chuyến du lịch cùng con gái dịp lễ vừa qua, nàng hậu tiếp tục để lộ một số dấu hiệu khiến netizen bàn tán. Qua loạt ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét Tường San có phần tăng cân nhẹ, gương mặt tròn hơn trước và đường nét gợi cảm giác khá giống phụ nữ đang mang thai. Một số cư dân mạng còn cho rằng Tường San thời gian gần đây cũng hạn chế tham gia sự kiện đông người, ít xuất hiện trước truyền thông hơn trước. Từ những “hint” này, nghi vấn nàng hậu đang chuẩn bị lên chức mẹ lần 2 nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội.

Á hậu Tường San xuất hiện với chiếc đầm rộng thùng thình, khác với phong cách thường thấy

Trong loạt sự kiện gần đây, cô ưu tiên trang phục giấu dáng

Tường San khiến netizen nghi vấn bầu bí khi xuất hiện với ngoại hình tròn trịa trong chuyến du lịch mới đây

Khuôn mặt của Tường San cũng tròn trịa hơn

Cuộc sống hiện tại của Tường San

Tường San từng gây chú ý khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, sau đó tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss International và lọt Top 8 chung cuộc, đồng thời giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Tuy nhiên, sau cuộc thi, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông.

Đến tháng 11/2020, người đẹp sinh năm 2000 khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận kết hôn với chồng doanh nhân hơn 9 tuổi. Chia sẻ về quyết định này, cô từng nói: “Ai cũng thắc mắc sao tôi cưới sớm, song tôi cảm thấy đây là đúng người, đúng thời điểm. Ở bên anh, tôi thấy bình yên, an toàn”. Đám cưới của Tường San khi đó quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu đình đám như Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Diễm Trang, Thùy Tiên…

Tường San khá kín tiếng trong chuyện đời tư, thời điểm sinh con đầu lòng cô cũng giữ kín thông tin

Ông xã của Tường San sinh năm 1991, cả hai quen nhau hơn một năm trước khi về chung một nhà. Dù hiếm khi lộ diện, nhưng qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy anh luôn đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc và nuôi dạy con. Sau nhiều năm chung sống, Tường San từng tiết lộ: “Nghĩ lại thấy may mắn vô cùng khi tìm gặp trúng người hợp cạ về mọi thứ dù hai bọn mình chênh nhau 9 tuổi. Hai đứa được cái đồng điệu, đều lựa chọn yêu bình dị, lúc này là cùng nhau đi du lịch, đi ăn, đi chơi”.

Hiện tại, dù đã kết hôn và tập trung nhiều hơn cho cuộc sống gia đình, Tường San vẫn duy trì sức hút nhất định trong showbiz. Nàng hậu thỉnh thoảng xuất hiện tại sự kiện, đồng thời hợp tác cùng nhiều thương hiệu, đặc biệt ở mảng mẹ và bé nhờ hình ảnh nhẹ nhàng, sang trọng và chuẩn “mẹ bỉm hiện đại”. Hình ảnh hiện tại của Tường San được nhiều người nhận xét mang màu sắc trưởng thành, viên mãn và đậm chất “phú bà” hơn sau khi lập gia đình.

Tường San được chồng yêu thương, cưng chiều sau 6 năm kết hôn

Cô vẫn duy trì hoạt động showbiz sau khi làm vợ doanh nhân

Ảnh: FBNV