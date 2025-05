Á hậu Vbiz lộ hint đi chơi với cầu thủ nổi tiếng khiến dân tình xôn xao, phải lên tiếng đính chính một chuyện

Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My không chỉ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp nghệ thuật thành công mà còn thường xuyên được giới truyền thông chú ý vì những lần xuất hiện trên sân vận động và có mối quan hệ thân thiết với dàn cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Mới đây, trong một bữa tiệc sinh nhật được hội bạn thân tổ chức cho Văn Toàn và Văn Hậu, Á hậu Huyền My cũng góp mặt khiến dân tình nghi ngờ. Tuy nhiên, tin đồn hẹn hò từng được nàng hậu nhiều lần lên tiếng giải thích.

Người thân nhất với Huyền My là tiền vệ Phạm Đức Huy. Đức Huy từng được đồn đoán là người yêu của Á hậu Huyền My khi cả hai nhiều lần tương tác qua mạng xã hội và xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện. Trong một lần chia sẻ với báo chí, Huyền My cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Huyền My từng chia sẻ về mối quan hệ với Đức Huy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tình bạn qua nhiều năm

Đức Huy và Huyền My đi chơi cùng nhau cách đây vài năm

Bên cạnh đó, khi được một fan ghép đôi với cầu thủ Đức Huy, Huyền My chia sẻ: "Không được đâu em ơi, thế thì chí chóe suốt ngày mất. Nhưng được cái nó rất chiều chị với chịu khó nghe chị kể lể. Nói chung chị rất quý Huy luôn".

Ngoài Đức Huy, một cầu thủ khác cũng khiến dân tình xôn xao khi thân mật với Huyền My là Nguyễn Trọng Đại. Trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 26 Huyền My từng mời nhiều diễn viên, người đẹp đến tham dự, đặc biệt có sự xuất hiện của cầu thủ Trọng Đaị. Trong buổi tiệc, cả Huyền My và Trọng Đại đều không ngần ngại thể hiện sự thân thiết bên nhau. Nói về tình cảm thân thiết này, Huyền My cho biết:

"My và Đại đã quá hiểu tính nhau từ lâu nên không ngần ngại trêu đùa nhau ở chỗ đông người. Với My, Trọng luôn là một cậu em đáng yêu và dễ thương".

Huyền My rất thân thiết với Trọng Đại, tuy nhiên thời gian gần đây cả hai không thường xuyên xuất hiện cùng nhau nữa

Huyền My từng chia sẻ rằng từ bé cô đã yêu thích vận động. Dù bận rộn với lịch trình công việc, cô vẫn cố gắng dành thời gian tập luyện để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng và tinh thần. Các môn thể thao mà Á hậu yêu thích bao gồm gym, yoga, chạy bộ, bơi lội và gần đây là golf – môn thể thao được nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn.

Với niềm yêu thích thể thao, cô nàng chuyển sang làm MC thể thao. Nói về quyết định trở thành MC thể thao, Huyền My kể:

"Ngay từ nhỏ cô đã có tình yêu to lớn với thể thao. My học wushu từ cấp một, đến cấp hai thì học bơi lội và lớn lên thì chăm tập golf. Bên cạnh đó, My cũng sớm được bố truyền cho niềm đam mê bóng đá. Bố của My là chủ tịch hội cổ động viên của CLB Thể Công và My cũng thường xuyên cùng bố tới tham dự các trận đấu quan trọng. My nghĩ rằng sự hiểu biết về bóng đá, thể thao của mình cũng đã phần nào được khẳng định khi My thường xuyên được mời tham gia các buổi bình luận trận đấu trên truyền hình. Tất nhiên, thời gian tới My sẽ phải chăm chỉ trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa để có thể thật tự tin khi lên sóng".